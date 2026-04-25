پنجاب حکومت کا اربوں روپے کی بچت کا منصوبہ: الیکٹرک بسوں کی مقامی تیاری کا آغاز

پنجاب حکومت نے صوبے میں الیکٹرک بسوں کی مقامی سطح پر تیاری شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس سے اربوں روپے کی بچت ہوگی اور جدید ٹرانسپورٹ نظام قائم ہوگا۔
پنجاب حکومت نے صوبے میں پبلک ٹرانسپورٹ کے شعبے میں ایک اہم اور دور رس قدم اٹھایا ہے جس سے نہ صرف مالیاتی بچت ہوگی بلکہ ماحولیاتی بہتری اور روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ حکومت نے اربوں روپے کی بچت کے لیے الیکٹرک بسوں کی مقامی سطح پر تیاری کا بڑا منصوبہ تیار کر لیا ہے اور وزیراعلیٰ مریم نواز نے اس منصوبے کو حتمی منظوری دے دی ہے۔ اس اقدام سے پنجاب کے عوام کو جدید اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ سہولیات میسر آئیں گی۔ ذرائع کے مطابق، اس منصوبے کے تحت Heavy Industries Taxila (ایچ آئی ٹی) نے ٹیکسلا میں الیکٹرک بسوں کے پروڈکشن یونٹ کی स्थापना کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ یہ یونٹ مقامی طور پر الیکٹرک بسوں کی پیداوار کو ممکن بنائے گا، جس سے درآمدی لاگت میں نمایاں کمی آئے گی۔ اس وقت پنجاب حکومت ایک الیکٹرک بس کے لیے تقریباً 2 لاکھ 20 ہزار ڈالر ادا کر رہی ہے، جو کہ ایک بڑی رقم ہے۔ تاہم، مقامی پیداوار کے آغاز کے بعد، اس لاگت کو کم کرکے تقریباً ڈیڑھ لاکھ ڈالر تک لانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس کمی سے پنجاب حکومت کو اربوں روپے کی بچت ہوگی، جو دیگر ترقیاتی منصوبعات میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف مالیاتی طور پر فائدہ مند ہے بلکہ یہ ٹیکنالوجی کی منتقلی اور مقامی صنعت کو فروغ دینے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ مقامی سطح پر الیکٹرک بسوں کی پیداوار سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا۔ پنجاب حکومت پہلے ہی صوبے کے دس اضلاع میں 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کا اعلان کر چکی ہے۔ یہ الیکٹرک بسیں پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم کو جدید بنانے اور ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ الیکٹرک بسیں پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی بسوں کے مقابلے میں کم آلودگی پھیلاتی ہیں، جس سے شہروں میں فضائی معیار بہتر ہوگا۔ اس منصوبے کو ماحولیاتی بہتری، ایندھن کی بچت اور جدید ٹرانسپورٹ نظام کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ حکومت کا یہ اقدام پائیدار ترقی کے اہداف کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ کیا ہے، جس سے عوام پر مالی بوجھ بڑھ گیا ہے۔ اس صورتحال میں الیکٹرک بسوں کی آمد ایک خوش آئند تبدیلی ثابت ہوگی، کیونکہ یہ ایندھن کے اخراجات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ کراچی میں 48 گھنٹے پانی کی فراہمی معطل کرنے کا فیصلہ بھی مکینوں کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ حکومت کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے خبروں اور حالات حاضرہ کی بروقت اور درست معلومات فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا.
