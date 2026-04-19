پنجاب میں آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، روٹی بھی مہنگی

پنجاب میں گندم کی فصل کی کٹائی کے باوجود نجی کمپنیوں کی جانب سے آٹے کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ کیا گیا ہے، جس سے روٹی بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ تنور مالکان نے گیس اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کو اس اضافے کی وجہ قرار دیا ہے۔
پنجاب میں گندم کی فصل کی کٹائی کے باوجود، آٹے کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے کیونکہ نجی کمپنیوں نے برانڈ کے نام پر بلند نرخوں پر آٹا فروخت کرنا شروع کر دیا ہے، جیسا کہ 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی چینل نے اتوار کو اطلاع دی ہے۔ حکومت کی جانب سے گندم کی مقرر کردہ قیمت 3,500 روپے فی 40 کلوگرام ہے، جبکہ نجی کمپنیاں آٹے کو 7,200 روپے فی 40 کلوگرام میں فروخت کر رہی ہیں۔
مقامی منڈی میں، گندم کو آٹے میں پسوائی کے بعد 40 کلوگرام کی لاگت 4000 روپے آتی ہے۔ پسوائی کے بعد، وہ آٹا جو فی کلوگرام 98 سے 108 روپے کا ہوتا ہے، نجی کمپنیوں کی جانب سے 180 روپے فی کلوگرام میں فروخت کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب، تنوروں سے روٹی غائب ہو گئی ہے، اور جہاں روٹی دستیاب ہے، وہاں روٹی 14 روپے کے بجائے 20 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، جو کہ فی روٹی 6 روپے کا اضافہ ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں نئی قیمتیں نافذ کر دی گئی ہیں۔ تنور مالکان کا کہنا ہے کہ ایل پی جی گیس اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ تنور مالکان کے مطابق، ایل پی جی کی قیمت میں اضافے کے بعد روٹی کی قیمت بڑھانا ناگزیر ہے۔
یہ صورتحال عام آدمی کے لیے سخت مشکلات پیدا کر رہی ہے، کیونکہ آٹے اور روٹی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں روزمرہ کے بجٹ پر براہ راست اثر انداز ہو رہی ہیں۔ گندم کی کٹائی کے موسم میں اس قسم کی قیمتوں میں اضافے نے صارفین کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس مسئلے کا فوری نوٹس لے اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے۔
اس صورتحال کے پیچھے متعدد عوامل کارفرما ہو سکتے ہیں۔ نجی کمپنیوں کی جانب سے برانڈنگ اور مارکیٹنگ کے نام پر قیمتوں میں من مانا اضافہ ایک بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ، سپلائی چین میں رکاوٹیں، ذخیرہ اندوزی، اور بین الاقوامی مارکیٹ میں گندم کی قیمتوں کا اثر بھی ہو سکتا ہے۔
اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے، حکومت کو چاہیے کہ وہ نجی کمپنیوں کے آٹے کی فروخت کے عمل پر نظر رکھے اور ان کی جانب سے عائد کردہ زائد قیمتوں کو روکے۔ اس کے علاوہ، گندم کی مقرر کردہ سرکاری قیمت کو مؤثر طریقے سے نافذ کیا جانا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے کہ کسانوں کو ان کی فصل کا مناسب معاوضہ ملے۔
تنور مالکان کے مطابق، ایل پی جی گیس کی قیمت میں حالیہ اضافہ بھی روٹی کی قیمت میں اضافے کی ایک اہم وجہ ہے۔ گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے سبب، تنوروں کے آپریٹنگ اخراجات میں اضافہ ہوا ہے، جس کا بوجھ بالآخر صارفین پر پڑ رہا ہے۔
اس بحران سے نمٹنے کے لیے، حکومت کو گیس کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کرنے پر غور کرنا چاہیے یا تنور مالکان کے لیے سبسڈی کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ، متبادل توانائی کے ذرائع کی تلاش اور ان کے استعمال کو فروغ دینا بھی ایک طویل مدتی حل ہو سکتا ہے۔
یہ صورتحال صرف پنجاب تک محدود نہیں ہے، بلکہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی اس قسم کے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ خوراک کی اشیاء کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ عام شہریوں کی قوت خرید کو بری طرح متاثر کر رہا ہے اور غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کے لیے زندہ رہنا مزید دشوار بنا رہا ہے۔
وزیر اعظم اور متعلقہ حکام سے پرزور اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اس معاملے کی سنگینی کو سمجھیں اور فوری طور پر ایسے اقدامات کریں جن سے آٹے اور روٹی کی قیمتوں میں استحکام آئے۔ قیمتوں پر قابو پانے کے لیے مربوط پالیسیوں کی ضرورت ہے، جس میں ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن، نجی کمپنیوں کی اجارہ داری کو ختم کرنا، اور گندم کی سرکاری خریداری کو بہتر بنانا شامل ہو۔
آخر میں، یہ ضروری ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے۔ گندم اور آٹے کی قیمتوں کا استحکام نہ صرف معاشی اعتبار سے اہم ہے بلکہ سماجی امن و امان کے لیے بھی ناگزیر ہے۔
گندم کی کٹائی کے وقت قیمتوں میں کمی کے بجائے اضافے کا رجحان حکومت کی پالیسیوں پر سوال اٹھا رہا ہے۔ اس بحران پر قابو پانے کے لیے شفافیت اور مؤثر نگرانی کی اشد ضرورت ہے۔
یہ خبر کسی حد تک ایک غیر متعلقہ خبر کے ساتھ خلط ملط ہو گئی تھی، جس میں اداکارہ ماہرہ خان کے لباس کا ذکر تھا۔ درست خبر کا تعلق صرف آٹے کی قیمتوں میں اضافے اور اس کے اثرات سے ہے۔
اس بحران کا براہ راست اثر ان کروڑوں افراد پر پڑ رہا ہے جو اپنی روزمرہ کی خوراک کے لیے آٹے اور روٹی پر انحصار کرتے ہیں۔
یہ امر باعث تشویش ہے کہ جس وقت گندم کی فصل مارکیٹ میں آ رہی ہے، اس وقت آٹے کی قیمتوں میں اضافہ حکومتی کنٹرول کے فقدان یا دیگر ناپسندیدہ عناصر کی مداخلت کی نشاندہی کر رہا ہے۔
حکومت کو چاہیے کہ وہ نہ صرف قیمتوں کو کنٹرول کرے بلکہ عوام کو اس بحران کی اصل وجوہات سے بھی آگاہ کرے۔
