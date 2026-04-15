پنجاب میں ٹریفک جرمانے کم کرنے کا اعلان، اسمبلی سے منظوری کا انتظار

پنجاب حکومت نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کی منظوری وزیر اعلیٰ نے دے دی ہے۔ یہ منصوبہ موٹر سائیکلوں، کاروں، رکشوں اور بھاری گاڑیوں پر لاگو ہوگا۔
پنجاب میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر جرمانے کم کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب کی جانب سے بھیجی گئی سمری کی منظوری دے دی ہے، جبکہ اس تجویز کو حتمی منظوری کے لیے پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔
ذرائع کے مطابق، پنجاب حکومت نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے جرمانے کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ منصوبہ موٹر سائیکلوں، کاروں، رکشوں اور بھاری گاڑیوں سمیت تمام قسم کی گاڑیوں پر لاگو ہوگا۔ اس فیصلے کا مقصد شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا اور ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کو بہتر بنانا ہے۔
مجوزہ منصوبے کے تحت رکشوں پر جرمانہ 3,000 روپے سے کم کر کے 1,000 روپے کر دیا جائے گا، جبکہ سنگین خلاف ورزیوں پر 2,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ کاروں اور جیپوں کے لیے جرمانہ 5,000 روپے سے کم کر کے 3,000 روپے کر دیا گیا ہے، تاہم موٹر سائیکلوں، رکشوں اور کاروں کے لیے تیز رفتاری پر جرمانے میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔
سمری کے مطابق، 2,000 سی سی گاڑیوں پر جرمانے اب 2,000 روپے سے لے کر 10,000 روپے تک ہوں گے۔ اسی طرح، ٹرکوں، بسوں اور دیگر بھاری گاڑیوں پر جرمانہ 20,000 روپے سے کم کر کے 10,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام پنجاب حکومت کی جانب سے شہریوں کو سہولت فراہم کرنے اور ٹریفک قوانین کے بہتر نفاذ کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
اس منصوبے سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں کمی آنے اور شہریوں کو زیادہ ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ حکومت کا یہ بھی ماننا ہے کہ کم جرمانے شہریوں کو قوانین کی پابندی کرنے کی ترغیب دیں گے، جس سے سڑکوں پر حادثات کی شرح میں کمی آئے گی۔ یہ منصوبہ پنجاب کے ٹریفک نظام کو بہتر بنانے اور اسے مزید منظم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
حکومت کا ارادہ ہے کہ اس فیصلے کے ذریعے شہریوں کو ٹریفک کے حوالے سے زیادہ شعور دینے اور انہیں محفوظ سفر فراہم کرنے کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے علاوہ، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صوبائی حکومت ٹریفک پولیس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات کر رہی ہے۔ ان اقدامات میں ٹریفک اہلکاروں کی تربیت، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال، اور ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی مہمات شامل ہیں۔
حکومت کا مقصد ہے کہ ٹریفک پولیس کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے تاکہ وہ شہریوں کی بہتر خدمت کر سکیں اور ٹریفک کے مسائل کو موثر انداز میں حل کر سکیں۔ اس سلسلے میں، ٹریفک پولیس کو جدید آلات اور وسائل فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ ٹریفک کی نگرانی اور قوانین پر عمل درآمد کو بہتر بنا سکیں۔
پنجاب حکومت کا یہ بھی ارادہ ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کو مزید آسان اور قابل فہم بنائے گی تاکہ شہریوں کو ان قوانین کی سمجھ آسکے اور وہ ان پر عمل کرنے میں آسانی محسوس کریں۔ اس کے علاوہ، حکومت کی جانب سے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جا سکے۔
حکومت کا ماننا ہے کہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کروا کر سڑکوں پر حادثات کی روک تھام کی جا سکتی ہے اور شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ فیصلہ پنجاب حکومت کی جانب سے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا حصہ ہے۔
حکومت کا ارادہ ہے کہ وہ عوام کی زندگیوں کو آسان بنانے اور انہیں بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھے گی۔ اس ضمن میں، حکومت مختلف شعبوں میں اصلاحات لا رہی ہے تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ اس منصوبے کے ذریعے، پنجاب حکومت نے نہ صرف ٹریفک قوانین کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے بلکہ شہریوں کو ٹریفک کے حوالے سے زیادہ محفوظ اور منظم ماحول فراہم کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا ہے۔
حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ فیصلہ ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے اور شہریوں کے لیے زیادہ محفوظ سڑکیں بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یہ اقدام پنجاب حکومت کے ویژن کا حصہ ہے جو صوبے میں ایک بہتر اور منظم نظام قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ حکومت کا مقصد ہے کہ وہ تمام شہریوں کے لیے ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کرے۔
