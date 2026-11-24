پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر کا سندھ کے انتظامی معاملات پر اہم موقف
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے سندھ میں انتخابات کی تاریخ اور انتظامی فیصلوں کے حوالے سے اہم وضاحت کی ہے، واضح کیا کہ وہاں کے عوام کا فیصلہ حتمی ہے۔
پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان نے سندھ میں ہونے والے انتظامی اور سیاسی اقدامات کے حوالے سے ایک واضح اور اہم موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ اس صوبے کے معاملات کا فیصلہ انفرادی طور پر کسی اور صوبے کے حلقہ اختیار میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے حوالے سے جو بھی حتمی رائے سامنے آئے گی، اس کا تعین صرف اور صرف اسی صوبے کے عوام کو کرنا ہوگا۔
سندھ کے فیصلوں کی خودمختاری اور عوامی رائے
سردار سلیم حیدر خان نے اسلام آباد ہائیکورٹ جرنلسٹس ایسوسی ایشن کے نمائندوں سے پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے یہ بات واضح کی کہ ہر قسم کے فیصلے اتفاق رائے سے ہونے چاہئیں۔ ان کا ماننا ہے کہ سندھ والے ہمیشہ سے یہ بات کرتے آئے ہیں کہ مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں، یعنی صوبائی حقوق کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔Also readBabar Azam smashes ILT20 record on dream debut
اس موقع پر گورنر نے بلاول بھٹو زرداری کے خیالات کو بھی درست قرار دیا اور کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ریفرنڈم کی تاریخیں بہت ہی پرتشدد اور بھیانک رہی ہیں، اس لیے موجودہ صورتحال میں صبر اور جمہوری طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے زور دیا کہ کسی بھی خارجہ یا باہمی دباؤ کے تحت فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ مقامی سطح پر ہم آہنگی پیدا کر کے کام لینا چاہیے۔
گورنر راج کی ضرورت اور سیاسی ذمہ داریاں
گورنر پنجاب نے گورنر راج کی فوری حمایت تو نہیں کی لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ موجودہ حالات کی وجہ سے یہ وقت کی ضرورت بن چکا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی پالیسیوں میں تقریباً 80 فیصد غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے ایمرجنسی جیسی صورتحال پیدا ہوئی۔
ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ وہ گورنر راج کے حق میں نہیں ہیں، لیکن انتظامی برقراری کے لیے یہ ایک ضروری قدم تھا جو اٹھایا گیا ہے۔ اب اس معاملے کو پارلیمانی سطح پر لے جایا جا رہا ہے تاکہ اس پر مکمل شفافیت اور قانونی دائرہ کار میں بحث ہو سکے، جسے انہوں نے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔
صحت اور تعلیم میں سندھ کے بہتر انتظامی ماڈل
سردار سلیم حیدر نے ایک خاص بیانیے کو چیلنج کرتے ہوئے بتایا کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سندھ میں صحت کا نظام پنجاب سے کہیں زیادہ بہتر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہاں دل، جگر اور گردے کے ٹرانسپلانٹس جیسے پیچیدہ طبی آپریشنز بھی تقریباً دس روپے کی پرچی پر یا بہت کم خرچ میں ممکن ہیں۔
اسی طرح انہوں نے سندھ کی ایمرجنسی سروسز کی تعریف کی جہاں ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر اندر مریض کو صوبے کے کسی بھی کونے سے مرکزی اسپتال پہنچا دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کے سرکاری اسکولز کو بھی بہترین تعلیمی نظام کا اعزاز حاصل ہوا ہے، جسے کچھ ذرائع نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا ہے۔
سیاسی رہنماؤں پر تنقید اور مستقبل کے اقدامات
گورنر نے اپنے تقریر کے دوران ایک خاص بیانیے کے تحت صحافیوں کو استعمال کرتے ہوئے سندھ کی ترقی کو چھپانے کی کوششوں پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سندھ کو کھنڈر یا بربادی کے طور پر پیش کیا گیا جبکہ حقیقت میں وہاں کی سڑکیں، تعلیمی نظام اور صحت کی سہولیات بہت ہی معیاری ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اللہ کا قانون ہے کہ جس طرح کا رویہ اپنائیں گے ویسا ہی پھل ملے گا۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں کے اقدامات پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اگر پارٹی یا مافیا کہے گی تو عہدہ چھوڑنا ہوگا۔ ان کا ماننا ہے کہ جمہوریت میں اپنی غلطیوں کا ذمہ دار ہونا ضروری ہے اور اگر کوئی شخص اپنے راستے کو درست نہیں مانتا تو وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر ہے۔
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