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پنجاب میں ایم پی اے ایوب گادھی کے ڈیرے پر حملے کے ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔

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پنجاب میں ایم پی اے ایوب گادھی کے ڈیرے پر حملے کے ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔
پنجابایم پی اےہملہ
📆08/06/2026 5:20 pm
📰ExpressNewsPK
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پنجاب میں ایم پی اے ایوب گادھی کے ڈیرے پر حملے کے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ چند روز قبل ملزمان نے ایم پی اے کے ڈیرے پر حملہ کرکے انہیں شدید زخمی کیا تھا اور 4 شہری جاں بحق ہوگئے تھے۔

پنجاب میں ایم پی اے ایوب گادھی کے ڈیرے پر حملے کے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ چند روز قبل ملزمان نے ایم پی اے کے ڈیرے پر حملہ کرکے انہیں شدید زخمی کیا تھا اور 4 شہری جاں بحق ہوگئے تھے۔ سی سی ڈی نے خفیہ اطلاع پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے تھانہ رجانہ کی حدود میں چھاپہ مارا اور ملزمان نے سی سی ڈی ٹیم کو دیکھتے ہی ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کردی۔ پولیس مقابلے میں 3 مرکزی ملزمان ہلاک ہوگئے جب کہ دو ملزمان کو موقع سے گرفتار کرلیا گیا۔ پولیس مقابلے میں ہلاک اور گرفتار ملزمان سے بھاری اسلحہ برآمد کرلیا گیا اور ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے سی سی ڈی کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں.

پنجاب میں ایم پی اے ایوب گادھی کے ڈیرے پر حملے کے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ چند روز قبل ملزمان نے ایم پی اے کے ڈیرے پر حملہ کرکے انہیں شدید زخمی کیا تھا اور 4 شہری جاں بحق ہوگئے تھے۔ سی سی ڈی نے خفیہ اطلاع پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے تھانہ رجانہ کی حدود میں چھاپہ مارا اور ملزمان نے سی سی ڈی ٹیم کو دیکھتے ہی ان پر اندھا دھند فائرنگ شروع کردی۔ پولیس مقابلے میں 3 مرکزی ملزمان ہلاک ہوگئے جب کہ دو ملزمان کو موقع سے گرفتار کرلیا گیا۔ پولیس مقابلے میں ہلاک اور گرفتار ملزمان سے بھاری اسلحہ برآمد کرلیا گیا اور ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے سی سی ڈی کی خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں

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پنجاب ایم پی اے ہملہ سی سی ڈی پولیس

 

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