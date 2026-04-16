پنجاب حکومت اور پاکستان ریلوے کے درمیان ایک تاریخی مفاہمتی یادداشت پر دستخط، صوبے میں ریلوے کے نظام کو جدید بنانے اور پھیلانے کے لیے ایک نئے دور کا آغاز۔ لاہور اور راولپنڈی کے درمیان ملک کی پہلی تیز رفتار ٹرین، 8 مقامی روٹس، اور کئی دیگر اہم منصوبے شامل ہیں۔
پنجاب میں ریلوے کی دنیا ایک انقلابی تبدیلی کے دہانے پر کھڑی ہے، جس میں صوبائی حکومت اور پاکستان ریلوے نے ایک تاریخی مفاہمتی یادداشت (MoU) پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد صوبے بھر میں ریلوے کی خدمات کو جدید بنانا اور ان کے دائرہ کار کو وسیع کرنا ہے۔ جمعرات کے روز، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے اس اہم معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط کیے، جو عوامی نقل و حمل کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ثابت ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت، پاکستان کی پہلی تیز
رفتار ٹرین لاہور اور راولپنڈی کے درمیان چلائی جائے گی۔ یہ ٹرین 280 کلومیٹر کے فاصلے کو صرف 2 گھنٹے اور 15 منٹ میں طے کرے گی، جس سے مسافروں کے وقت کی بچت ہوگی اور سفر مزید سہل ہوگا۔ اس منصوبے میں صوبہ پنجاب کے 20 اضلاع میں 1,415 کلومیٹر پر محیط 8 مقامی روٹس کی ترقی بھی شامل ہے۔ تیز رفتار اور مقامی دونوں روٹس پر جدید ترین اور انتہائی معیاری ٹرینیں متعارف کرائی جائیں گی۔ خاص طور پر، صوبائی حکومت مقامی رابطوں کو مضبوط بنانے کے لیے جدید ڈیزل ملٹیپل یونٹ (DMU) لوکوموٹیوز فراہم کرے گی۔ متعدد نئے ریلوے روٹس کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ان میں شاہدرہ سے نارووال تک 79 کلومیٹر اور نارووال سے سیالکوٹ تک 62 کلومیٹر کے روٹس شامل ہیں۔ ایک نئی ٹرین رائے ونڈ سے قصور اور پاکپتن کے راستے سے لودھراں تک 370 کلومیٹر کے ایک طویل روٹ پر چلائی جائے گی۔ ایک اور 220 کلومیٹر کا روٹ شیخوپورہ، جھنگ اور شورکوٹ کو آپس میں جوڑے گا۔ اس کے علاوہ، لالا موسیٰ سے ملکوال اور سرگودھا تک 147 کلومیٹر کے روٹ پر بھی ٹرین سروس شروع کی جائے گی، اور فیصل آباد سے شاہین آباد تک چک جھمرا کے ذریعے 68 کلومیٹر کا روٹ بھی فعال کیا جائے گا۔ ایک اہم بین الصوبائی روٹ بھی زیر غور ہے جو کوٹ ادو کو ڈیرہ غازی خان کے راستے سے کشمور تک 303 کلومیٹر کے فاصلے پر جوڑے گا۔ پنجاب حکومت مسافروں کے آرام اور ٹرینوں کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے نئی ریلوے انجن اور جدید کوچز متعارف کرائے گی۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے ریلوے کی حفاظت کو بڑھانے کے لیے اقدامات کا اعلان کیا ہے، جس میں حادثات سے بچنے کے لیے خودکار بغیر عملے کے نظام (automated unmanned systems) کا اجراء شامل ہے۔ ریلوے اسٹیشنوں کی خوبصورتی بڑھائی جائے گی اور بین الاقوامی معیار کی پارکنگ کی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ، شاہدرہ سے رائے ونڈ تک 40 کلومیٹر کے گرین بیلٹ کا قیام ریلوے ٹریک کے ساتھ ساتھ کیا جائے گا، جس سے یورپی طرز کے دلکش مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ صوبے بھر میں ریلوے لائنوں کے کنارے 400,000 سے زیادہ پودے لگائے جائیں گے، جو ماحولیاتی پہل کا حصہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبہ پنجاب کے عوام کو جدید اور موثر ٹرانسپورٹ کی سہولیات فراہم کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے، جس کا مقصد بہتر ریلوے رابطوں کے ذریعے تقریباً 11 کروڑ شہریوں کی خدمت کرنا ہے۔ یہ منصوبہ صرف مسافروں کی سہولت تک محدود نہیں بلکہ یہ صوبے کی معیشت اور طرز زندگی پر بھی گہرے اثرات مرتب کرے گا۔ ریلوے کا نظام بہتر ہونے سے تجارتی سرگرمیاں بھی فروغ پائیں گی اور نقل و حمل کے اخراجات میں کمی آئے گی۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب چین نے ابتدائی طور پر ایران جنگ کے اثرات کو کم کرتے ہوئے پہلی سہ ماہی میں 5 فیصد کی شرح سے اقتصادی ترقی حاصل کی ہے۔ اس تاریخی معاہدے پر دستخط کے ساتھ ہی پنجاب میں ریلوے کے نظام میں اصلاحات اور ترقی کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ یہ منصوبے نہ صرف صوبے کے اندر رابطوں کو بہتر بنائیں گے بلکہ مسافروں کے سفر کو زیادہ پرسکون، محفوظ اور تیز تر بنانے میں بھی اہم کردار ادا کریں گے
