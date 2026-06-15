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پنجاب پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے特别 اقدامات کا آغاز

سول سیکیورٹی News

پنجاب پولیس کی جانب سے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے特别 اقدامات کا آغاز
پنجاب پولیسسوشل میڈیانفرت انگیز مواد
📆15/06/2026 9:19 pm
📰arynewsud
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پنجاب پولیس نے سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کے خلاف ایک-wide مہم شروع کر دی ہے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ایسے مواد کی نشاندہی کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔

پنجاب میں سوشل میڈیا پر نفرت انگیز، اشتعال انگیز اور قابلِ اعتراض مواد کے خلاف مہم بڑھتے جا رہی ہے۔ پولیس نے عوامی آگاہی کے ذریعے شہریوں سے ایسے مواد کی فوری نشاندہی اور رپورٹنگ کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس قسم کے مواد معاشرتی ہم آہنگی اور امن و امان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ شہریوں کو فیس بک، ٹوئٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، واٹس ایپ یا دیگر پلیٹ فارمز پرöjم کسی بھی قسم کے نفرت انگیز مواد کو دیکھنے پر,p فوری طور پر پولیس کی واٹس ایپ ہیلپ لائن ز پر اطلاع دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔娥خ پولیس نے کہا ہے کہ اس ہیلپ لائنز پر شہری اسکرین شاٹس، لنکس یا دیگر متعلقہ معلومات شیئر کر سکتے ہیں، جو بعد میں ضروری کارروائی کے لیے استعمال ہوں گی۔娥خ اس اقدام کا مقصد عوام کو برadisadasht, رواداری اور امن کے فروغ کے حوالے سے ذمہ داربنانا ہے تاکہ امکانک پھیلاؤ سے پہلے اس کی روک تھام کی جا سکے۔娥خ پولیس کے مطابق, ان مہم کا نتیجہ پاکستان کے قیام میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مددگاہ ثابت ہوگا.

پنجاب میں سوشل میڈیا پر نفرت انگیز، اشتعال انگیز اور قابلِ اعتراض مواد کے خلاف مہم بڑھتے جا رہی ہے۔ پولیس نے عوامی آگاہی کے ذریعے شہریوں سے ایسے مواد کی فوری نشاندہی اور رپورٹنگ کا مطالبہ کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس قسم کے مواد معاشرتی ہم آہنگی اور امن و امان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ شہریوں کو فیس بک، ٹوئٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، واٹس ایپ یا دیگر پلیٹ فارمز پرöjم کسی بھی قسم کے نفرت انگیز مواد کو دیکھنے پر,p فوری طور پر پولیس کی واٹس ایپ ہیلپ لائنز پر اطلاع دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔娥خ پولیس نے کہا ہے کہ اس ہیلپ لائنز پر شہری اسکرین شاٹس، لنکس یا دیگر متعلقہ معلومات شیئر کر سکتے ہیں، جو بعد میں ضروری کارروائی کے لیے استعمال ہوں گی۔娥خ اس اقدام کا مقصد عوام کو برadisadasht, رواداری اور امن کے فروغ کے حوالے سے ذمہ داربنانا ہے تاکہ امکانک پھیلاؤ سے پہلے اس کی روک تھام کی جا سکے۔娥خ پولیس کے مطابق, ان مہم کا نتیجہ پاکستان کے قیام میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مددگاہ ثابت ہوگا

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پنجاب پولیس سوشل میڈیا نفرت انگیز مواد واٹس ایپ ہیلپ لائن امن و امان

 

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