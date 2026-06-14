پنجاب میں عشرہ محرم الحرم کے دوران سکیورٹی کا جامع منصوبہ

آئی جی پنجاب عبدالکریم نے عوام کو مطمئن کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اس مدّت کے دوران لاہوری اور صوبائی سطح پر 1 لاکھ سے زائد پولیس اہلکار عزاداری جلوسوں اور مجالس کی حفاظت میں ہیں۔ اس جامع حکمت عملی میں فیلڈ فارمیشنز، سی ای ٹی ڈی، اور سیف سٹیز کیمرہ سسٹم کی تنظیم شامل ہے۔
عزاداری جلوس وں اور مجالس کی سکیورٹی کے مسئلے پر پنجاب کی انتظامیہ نے جامع اور مفصل منصوبہ تیار کر کے عوام کو مطمئن کیا۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے کہا کہ عشرہ محرم الحرم کے دوران لاہور سمیت پورے صوبے میں 47 ہزار 280 مجالس اور عزاداری جلوس وں کو بھرپور سکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ان اعداد و شمار کے مطابق، اس مدت میں 37 ہزار 868 مجالس منعقد ہوئیں، 09 ہزار 412 عزاداری جلوس پاس ہوئے اور 1 لاکھ 24 ہزار سے زائد پولیس افسران و اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ ادارے نے مزید بتایا کہ مجالس کی سکیورٹی میں 41 ہزار 200 سے زیادہ افسران اور نوازتی جلوس میں 73 ہزار 400 سے زائد اہلکار کام کریں گے۔ صوبہ بھر میں عزاداری جلوس وں کے راوٹ اور اہم و حساس مقامات کے اطراف 9 ہزار 500 سے زیادہ اہلکار موثر پٹرولنگ کریں گے۔ سی ٹی ڈی، اسپیشل برانچ، ٹریفک پولیس، ڈولفن سکواڈ اور پیرو سمیت تمام فیلڈ فارمیشنز محرم سکیورٹی انتظامات میں ڈیوٹی پر ہوں گے۔ سیف سٹیز کیمروں سے جلوس اور مجالس کی مسلسل مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے گی تاکہ کسی بھی مشکل کو فوری حل کیا جا سکے۔ تمام مکتبہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور کمیونٹی لیڈرز کے ساتھ مسلسل کوارڈینیشن کے ذریعے ملک دشمن عناصر کی نفاق پھیلانے اور امن متاثر کرنے کی سبھی کوشیشیں ناکام بنائی جائیں گی۔ آئی جی پنجاب مزید کہا کہ امن کمیٹیوں، مجالس اور عزاداری جلوس وں کے منتظمین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کے ذریعے تمام مسائل قبل از وقت حل کیے جائیں گے۔ لاہور سمیت تمام اضلاع میں طے شدہ روٹس اور مقامات کے علاوہ کسی بھی جگہ عزاداری جلوس اور مجالس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دفعہ 144 اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ اشتعال انگیزی اور مذہبی منافرت کے خطرے کو مدنظر رکھتے ہوئے فورتھ شیڈول میں شامل افراد کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی ہوگی۔ مزید یہ بھی واضح کیا گیا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو ڈبل سواری پر پابندی عائد کی جائے گی، مگر بزرگ شہریوں، خواتین اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کو اس پابندی سے مستثنی رکھا جائے گا۔ سی سی پی او لاہور، آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز محرم سکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کریں گے اور تمام اضلاع میں محرم کنٹرول رومز فعال رہیں گے، جو مرکزی پولیس آفس کے کنٹرول روم سے 24 گھنٹے رابطے میں ہوں گے۔ اس تمام اقدام سے پنجاب کی امن و امان کو یقینی بنانے کا عزم واضح ہوا ہے.
عزاداری جلوسوں اور مجالس کی سکیورٹی کے مسئلے پر پنجاب کی انتظامیہ نے جامع اور مفصل منصوبہ تیار کر کے عوام کو مطمئن کیا۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے کہا کہ عشرہ محرم الحرم کے دوران لاہور سمیت پورے صوبے میں 47 ہزار 280 مجالس اور عزاداری جلوسوں کو بھرپور سکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ان اعداد و شمار کے مطابق، اس مدت میں 37 ہزار 868 مجالس منعقد ہوئیں، 09 ہزار 412 عزاداری جلوس پاس ہوئے اور 1 لاکھ 24 ہزار سے زائد پولیس افسران و اہلکار فرائض سر انجام دیں گے۔ ادارے نے مزید بتایا کہ مجالس کی سکیورٹی میں 41 ہزار 200 سے زیادہ افسران اور نوازتی جلوس میں 73 ہزار 400 سے زائد اہلکار کام کریں گے۔ صوبہ بھر میں عزاداری جلوسوں کے راوٹ اور اہم و حساس مقامات کے اطراف 9 ہزار 500 سے زیادہ اہلکار موثر پٹرولنگ کریں گے۔ سی ٹی ڈی، اسپیشل برانچ، ٹریفک پولیس، ڈولفن سکواڈ اور پیرو سمیت تمام فیلڈ فارمیشنز محرم سکیورٹی انتظامات میں ڈیوٹی پر ہوں گے۔ سیف سٹیز کیمروں سے جلوس اور مجالس کی مسلسل مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے گی تاکہ کسی بھی مشکل کو فوری حل کیا جا سکے۔ تمام مکتبہ ہائے فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور کمیونٹی لیڈرز کے ساتھ مسلسل کوارڈینیشن کے ذریعے ملک دشمن عناصر کی نفاق پھیلانے اور امن متاثر کرنے کی سبھی کوشیشیں ناکام بنائی جائیں گی۔ آئی جی پنجاب مزید کہا کہ امن کمیٹیوں، مجالس اور عزاداری جلوسوں کے منتظمین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کے ذریعے تمام مسائل قبل از وقت حل کیے جائیں گے۔ لاہور سمیت تمام اضلاع میں طے شدہ روٹس اور مقامات کے علاوہ کسی بھی جگہ عزاداری جلوس اور مجالس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دفعہ 144 اور لاؤڈ سپیکر ایکٹ کی پابندی پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ اشتعال انگیزی اور مذہبی منافرت کے خطرے کو مدنظر رکھتے ہوئے فورتھ شیڈول میں شامل افراد کی نقل و حرکت پر کڑی نگرانی ہوگی۔ مزید یہ بھی واضح کیا گیا کہ 9 اور 10 محرم الحرام کو ڈبل سواری پر پابندی عائد کی جائے گی، مگر بزرگ شہریوں، خواتین اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کو اس پابندی سے مستثنی رکھا جائے گا۔ سی سی پی او لاہور، آر پی اوز، سی پی اوز اور ڈی پی اوز محرم سکیورٹی انتظامات کی خود نگرانی کریں گے اور تمام اضلاع میں محرم کنٹرول رومز فعال رہیں گے، جو مرکزی پولیس آفس کے کنٹرول روم سے 24 گھنٹے رابطے میں ہوں گے۔ اس تمام اقدام سے پنجاب کی امن و امان کو یقینی بنانے کا عزم واضح ہوا ہے
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