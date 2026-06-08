پنجاب حکومت نے فوج اور رینجرز کے تعینات کرنے کا مطالبہ کیا

پنجاب ہوم ڈیپارٹمنٹ نے وفاقی انٹرنر میں سرکاری طور پر خط لکھا ہے اور فوجی اور فوجی اہلکاروں کی تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہری پولیس اہلکاروں کی مدد سے مہارم کے عید کے دنوں کے دوران امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے۔
پنجاب ہوم ڈیپارٹمنٹ نے وفاقی انٹرنر میں سرکاری طور پر خط لکھا ہے۔ لاہور: پنجاب حکومت نے مہارم الحرم کے دوران وسیع پیمانے پر سلامتی کے انتظامات کے لئے فوج اور رینجرز کے عملے کو صوبے بھر میں تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان حکام کا کہنا ہے کہ اسلامک نیا سال کا آغاز صرف چند دنوں میں ہے، اس لیے صوبائی اہلکاروں نے مہارم کی تقریبات اور مجمعوں کے دوران قانون و آرڈر برقرار رکھنے کے لئے سلامتی کے انتظامات کو مضبوط بنانے کے لئے کام کر رہے ہیں۔ پنجاب ہوم ڈیپارٹمنٹ نے وفاقی انٹرنر میں سرکاری طور پر خط لکھا ہے اور فوج ی اور فوج ی اہلکاروں کی تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہری پولیس اہلکاروں کی مدد سے مہارم کے عید کے دنوں کے دوران امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے۔ پنجاب ہوم ڈیپارٹمنٹ کے ایک نمائندے کے مطابق پنجاب پولیس کے مشورے پر یہ درخواست دی گئی ہے۔ اس خط میں 39 اضلاع کے لئے 137 کمپنیوں کے فوج ی اہلکاروں کی تعینات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جن میں 61 فوج ی اور 76 رینجرز کی کمپنیاں شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اضافی فوج ی اہلکار مقامی پولیس اور دیگر قانونی اہلکاروں کی مدد سے مہارم کے عید کے دنوں کے دوران سلامتی کو برقرار رکھنے اور کسی بھی نامعلوم واقعے سے بچنے کے لئے کام کر رہے ہیں.
پنجاب ہوم ڈیپارٹمنٹ نے وفاقی انٹرنر میں سرکاری طور پر خط لکھا ہے۔ لاہور: پنجاب حکومت نے مہارم الحرم کے دوران وسیع پیمانے پر سلامتی کے انتظامات کے لئے فوج اور رینجرز کے عملے کو صوبے بھر میں تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان حکام کا کہنا ہے کہ اسلامک نیا سال کا آغاز صرف چند دنوں میں ہے، اس لیے صوبائی اہلکاروں نے مہارم کی تقریبات اور مجمعوں کے دوران قانون و آرڈر برقرار رکھنے کے لئے سلامتی کے انتظامات کو مضبوط بنانے کے لئے کام کر رہے ہیں۔ پنجاب ہوم ڈیپارٹمنٹ نے وفاقی انٹرنر میں سرکاری طور پر خط لکھا ہے اور فوجی اور فوجی اہلکاروں کی تعینات کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ شہری پولیس اہلکاروں کی مدد سے مہارم کے عید کے دنوں کے دوران امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے۔ پنجاب ہوم ڈیپارٹمنٹ کے ایک نمائندے کے مطابق پنجاب پولیس کے مشورے پر یہ درخواست دی گئی ہے۔ اس خط میں 39 اضلاع کے لئے 137 کمپنیوں کے فوجی اہلکاروں کی تعینات کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے جن میں 61 فوجی اور 76 رینجرز کی کمپنیاں شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ اضافی فوجی اہلکار مقامی پولیس اور دیگر قانونی اہلکاروں کی مدد سے مہارم کے عید کے دنوں کے دوران سلامتی کو برقرار رکھنے اور کسی بھی نامعلوم واقعے سے بچنے کے لئے کام کر رہے ہیں
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