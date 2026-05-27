پنجاب پولیس کا عیدالاضحی کے لیے سیکیورٹی پلان مکمل، 45 ہزار اہلکار تعینات

پنجاب پولیس نے عیدالاضحی کے موقع پر سیکیورٹی کے جامع انتظامات مکمل کر لیے ہیں، جس کے تحت صوبے بھر میں 45 ہزار سے زائد اہلکار تعینات ہوں گے اور 30 ہزار سے زائد مساجد اور عیدگاہوں کو فوٹ پروف سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔
پنجاب پولیس نے عیدالاضحی کے موقع پر سیکیورٹی کا جامع منصوبہ تیار کر لیا ہے جس کے تحت صوبے بھر میں 45 ہزار سے زائد پولیس افسران اور اہلکار قانون و نظم کی بحالی اور عوام کی حفاظت کے لیے ڈیوٹی انجام دیں گے۔ انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب عبدالکریم کی ہدایت پر سیکیورٹی انتظامات کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس کے ترجمان کے مطابق عیدالاضحی کے موقع پر صوبے بھر کی مساجد ، امام بارگاہوں اور عید گاہوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ کل 45 ہزار پولیس اہلکار صوبے بھر کی 30 ہزار 630 مساجد اور 907 عید گاہوں پر سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دیں گے جبکہ 316 خصوصی ٹیمیں فوری ردعمل فورس بھی ڈیوٹی پر رہیں گی۔ نگرانی اور چیکنگ کے لیے 11 ہزار 130 میٹل ڈیٹیکٹر، 327 واک تھرو گیٹس اور 15 ہزار 273 سی سی ٹی وی کیمرے استعمال کیے جائیں گے۔ صرف لاہور میں 5 ہزار سے زائد عیدگاہ وں پر 11 ہزار سے زائد افسران اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دیں گے۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے عید کی نماز سے قبل مساجد ، امام بارگاہوں اور کھلی عیدگاہ وں کی مکمل چیکنگ اور کلیئرنس کا حکم دیا ہے اور حساس مقامات پر اضافی فورس اور خفیہ لباس میں کمانڈوز تعینات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے سماجی میڈیا پر نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے مشترکہ آپریشن اور سائبر گشت جاری رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آئی جی نے مزید کہا کہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے کیمروں کے ذریعے سیکیورٹی انتظامات، مویشی منڈیوں، بازاروں اور صفائی کے حالات کی مسلسل نگرانی کی جائے۔ انہوں نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ وہ مویشی منڈیوں میں نگرانی اور سیکیورٹی انتظامات کو مزید مضبوط کریں تاکہ مویشیوں کی چوری، ڈکیتی اور فراڈ کے واقعات کو روکا جا سکے۔ آئی جی نے عید کی چھٹیوں کے دوران اسلحہ کے مظاہرے، فضائی فائرنگ، ایک وہیلنگ اور پتنگ بازی پر پابندی کے سخت نفاذ کا بھی حکم دیا۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ کے اشتراک سے پارکوں میں تفریحی سواریوں کی حفاظتی جانچ کو یقینی بنانے اور عید کی چھٹیوں کے دوران مری اور دیگر سیاحتی مقامات پر آنے والے سیاحوں کی سہولت اور تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل استعمال کرنے کی ہدایت کی۔ سیکیورٹی پلان کے تحت پولیس ٹیموں کو عیدگاہ وں اور مساجد کے اطراف میں گشت اور ناکہ بندی کے لیے بھی تعینات کیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے اور اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس اہلکاروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ نرمی اور شائستگی سے پیش آئیں اور ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ عیدالاضحی کے موقع پر شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن یا ہیلپ لائن پر دیں۔ پنجاب پولیس نے شہریوں کو یقین دہانی کرائی ہے کہ عید کے دنوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں اور کوئی بھی شخص قانون کو ہاتھ میں لینے کی جرات نہیں کرے گا۔ پولیس عوام کے ساتھ مل کر عید کی خوشیوں کو محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہے.
