پنجاب اسمبلی میں صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور
پنجاب اسمبلی نے خواتین کے خلاف صنفی تشدد کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کی، جبکہ مقدس ہستیوں کی توہین پر سزا بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔
پنجاب اسمبلی میں صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے، جبکہ ایوان میں مقدس ہستیوں کی توہین پر سزا میں اضافے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ (ن) کی رکن حنا پرویز بٹ نے صنفی تشدد کے خلاف قرارداد پیش کی، جبکہ اپوزیشن رکن رانا اورنگزیب نے توہین کی سزا میں اضافے سے متعلق قرارداد ایوان میں پیش کی۔
دونوں قراردادیں پنجاب اسمبلی کے ایوان میں منظوری کے لیے پیش ہوئیں اور ہر ایک کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ اس پیش رفت کا مرکز خواتین کے تحفظ اور مذہبی مقدسات کے احترام سے متعلق قانون سازی کے مطالبات ہیں۔Also readپاکستان انڈر 19 کے اسکواڈ کا اعلان، فرحان یوسف کو کپتانی
صنفی تشدد کے خلاف قرارداد کی تفصیلات
حنا پرویز بٹ کی پیش کردہ قرارداد میں ایوان نے خواتین کے خلاف گھریلو، نفسیاتی، جذباتی اور آن لائن تشدد کی شدید مذمت کی ہے۔ قرارداد میں یہ مذمت 25 نومبر سے 10 دسمبر تک منائی جانے والی صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 روزہ مہم کے موقع پر کی گئی۔
قرارداد میں حکومت پنجاب کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا، کیونکہ صوبائی حکومت نے خواتین کی حفاظت اور انصاف کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی ہے۔ متن کے مطابق ایوان نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ صوبے بھر میں 16 روزہ مہم کے دوران بھرپور آگاہی مہم چلائی جائے۔
قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خواتین کے خلاف تشدد میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ اس کے علاوہ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی ہیلپ لائن 080001737 کے بارے میں آگاہی کو مزید فروغ دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔
مقدس ہستیوں کی توہین پر سزا میں اضافہ
رانا اورنگزیب نے ایوان میں پیش کی گئی قرارداد میں مؤقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 298-A کے تحت موجودہ سزا ناکافی ہے۔ انہوں نے مؤقف اپنایا کہ مقدس ہستیوں کی توہین مذہبی جذبات مجروح کرنے کا باعث بنتی ہے۔
رانا اورنگزیب کے مطابق مقدس ہستیوں کی توہین سے معاشرتی امن اور ہم آہنگی کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ اسی بنیاد پر قرارداد میں دفعہ 298-A کے تحت سزا میں اضافے کے لیے ضروری قانون سازی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
قرارداد میں وفاقی حکومت سے کہا گیا ہے کہ وہ دفعہ 298-A کے تحت سزا میں اضافے کے لیے قانون سازی ترجیحی بنیادوں پر کرے۔ مطالبے میں مؤثر قانون سازی کے ساتھ اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بات بھی شامل ہے، تاکہ مذہبی مقدسات کا احترام اور معاشرتی امن برقرار رہ سکے۔
خواتین کے تحفظ کے لیے آئندہ اقدامات
پنجاب اسمبلی کی ان قراردادوں کے بعد حکومت پنجاب سے صوبے بھر میں 16 روزہ مہم کے دوران آگاہی مہم چلانے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ قرارداد میں ایوان کا یہ عزم بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ خواتین کا تحفظ صرف 16 دن نہیں بلکہ سال کے 365 دن ریاست کی ذمہ داری ہے۔
قرارداد کے متن کے مطابق خواتین کے تحفظ کے لیے ہیلپ لائن 080001737 کی آگاہی کو وسیع کرنا اور تشدد میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی یقینی بنانا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مذہبی مقدسات کی توہین پر سزا میں اضافے کے معاملے پر وفاقی حکومت کی جانب سے ترجیحی بنیادوں پر قانون سازی کا مطالبہ بھی برقرار ہے۔
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