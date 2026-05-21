پنجاب کے اضلاع پر نظر ثانی کا حکم جب ہندوستان چناب دریا میں پانی کا ریزہ ریزہ کرنے کا اعلان کرتا ہے، PDMA نے کہا ہے کہ دریا میں پانی کے سطحیں تین میٹر تک بڑھ سکتی ہیں، ہندوستان نے سالال ڈیم کے سیلاب گھاٹوں کے دروازے 30 مئی تک کھولے ہیں، سرحدی اضلاع میں سیلاب کے امکانات کے خوف میں ہیڈ مارالا میں پانی کی سudden بہاؤ کا خوف ہے، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ اضلاع پریشان ہیں، اضلاع کے انتظامیہ اور بچاؤ کے ٹیموں کو ایمرجنسی کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، پنجاب کی صوبائی بچاؤ کے منیجمنٹ اتھارٹی نے ہندوستان کی طرف سے سالال ڈیم کے سیلاب گھاٹوں کو کھولنے کے اعلان کے بعد سرحدی اضلاع کے لیے سیلاب کا پتہ جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دریا میں پانی کی سطح دو سے تین میٹر بڑھ سکتی ہے، انہوں نے سیلاب کے امکانات کے خوف میں فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ اضلاع کے لیے ہائی سیلاب کے پتے جاری کئے ہیں، PDMA کے اسپیکر نے کہا ہے کہ سالال ڈیم کے سیلاب گھاٹوں کے دروازے 9 بجے سے 30 مئی تک کھلے رہیں گے، انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے پانی کے ریزہ ریزہ کرنے کے اعلان کے بعد سیلاب کے امکانات کے خوف میں تمام متاثرہ اضلاع اور محکمہ جات کو سیلاب کے پتے بھیجے گئے ہیں، PDMA نے متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ اپنے کنٹرول رومز 24 گھنٹے چلائے رہیں اور سیلاب کے امکانات کے خوف میں ہر ایمرجنسی صورتحال کے لیے ریسکیو 1122 کے ٹیموں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے، PDMA ڈائریکٹر جنرل عمر جاوید نے کہا ہے کہ تمام محکموں کو پنجاب کے وزیراعلیٰ کے حکم کے مطابق تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ Citizens کو دریا کے کناروں سے دور رہنے کی تجویز کی ہے اور سیلاب کے امکانات کے خوف میں Citizens کو Emergency ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کرنے کی تجویز کی ہے، PDMA نے متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ Protective Embankments کے انسپکٹرز کی تعداد میں اضافہ کریں اور سیلاب کے امکانات کے خوف میں Heavy Machinery کے لیے اضافی عملے کو تعینات کریں، PDMA نے کہا ہے کہ متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ Protective Embankments کی انسپکٹیوں کے لیے Heavy Machinery کا استعمال کریں اور سیلاب کے امکانات کے خوف میں Citizens کو ضروری بچاؤ کے تدابیر کے لیے تیار رہی.
