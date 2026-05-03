پنجاب میں بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے رحمت کارڈ پروگرام کا آغاز

پنجاب کے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے بیواؤں اور یتیم بچوں کی مدد کے لیے رحمت کارڈ پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کے تحت 50,000 افراد کو 100,000 روپے کی مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ صوبائی حکومت نے زکوٰۃ فنڈ سے 5000 ملین روپے کی رقم مختص کر دی ہے۔ مستحق افراد کو درخواست کرنے کے لیے ایک مخصوص موبائل ایپ کی ضرورت ہوگی، جبکہ فائدہ اٹھانے والوں کا انتخاب پنجاب معاشرتی-اقتصادی ریکارڈ کے ذریعے کیا جائے گا۔
پنجاب میں رحمت کارڈ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا مقصد بیواؤں اور یتیم بچوں کی مالی مدد کرنا ہے۔ پنجاب کے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے اینٹشٹیوٹ کا آغاز کیا، جو مستحق بیواؤں اور یتیم بچوں کو 100,000 روپے کی مالی مدد فراہم کرے گا۔ صوبائی حکومت نے زکوٰۃ فنڈ سے 5000 ملین روپے کی رقم اس پروگرام کے لیے مختص کر دی ہے۔ شرعی قانون کے مطابق، صرف زکوٰۃ کے مستحق افراد ہی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیواؤں جو حکومت کے ملازم ہیں، پنشن حاصل کر رہے ہیں، یا نِساب کی حد کو پورا کرتے ہیں، وہ مستثنی ہیں۔ مستحق افراد ایک مخصوص موبائل ایپ کے ذریعے درخواست پیش کر سکتے ہیں، جبکہ مزید تفصیلات 1077 ہیلپ لائن پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فائدہ اٹھانے والوں کا انتخاب پنجاب کے معاشرتی-اقتصادی ریکارڈ کے ذریعے علاقائی کوٹہ کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر کوئی درخواست کرنے والا پنجاب معاشرتی-اقتصادی ریکارڈ میں شامل نہیں ہے، تو اس کی معلومات نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریکارڈز اتھورٹی (NADRA) کے ذریعے جانچی جائیں گی۔ وزیراعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ کے تحت مالی مدد جاز کیش والٹ اکاؤنٹس کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پاکستان کے پہلے رحمت کارڈ پروگرام کا ڈیجیٹل افتتاح کر دیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ کے ذریعے 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کی مالی امداد کی جائے گی۔ صوبائی زکوٰۃ فنڈ سے 5000 ملین روپے کی ریکارڈ رقم مختص کر دی گئی۔ صرف شرعی طور پر زکوۃ کی مستحق افراد ہی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ پروگرام پنجاب کے معاشرتی-اقتصادی ریکارڈ کے ذریعے منتخب کیا جائے گا، جبکہ غیر موجود افراد کی معلومات NADRA کے ذریعے جانچی جائیں گی۔ مالی مدد جاز کیش والٹ اکاؤنٹس کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے بیواؤں اور یتیم بچوں کی مدد کے لیے رحمت کارڈ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ یہ پروگرام 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کو 100,000 روپے کی مالی مدد فراہم کرے گا۔ صوبائی حکومت نے زکوٰۃ فنڈ سے 5000 ملین روپے کی رقم مختص کر دی ہے۔ مستحق افراد کو درخواست کرنے کے لیے ایک مخصوص موبائل ایپ کی ضرورت ہوگی، جبکہ مزید تفصیلات 1077 ہیلپ لائن پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فائدہ اٹھانے والوں کا انتخاب پنجاب معاشرتی-اقتصادی ریکارڈ کے ذریعے کیا جائے گا، جبکہ غیر موجود افراد کی معلومات NADRA کے ذریعے جانچی جائیں گی۔ مالی مدد جاز کیش والٹ اکاؤنٹس کے ذریعے فراہم کی جائے گی.
پنجاب میں رحمت کارڈ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، جس کا مقصد بیواؤں اور یتیم بچوں کی مالی مدد کرنا ہے۔ پنجاب کے وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے اینٹشٹیوٹ کا آغاز کیا، جو مستحق بیواؤں اور یتیم بچوں کو 100,000 روپے کی مالی مدد فراہم کرے گا۔ صوبائی حکومت نے زکوٰۃ فنڈ سے 5000 ملین روپے کی رقم اس پروگرام کے لیے مختص کر دی ہے۔ شرعی قانون کے مطابق، صرف زکوٰۃ کے مستحق افراد ہی اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بیواؤں جو حکومت کے ملازم ہیں، پنشن حاصل کر رہے ہیں، یا نِساب کی حد کو پورا کرتے ہیں، وہ مستثنی ہیں۔ مستحق افراد ایک مخصوص موبائل ایپ کے ذریعے درخواست پیش کر سکتے ہیں، جبکہ مزید تفصیلات 1077 ہیلپ لائن پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فائدہ اٹھانے والوں کا انتخاب پنجاب کے معاشرتی-اقتصادی ریکارڈ کے ذریعے علاقائی کوٹہ کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر کوئی درخواست کرنے والا پنجاب معاشرتی-اقتصادی ریکارڈ میں شامل نہیں ہے، تو اس کی معلومات نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریکارڈز اتھورٹی (NADRA) کے ذریعے جانچی جائیں گی۔ وزیراعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ کے تحت مالی مدد جاز کیش والٹ اکاؤنٹس کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پاکستان کے پہلے رحمت کارڈ پروگرام کا ڈیجیٹل افتتاح کر دیا۔ وزیراعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ کے ذریعے 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کی مالی امداد کی جائے گی۔ صوبائی زکوٰۃ فنڈ سے 5000 ملین روپے کی ریکارڈ رقم مختص کر دی گئی۔ صرف شرعی طور پر زکوۃ کی مستحق افراد ہی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ پروگرام پنجاب کے معاشرتی-اقتصادی ریکارڈ کے ذریعے منتخب کیا جائے گا، جبکہ غیر موجود افراد کی معلومات NADRA کے ذریعے جانچی جائیں گی۔ مالی مدد جاز کیش والٹ اکاؤنٹس کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے بیواؤں اور یتیم بچوں کی مدد کے لیے رحمت کارڈ پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا کہ یہ پروگرام 50,000 بیواؤں اور یتیم بچوں کو 100,000 روپے کی مالی مدد فراہم کرے گا۔ صوبائی حکومت نے زکوٰۃ فنڈ سے 5000 ملین روپے کی رقم مختص کر دی ہے۔ مستحق افراد کو درخواست کرنے کے لیے ایک مخصوص موبائل ایپ کی ضرورت ہوگی، جبکہ مزید تفصیلات 1077 ہیلپ لائن پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ فائدہ اٹھانے والوں کا انتخاب پنجاب معاشرتی-اقتصادی ریکارڈ کے ذریعے کیا جائے گا، جبکہ غیر موجود افراد کی معلومات NADRA کے ذریعے جانچی جائیں گی۔ مالی مدد جاز کیش والٹ اکاؤنٹس کے ذریعے فراہم کی جائے گی
رحمت کارڈ بیواؤں یتیم بچے مریم نواز شریف پنجاب حکومت
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
US Dollar vs Pakistani Rupee Rate Today - October 17, 2023KSE-100 index eyes to cross 50,000 benchmark
Read more »
US Dollar vs Pakistani Rupee Rate Today - October 17, 2023KSE-100 index eyes to cross 50,000 benchmark
Read more »
Maryam approves solar energy pilot project for low-income groupsVenture under Roshan Punjab will initially benefit 50,000 households
Read more »
مریخ پر انسانوں کو لے جانے والے تیز ترین راکٹ پر کام شروعیہ راکٹ 5000 سیکنڈز کے تسلسل کے ساتھ 100,000 پاور کی توانائی پیدا کرنے کے قابل ہوگا
Read more »
Lahoris are using 500 GB of free Wi-Fi data daily, says PSCAAn average of 50,000 people using free Wi-Fi every day available at 100 points
Read more »
CM Punjab announces 100,000 e-bikes & 50,000 scholarships for studentsChief Minister Punjab, Maryam Nawaz, unveiled an ambitious plan to distribute 100,000 e-bikes and award 50,000 scholarships
Read more »