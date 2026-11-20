پنجاب میں پنچایت نظام کی بحالی: تنازعات کے حل کی نئی قانونی شکل
وزیراعلیٰ مریم نواز کی منظوری کے بعد پنجاب پنچایت ایکٹ 2026 کا مسودہ تیار ہو گیا ہے۔ اس نظام کا مقصد عوام کو سستا اور فوری انصاف فراہم کرنا ہے تاکہ عدالتوں پر بوجھ کم ہو سکے۔
پنجاب میں پنچایت نظام کی قانونی بحالی حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب پنچایت ایکٹ 2026 کے مجوزہ مسودے کو باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ یہ نیا قانون صوبے کے علاقائی تنازعات کو حل کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ بننے جارہا ہے۔ صوبائی حکومت نے عوام سے اس ایکٹ پر تجاویز لینے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اس اقدام سے امید ہے کہ عوام کو سستا اور فوری انصاف فراہم کیا جا سکے گا۔
پنچایتی نظام کا بنیادی ڈھانچہ اور کارکردگی
مجوزہ مسودے کے تحت تمام تنازعات کا فیصلہ محض 15 دن کے اندر اندر مکمل کیا جائے گا۔ اس نظام میں ریٹائرڈ ججز، فوجی افسران، اور ریٹائرڈ سرکاری افسران پنچایتی کے عہدے سنبھال سکیں گے۔ اس کے علاوہ اساتذہ، پروفیسرز، علمائے کرام اور مساجد کے ائمہ بھی اہل قرار دیے گئے ہیں۔ پنچایتی کوئی بھی شخص بلا معاوضہ خدمات انجام دے گا اور عہدہ سنبھالنے سے پہلے حلف اٹھانا لازمی ہوگا۔ ان سب کی تقرری، نگرانی اور برطرفی کا اختیار ڈپٹی کمشنر کے پاس رہے گا۔ پنچایتی کی مدت تین سال مقرر کی گئی ہے اور اچھی کارکردگی پر دوبارہ تعیناتی ممکن ہے۔Also readHMC Study: Malaria Patients Suffer High Co-Infections
اختیارات کی حدود اور خارج دائرہ کار معاملات
پنچایتی نظام صرف ان تنازعات میں کام کرے گا جن میں تمام فریقین رضامند ہوں۔ دیوانی، خاندانی، گھریلو اور ہمسایوں کے جھگڑوں کو اس کے دائرہ کار میں لانے کا ارادہ ہے۔ جائیداد، زمین کی حدود، قبضے، اور آب پاشی کے مسائل بھی اس میں شامل ہوں گے۔ کاروباری معاملات اور مالی لین دین کے تنازعات کا فیصلہ بھی یہاں ممکن ہوگا۔ تاہم، زیادتی، جنسی تشدد، ہراسانی اور غیرت کے نام پر ہونے والے جرائم اس کے اختیار سے باہر ہیں۔ کم عمر یا جبری شادی، شادی کی قانونی حیثیت، اور تنسیخ نکاح جیسے سنگین معاملات بھی اس میں نہیں آئیں گے۔
خواتین کے تحفظ اور عدالتی حتمیت
نئے قانون میں خواتین، بچوں، اور معذور افراد کے حقوق کے تحفظ کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ پنچایتی خواتین کی جائیداد کے حقوق کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گی۔ ونی، سوارہ اور بدلہ صلح جیسی رسومات کے تحت خواتین سے شادی میں رقم مانگنے پر سخت پابندی لگائی گئی ہے۔ پنچایتی کا کردار صرف مصالحت تک محدود ہوگا اور اسے عدالتی اختیارات حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر پنچایتی سمجھوتہ تحریری شکل اختیار کر لے اور فریقین کے دستخط یا انگوٹھے موجود ہوں، تو اسے عدالتی ڈگری میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ عدالت 30 دن میں اس حوالے سے حتمی فیصلہ صادر کر سکے گی۔
نگرانی، ریکارڈ اور مستقبل کا سفر
سرکاری اراضی اور اوقاف کی جائیداد کے تنازعات کو پنچایتی کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکے گا۔ پنچایتی کی کارروائی کا ریکارڈ محفوظ رکھا جائے گا اور فریقین کے بیانات خفیہ ہوں گے۔ بدعنوانی یا رشوت کے الزامات پر پنچایتی کو معطل یا برطرف کیا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اس نظام کی مکمل انتظامی نگرانی کا ذمہ دار ہوگا۔ صوبائی حکومت نے اس نئے قانون کے نفاذ کے لیے عوامی مشاورت کا سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ اسے مزید بہتر اور شفاف بنایا جا سکے۔
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