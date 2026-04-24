پنجاب پولیس کے اہلکاروں کی موسیقی کی محفل کی ویڈیوز وائرل

پنجاب پولیس کے وردی میں ملبوس اہلکاروں کی نجی موسیقی نشست کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ہیں۔ ویڈیوز میں اہلکاروں کو ڈھولکی بجاتے اور گانا گاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
پنجاب پولیس کے اہلکار وں کی موسیقی کی محفل کی ویڈیو ز کے وائرل ہونے سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر ہلچل مچ گئی ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق، پنجاب پولیس کے جوانوں نے اپنی باقاعدہ فرائض کی ادائیگی کے علاوہ موسیقی کے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں، دو ویڈیو ز سامنے آئی ہیں جن میں وردی میں ملبوس پولیس اہلکار وں کو موسیقی کی محفل میں حصہ لیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلی ویڈیو میں، ایک اہلکار انتہائی مہارت سے ڈھولکی بجا رہا ہے جبکہ دوسرا اہلکار تالیاں بجا کر ڈھولکی کی دھن کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کر رہا ہے۔ ویڈیو میں موجود اہلکار وں کی شناخت ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ یہ ویڈیو ز دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اہلکار موسیقی کے شوقین ہیں اور انہیں فنون لطیفہ سے گہری دلچسپی ہے۔ دوسری ویڈیو میں، ایک بچہ ہارمونیم بجا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک پولیس اہلکار گانا گا رہا ہے۔ یہ منظر دلکش اور خوشگوار ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ پولیس اہلکار صرف قانون کی گرفت میں لانے اور امن و امان برقرار رکھنے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان میں فنون لطیفہ کے لیے بھی صلاحیتیں موجود ہیں۔ یہ ویڈیو ز ساحل سورایا نامی ایک اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہیں۔ ان ویڈیو ز کو دیکھتے ہی صارفین نے ان پر تبصرے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ بہت سے صارفین نے پولیس اہلکار وں کی موسیقی کی صلاحیتوں کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ویڈیو ز ان کی شخصیت کا ایک مختلف پہلو دکھاتی ہیں۔ کچھ صارفین نے یہ بھی کہا ہے کہ پولیس کو چاہیے کہ وہ اپنے اہلکار وں کی موسیقی کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کرے۔ یہ واقعہ پنجاب پولیس کے لیے ایک نئی اور منفرد پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ عام طور پر پولیس کو سختی اور قانون نافذ کرنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ ویڈیو ز دکھاتی ہیں کہ ان میں بھی انسانی جذبات اور فنون لطیفہ کے لیے محبت موجود ہے۔ اس طرح کی ویڈیو ز پولیس اور عوام کے درمیان ایک مثبت تعلق قائم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ ویڈیو ز اس بات کا ثبوت ہیں کہ پولیس اہلکار صرف پیشہ ورانہ فرائض انجام دینے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ ان میں مختلف صلاحیتیں اور شوق بھی موجود ہیں۔ یہ واقعہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر موضوع بحث بنا ہوا ہے اور لوگ اس پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ پنجاب پولیس ان اہلکار وں کو سراہے گی اور ان کی موسیقی کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے تعاون کرے گی۔
