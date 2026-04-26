پنجاب میں سڑکوں پر لین اور لائن کی پابندی کو یقینی بنانے کا ہدف: مریم نواز

پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے لاہور سمیت تمام بڑے شہروں میں سڑکوں پر لین اور لائن کی پابندی کو یقینی بنانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے ٹریفک پولیس کو خلاف ورزیوں کی نگرانی کے لیے کیمروں کے ذریعے سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے اور زگ زیگ موٹر سائیکل چلانے والوں کو تین روز کے لیے بند کرنے کا حکم دیا ہے۔
پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے کی تمام بڑی شہروں بشمول لاہور میں سڑکوں پر لین اور لائن کی پابندی کو یقینی بنانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ انہوں نے ٹریفک پولیس کو موبائل گاڑیوں پر نصب کیمروں کے ذریعے لین اور لائن کی خلاف ورزیوں کی نگرانی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے خبردار کیا ہے کہ زگ زیگ انداز میں موٹر سائیکلیں چلاتے ہوئے پکڑے جانے والوں کو تین روز کے لیے پولیس اسٹیشنوں میں بند کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ لین، لائن کی نظم و ضبط، سڑک کنارے پارکنگ اور ون وے کی خلاف ورزیوں پر بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ایک اہم اجلاس میں کیا گیا جس میں ٹریفک کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ چھ ماہ کے دوران ٹریفک پولیس نے 5 لاکھ سے زائد چالان جاری کیے ہیں اور 1 لاکھ سے زائد گاڑیاں ضبط کی ہیں۔ مریم نواز شریف نے سڑکوں کے کناروں پر غیر قانونی پارکنگ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے لاہور میں غیر منظم ٹریفک کے رجحان پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور لاہور کی ٹریفک کو فوری طور پر بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بڑے اور چھوٹے دونوں سڑکوں پر نابالغ ڈرائیونگ کو روکنا قانون کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے گی۔ مریم نواز شریف نے ٹریفک پولیس کو جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے اور شہریوں کو ٹریفک قوانین کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے کے لیے مہم چلانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک کا نظام بہتر بنانے سے شہریوں کی زندگی آسان ہوگی اور سڑکوں پر حادثات کا خطرہ کم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے ٹریفک پولیس کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ عوام کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں اور ان کی شکایات کو فوری طور پر حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس کو شہریوں کی مدد کے لیے موجود ہونا چاہیے اور انہیں ٹریفک قوانین کے بارے میں صحیح معلومات فراہم کرنی چاہیے۔ مریم نواز شریف نے لاہور کی ٹریفک کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایک کمیٹی قائم کرنے کا بھی حکم دیا۔ کمیٹی کو ایک ہفتے کے اندر اندر تجاویز پیش کرنے کا کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ لاہور کو ایک ماڈل سٹی بنانے کے لیے پرعزم ہیں جہاں ٹریفک کا نظام منظم اور موثر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت تمام ممکنہ اقدامات کرے گی۔ مریم نواز شریف نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک قوانین کا احترام کریں اور سڑکوں پر ذمہ داری سے گاڑی چلائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی تعمیل سے سڑکوں پر سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت شہریوں کی سہولت کے لیے ٹریفک کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ٹریفک پولیس کو ہدایت کی کہ وہ سڑکوں پر ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک کو منظم کرنے سے وقت کی بچت ہوگی اور ایندھن کی بھی بچت ہوگی۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ وہ لاہور کی ٹریفک کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ذاتی طور پر دلچسپی لے رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ لاہور کے شہریوں کو ٹریفک کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت لاہور کو ایک ایسا شہر بنانے کے لیے پرعزم ہے جہاں ٹریفک کا نظام دنیا کے بہترین شہروں کے برابر ہو.
مریم نواز شریف پنجاب ٹریفک پولیس لین اور لائن کی پابندی لاہور غیر قانونی پارکنگ نابالغ ڈرائیونگ