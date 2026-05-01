پنجاب کی بچت کی شرح میں نمایاں اضافہ، وفاقی حکومت سے تجاوز

پنجاب کی مجموعی قومی اور صوبائی بچت کی شرح 20.7 فیصد تک پہنچ گئی ہے، جو کہ وفاقی حکومت کی مجموعی شرح سے کافی زیادہ ہے، جو کہ تقریباً 14 فیصد رہی۔ یہ انکشاف 24 نیوز ایچ ڈی ٹی وی نے جمعہ کے روز ایک رپورٹ کے حوالے سے کیا۔ حکومت کے گروتھ سٹریٹجی ونگ کی رپورٹ کے مطابق، پنجاب کی گھریلو بچت کی شرح 13.
6 فیصد تک بڑھ گئی ہے، جو وفاقی شرح سے نمایاں طور پر زیادہ ہے، جو کہ 7.1 فیصد تک گر گئی ہے۔ رپورٹ میں 2009 سے صوبے کی بچت کی کارکردگی میں مستقل طور پر اوپر کی جانب رجحان کو بھی اجاگر کیا گیا ہے، جو ایک دہائی سے زائد عرصے میں مسلسل بہتری کا مظہر ہے۔ پنجاب نے 16.6 فیصد کی سرمایہ کاری شرح ریکارڈ کی، جبکہ قومی سطح پر یہ شرح 14.3 فیصد تھی۔ تجزیہ کاروں نے بچت اور سرمایہ کاری دونوں میں اس اضافے کو صوبے کے اندر بہتر مالی نظم اور اقتصادی حکمرانی میں بہتری سے جوڑاہے ۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ اوپر کی جانب رجحان وسائل کے زیادہ موثر انتظام اور نسبتاً مستحکم پالیسی کے ماحول کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نتائج ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب پاکستان کو وسیع تر معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، بشمول کم قومی بچت اور سرمایہ کاری کی محدود شرح نمو۔ تاہم، پنجاب کی کارکردگی نے ملک کے سب سے بڑے صوبے کے اندر لچک کے کچھ حصوں کی نشاندہی کی ہے۔ پنجاب کی یہ غیر معمولی کارکردگی کئی عوامل کا نتیجہ ہے۔ سب سے پہلے، صوبائی حکومت نے مالی نظم و ضبط کو مضبوط کرنے کے لیے فعال اقدامات کیے ہیں۔ بجٹ کی منصوبہ بندی اور اخراجات پر سخت کنٹرول کے ذریعے، صوبے نے اپنے مالی وسائل کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ دوسرا، پنجاب میں اقتصادی حکمرانی میں بہتری آئی ہے۔ شفافیت اور احتساب کو فروغ دینے کے اقدامات نے سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بڑھایا ہے، جس کے نتیجے میں سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا ہے۔ تیسرا، صوبے نے زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ مرکوز کی ہے، جو پنجاب کی معیشت کا ایک اہم حصہ ہے۔ زرعی پیداوار میں اضافہ ہونے سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے، جس سے بچت کی شرح میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ چوتھا، پنجاب میں صنعتی شعبے کو بھی فروغ دیا گیا ہے۔ مختلف صنعتی پالیسیاں اور مراعات نے نئے کاروباری اداروں کے قیام اور موجودہ اداروں کے پھیلاؤ کو آسان بنایا ہے۔ اس سے نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں بلکہ صوبے کی مجموعی معاشی ترقی میں بھی مدد ملی ہے۔ پاکستان کی مجموعی معاشی صورتحال کے پیش نظر پنجاب کی یہ کارکردگی ایک امید افزا نشانی ہے۔ ملک کو اس وقت متعدد معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں روپے کی قدر میں کمی، مہنگائی کا بڑھتا ہوا تناسب اور بیرونی قرضوں کا بڑھتا ہوا بوجھ شامل ہیں۔ ان چیلنجز کے باوجود، پنجاب کی معیشت نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ پنجاب کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اس رفتار کو برقرار رکھے اور صوبے کی معاشی ترقی کو مزید تیز کرنے کے لیے مزید اقدامات کرے۔ اس میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری، اور کاروبار کے لیے سازگار ماحول کو فروغ دینے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ پنجاب کی معاشی ترقی نہ صرف صوبے کے عوام کے لیے بہتر زندگی کے معیار کو یقینی بنائے گی بلکہ ملک کی مجموعی معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ پنجاب کی یہ کامیابی دیگر صوبوں کے لیے بھی ایک مثال بن سکتی ہے، جو اپنی معاشی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پنجاب کی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی کامیابی کے تجربات کو دیگر صوبوں کے ساتھ بھی بانٹے
بچت سرمایہ کاری پنجاب وفاقی حکومت معیشت
