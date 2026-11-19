پنجاب میں سیف سٹی سسٹم کی وسعت اور تعلیمی سطح تک پھیلانے کا اعلان
وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ زاہد بخاری کا کہنا ہے کہ تین سال کے مختصر عرصے میں پورا پنجاب سیف سٹی بن چکا ہے اور اگلے مرحلے میں تحصیل اور یونین کونسل لیول تک اس نظام کو شامل کیا جائے گا۔
پنجاب کے وزیر اطلاعات و ثقافت عظمیٰ زاہد بخاری نے پنجاب بھر میں سیف سٹی سسٹم کی کامیابی پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان شاء اللہ اس سال تحصیل اور یونین کونسل لیول تک سیف سٹی پروگرام کو مزید وسعت دی جائے گی۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے حکومتی کامیابیوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں صرف تین سال کے کم عرصے میں پورے پنجاب کو سیف سٹی کا درجہ دیا جا چکا ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ حال ہی میں پنجاب کے چالیس تین شہروں کو مکمل طور پر سیف سٹی کے تحت لایا گیا ہے جو کہ صوبے میں امن و امان کی بہتری کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جب مریم نواز نے وزارت اعلیٰ کا بوجھ سنبھالا تھا تو صرف لاہور ہی واحد شہر تھا جو سیف سٹی کا درجہ رکھتا تھا لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔.
پنجاب کے وزیر اطلاعات و ثقافت عظمیٰ زاہد بخاری نے پنجاب بھر میں سیف سٹی سسٹم کی کامیابی پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان شاء اللہ اس سال تحصیل اور یونین کونسل لیول تک سیف سٹی پروگرام کو مزید وسعت دی جائے گی۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے حکومتی کامیابیوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں صرف تین سال کے کم عرصے میں پورے پنجاب کو سیف سٹی کا درجہ دیا جا چکا ہے۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ حال ہی میں پنجاب کے چالیس تین شہروں کو مکمل طور پر سیف سٹی کے تحت لایا گیا ہے جو کہ صوبے میں امن و امان کی بہتری کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ جب مریم نواز نے وزارت اعلیٰ کا بوجھ سنبھالا تھا تو صرف لاہور ہی واحد شہر تھا جو سیف سٹی کا درجہ رکھتا تھا لیکن اب صورتحال بالکل مختلف ہے۔
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