پنجاب میں سرکاری اراضی پر غیرقانونی قبضے، 25 ہزار کنال زمین واگزار
پنجاب میں سرکاری اراضی پر غیرقانونی قبضوں اور ریونیو ریکارڈ میں ردوبدل کے معاملات سامنے آئے ہیں، نیب اور بورڈ آف ریونیو نے 25 ہزار کنال اراضی واگزار کرائی۔
پنجاب میں سرکاری اراضی پر غیرقانونی قبضوں، غیرقانونی الاٹمنٹس اور ریونیو ریکارڈ میں مبینہ ردوبدل کے سنگین معاملات سامنے آئے ہیں۔ صوبے کے مختلف سرکاری محکموں کی ہزاروں ایکڑ اراضی اس وقت غیرقانونی قبضوں، عدالتی مقدمات اور ملکیتی تنازعات کی زد میں ہے۔
نیب، بورڈ آف ریونیو اور متعلقہ محکموں کی کارروائیوں کے نتیجے میں اربوں روپے مالیت کی زمین واگزار کرانے کے اعدادوشمار بھی سامنے آئے ہیں۔ یہ صورتحال صوبائی انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے۔Also readمظفرگڑھ میں زیادتی کے مبینہ ملزم کی ایک ماہ میں رہائی پر ورثا کا احتجاج
سرکاری آڈٹ رپورٹ کے اہم نکات
سرکاری آڈٹ رپورٹ میں محکمہ زراعت کی 541 ایکڑ سے زائد اراضی پر غیرقانونی قبضے یا عدم واگزاری کی نشاندہی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ زمین اب بھی متعلقہ محکمے کے کنٹرول سے باہر ہے۔
محکمہ جنگلات نے گزشتہ دو برس کے دوران 1,984 ایکڑ سے زائد اراضی واگزار کرائی ہے۔ یہ پیش رفت جنگلات کی زمین کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم سمجھی جا رہی ہے۔
ہاؤسنگ، اربن ڈویلپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے شعبے سے متعلق رپورٹ میں 14 ہزار 574 مرلے اراضی بدستور قبضے میں ہونے کا انکشاف کیا گیا ہے۔ اتنی بڑی رقبے کی زمین کا قبضے میں رہنا ترقیاتی منصوبوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے۔
نیب اور بورڈ آف ریونیو کی مشترکہ کارروائیاں
تفصیلات کے مطابق نیب اور پنجاب بورڈ آف ریونیو کی مشترکہ کارروائیوں کے دوران جون 2026 تک صوبے میں 25 ہزار 444 کنال سرکاری اراضی واگزار کرائی گئی۔ اس اراضی کی تخمینی مالیت 433 ارب روپے بتائی گئی ہے۔
ان کارروائیوں کا مقصد سرکاری املاک کو دوبارہ ریاست کے کنٹرول میں لانا اور قبضہ گیری کے راستے بند کرنا ہے۔ واگزار شدہ زمین کو قانونی طریقے سے محفوظ کرنا بھی اس عمل کا اہم حصہ ہے۔
ماہرین کے نزدیک سرکاری اراضی کی بروقت نگرانی، جدید ریکارڈ اور شفاف ریونیو نظام قبضوں کی روک تھام میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ریکارڈ میں غلطیاں اور مبہم اندراجات اکثر تنازعات کو جنم دیتے ہیں۔
ریونیو ریکارڈ اور تحفظ کے چیلنجز
ریونیو ریکارڈ میں مبینہ ردوبدل کے معاملات کو سرکاری اراضی کے تحفظ میں بڑی رکاوٹ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جب ملکیت کا ریکارڈ واضح نہ ہو تو غیرقانونی قبضہ کرنے والوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔
سرکاری املاک کے تحفظ میں غفلت بھی ایک نمایاں مسئلہ ہے جس کی نشاندہی مختلف رپورٹس میں کی گئی ہے۔ متعلقہ محکموں کی جانب سے مسلسل نگرانی نہ ہونے سے قبضوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
عدالتی مقدمات کی طوالت بھی زمین کی واگزاری میں تاخیر کا سبب بنتی ہے۔ اس صورتحال میں حکومت اور متعلقہ اداروں کے درمیان بہتر ہم آہنگی ضروری سمجھی جا رہی ہے۔
مجموعی طور پر یہ اعدادوشمار ظاہر کرتے ہیں کہ پنجاب میں سرکاری اراضی کا مسئلہ ابھی مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ آڈٹ رپورٹس اور واگزاری کی کارروائیاں آنے والے وقت میں اس معاملے کی سمت کا تعین کریں گی۔
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