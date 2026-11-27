پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ہانگ کانگ کی پائیداری تہوار میں دعوت
نوبل سسٹیئنٹیبلٹی ٹرسٹ نے پنجاب کی ماحولیاتی کارکردگی کو سراہتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ہانگ کانگ میں 30 نومبر منعقد ہونے والے تہوار میں شرکت کی دعوت دی ہے۔
نوبل سسٹیئنٹیبلٹی ٹرسٹ نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو سرکاری طور پر دعوت نامہ بھیجا ہے تاکہ وہ ہانگ کانگ میں ہونے والے اپنے سالانہ تہوار میں شرکت کریں۔ یہ تہوار 30 نومبر کو منعقد کیا جائے گا اور اس دعوت کے ذریعے صوبائی حکومت کی ماحولیاتی اور جنگلی حیات کے تحفظ کی کوششوں کا بین الاقوامی سطح پر اعتراف کیا گیا ہے۔ نوبل سسٹیئنٹیبلٹی ٹرسٹ کے چیئرمین پیٹر نوبل نے یہ دعوت نامہ بھیج کر پنجاب حکومت کی طرف سے کی گئی کارروائیوں کو سراہا ہے۔
ماحولیاتی اقدامات کا بین الاقوامی اعتراف
پیٹر نوبل نے اپنے پیغام میں ہوا کے آلودگی سے نمٹنے، جنگلات اور جنگلی حیات کی حفاظت کے لیے اٹھائے گئے مضبوط قدموں کی تفصیلات کا ذکر کیا۔ ٹرسٹ کے مطابق سبز بسوں کا متعارف کرانا، پی سی ون کے بجٹ کا ایک فیصد ماحولیاتی تحفظ کے لیے مختص کرنا، اور سرکاری سطح پر پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر پابندی لگانا اہم کامیابیاں ہیں۔ ان اقدامات نے صوبے کی طرف سے کیے گئے اہم اصلاحات کی عکاسی کی ہے۔Also readایف آئی اے کا انسانی اسمگلنگ کے خلاف بڑاکریک ڈاؤن 40 خواتین کو ایئرپورٹس پر روک دیا۔
جدید ٹیکنالوجی اور جنگلی حیات کی حفاظت
ٹرسٹ نے ہوا کی معیار کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی بھی خاص تعریف کی ہے۔ کلیمیٹ واچ کے قیام اور اینوائرونمنٹل پروٹیکشن فورس کی تشکیل کو بھی ایک بڑا مثبت قدم قرار دیا گیا ہے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے حوالے سے ٹرسٹ نے وائلڈ لائیف فورس کا قیام، پاکستان کی پہلی وائلڈ لائیف ہسپتال اور موبائل ہسپتالوں کے قیام کو انتہائی سراہا ہے۔
جنگلاتی آگ اور پانی کے انتظام میں بہتری
جنگلاتی آگ کے واقعات میں 70 فیصد سے زائد کی کمی کو ایک اہم کارنامہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اوٹ وارننگ سسٹم کا متعارف کرانا بھی سراہا گیا۔ ٹرسٹ نے درخت لگانے، جنگلات کی حفاظت، پانی کے بہتر استعمال اور ماحول دوست اقدامات کے لیے پنجاب کی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا ہے۔
تہوار میں شرکت اور مستقبل کے اقدامات
یہ دعوت نامہ اس بات کی گواہی ہے کہ پنجاب کی ماحولیاتی پالیسیاں عالمی سطح پر قبولیت حاصل کر رہی ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے صوبے کی کامیابیوں سے دنیا کو آگاہ کر سکیں۔ یہ پروگرام ماحولیاتی تحفظ کے لیے اٹھائے گئے دیگر اقدامات کے لیے ایک پلے فارم بھی فراہم کرے گا۔
ماحولیاتی تحفظ کے لیے آئندہ منصوبہ بندی
اس بین الاقوامی پہچان کے بعد متوقع ہے کہ پنجاب حکومت اپنے ماحولیاتی اقدامات کو مزید مضبوط بنائے گی۔ سبز بسوں کا نیٹ ورک اور ہوا کی نگرانی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے منصوبے زیر غور ہیں۔ اینوائرونمنٹل پروٹیکشن فورس کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے نئی تربیتی سیشنز کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔
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