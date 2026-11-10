پنجاب پولیس نے وفاقی وزرا سے ایلیٹ فورس کا مستقل پروٹوکول واپس لے لیا
پنجاب پولیس نے چوہدری سالک حسین سمیت وفاقی وزرا سے ایلیٹ فورس کا مستقل پروٹوکول واپس لے لیا ہے، اب پنجاب آمد پر صرف عارضی پروٹوکول فراہم کیا جائے گا۔
پنجاب پولیس کی جانب سے وفاقی وزیر برائے اوورسیز پاکستانیز چوہدری سالک حسین سمیت دیگر وفاقی وزرا سے ایلیٹ فورس کا مستقل پروٹوکول واپس لے لیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ پولیس ذرائع کے حوالے سے سامنے آیا ہے، جس کے بعد وفاقی وزرا کی سیکیورٹی کے انتظامات میں تبدیلی متوقع ہے۔
پولیس ذرائع کے مطابق ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کو واپس رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی وفاقی وزرا کو پنجاب آمد پر صرف عارضی پروٹوکول فراہم کیا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ مستقل سیکیورٹی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔Also readپٹرول اور ہائی سپিড ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان
ایلیٹ فورس پروٹوکول کی واپسی کا طریقہ کار
پنجاب پولیس نے ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کو اپنی مقررہ ڈیوٹی پر واپس رپورٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ خبر کے مطابق یہ اقدام وفاقی وزرا کے لیے دی جانے والی مستقل سیکیورٹی کے خاتمے کی صورت میں سامنے آیا ہے۔
اب وفاقی وزرا جب بھی پنجاب کا دورہ کریں گے، انہیں صرف عارضی نوعیت کا پروٹوکول دیا جائے گا۔ مستقل پروٹوکول اور عارضی پروٹوکول میں فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں سیکیورٹی مسلسل فراہم ہوتی تھی، جبکہ دوسری صورت میں وہ صرف دورے کے دوران دی جائے گی۔
خبر میں اس فیصلے کے نفاذ کی کوئی باقاعدہ تاریخ یا عارضی پروٹوکول کی مدت درج نہیں کی گئی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ تفصیلات کی مزید وضاحت ابھی باقی ہے۔
چوہدری سالک حسین اور مسلم لیگ کا مؤقف
وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین نے ایلیٹ فورس کا پروٹوکول واپس لیے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ ان کی تصدیق کے بعد یہ معاملہ محض پولیس ذرائع کی اطلاع نہیں رہا بلکہ متعلقہ وزیر کی جانب سے بھی تسلیم کیا گیا ہے۔
مسلم لیگ کے ترجمان مصطفیٰ ملک نے سیکیورٹی واپس لیے جانے کی اطلاعات کو درست قرار دیا۔ انہوں نے اس فیصلے پر ردعمل دیتے ہوئے پنجاب کی وزیراعلیٰ پر تنقید کی۔
مصطفیٰ ملک نے کہا کہ وزیراعلیٰ مثبت تنقید بھی برداشت نہیں کر پا رہیں۔ ان کے مطابق پنجاب حکومت کے اس فیصلے سے وزیراعلیٰ کی ذہنیت واضح ہو گئی ہے۔
ترجمان مسلم لیگ نے مزید کہا کہ چوہدری سالک حسین نے کرپشن کے خلاف کلمہ حق بلند کیا ہے، اور عوام کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ان کے اس موقف کا مرکزی نکتہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھانا قرار دیا گیا ہے۔
مصطفیٰ ملک کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی واپس لیے جانے سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ان کے مطابق اصل مسئلہ کرپشن ہے، جس کی نشاندہی چوہدری سالک حسین نے کی ہے۔
وفاقی وزرا کی پنجاب آمد اور سیکیورٹی کے اثرات
وفاقی وزرا کو پنجاب آمد پر اب صرف عارضی پروٹوکول فراہم کیا جائے گا۔ اس فیصلے کا براہ راست اثر ان وزرا کے پنجاب کے دوروں پر پڑے گا جو اب مستقل ایلیٹ فورس سیکیورٹی کے بغیر سفر کریں گے۔
ایلیٹ فورس کے اہلکاروں کی واپسی سے پنجاب پولیس کے اندر ان کی تعیناتی کا نیا منظرنامہ سامنے آئے گا۔ خبر میں اس بات کی تفصیل شامل نہیں کہ اہلکاروں کو کن نئی ذمہ داریوں پر تعینات کیا جائے گا۔
اس معاملے کا سیاسی پہلو بھی نمایاں ہے، کیونکہ ایک جانب حکومتی فیصلے کو کرپشن کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے اور دوسری جانب مسلم لیگ اسے ذاتی ردعمل کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ آئندہ کے اقدامات کا تعین مزید سرکاری وضاحت کے بعد ہی ممکن ہوگا۔
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