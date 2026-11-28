پنجاب میں ڈرون اڑانے پر پابندی ایک اور مہینے کے لیے بڑھادی گئی
پنجاب حکومت نے شہریوں کی حفاظت کے لیے ڈرون اڑانے پر ایک ماہ کی توسیعی پابندی عائد کر دی ہے جبکہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ایندھن کی ڈکیتی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی تفصیلات بھی شیئر کی ہیں۔
پنجاب حکومت نے شہریوں کی ذاتی آزادیوں اور عوامی سلامتی کو یقینی بنانے کے مقصد سے شہر کی حدود اور اس کے گرد و نواح میں ڈرون اڑانے پر عائد پابندی کو مزید ایک مہینے کے لیے توسیع دے دی ہے۔ اس فیصلے کے تحت اب بھی شہریوں کو بغیر کسی خاص اجازت کے ہوائی جہاز یا ڈرون آلات کا استعمال کرنے سے روکا جائے گا، تاکہ ممکنہ سیکیورٹی دھمکیوں اور غیر مجاز نگرانی سے بچا جا سکے۔
این سی سی اے کی جانب سے پٹرول پمپ دھوکہ دہی کے خلاف کارروائی
نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی (این اے سی سی اے) کی جانب سے اسی سیاق و سباق میں سائبر جرائم اور مالی فرادہ کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے۔ ایجنسی کے ایڈیشنل ڈائریکٹر عاطف امیر نے جمعہ کے روز میڈیا کو بتایا کہ ان کی ٹیم نے چار پٹرول پمپس کو سیل کر دیا ہے اور اس کارروائی کے دوران 16 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں دو ایپ ڈویلپرز بھی شامل ہیں جن پر الزام ہے کہ انہوں نے صارفین کو فریب دینے والی سافٹ ویئر ٹیکنالوجی فراہم کی تھی۔Also readجاکی بلوز بایبر کی گالف کلب اور اسٹائل کا منفرد ملاپ
چارج پیڈ ایپس کے ذریعے ایندھن کی چوری کا طریقہ کار
تفتیشی رپورٹس کے مطابق متاثرہ پٹرول پمپ مالکان، جو کہ جوہر ٹاؤن، کینٹونمنٹ، گلشن راوی اور بینڈ روڈ کے علاقوں میں واقع تھے، ایک خاص ایپلیکیشن کا استعمال کرتے ہوئے پٹرول ڈسپینسر مشینوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس ڈیجیٹل ہیرا پھیری کے ذریعے صارفین کو 10 فیصد سے 30 فیصد تک کم پیٹرول فراہم کیا جاتا تھا، جس سے مالکان کو غیر قانونی منافع حاصل ہوتا تھا اور عام عوام کا مالی نقصان ہوتا تھا۔
ملزمان کی مالیاتی غیر قانونی سرگرمیاں اور جرم کی نوعیت
این اے سی سی اے کے ایڈیشنل ڈائریکٹر نے مزید تفصیلات دیتے ہوئے بتایا کہ لاہور کے متعدد مقامات پر اس قسم کے جدید سسٹمز نصب کیے گئے تھے جو کہ روایتی ٹریکنگ سسٹمز کے ذریعے آسانی سے دریافت نہیں کیے جا سکتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان چار پمپس کے مالکان نے صرف ایک سال کے عرصے میں 400 ملین روپے کی غیر قانونی کمائی کی تھی، جو کہ ایک سنگین مالیاتی جرم ہے اور اس کی تحقیقات مکمل طور پر سامنے آ چکی ہیں۔
قانونی کارروائی، بینک اکاؤنٹس کی منجمدی اور مستقبل کے اقدامات
آئی این سی سی اے کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ فرادہ کے معاملے میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (او جی اے آر) کو ایک رسمی خط بھیجا جا چکا ہے اور ملزمان کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، گرفتار ہونے والے تمام افراد کے خلاف ایک سفری پابندی (ٹریول بین) بھی عائد کر دی گئی ہے تاکہ وہ قانونی کارروائی کے دوران ملک سے فرار نہ ہو سکیں۔
شہریوں کے لیے اہمیت اور مستقبل میں متوقع اثرات
اس کارروائی کا مقصد نہ صرف عوام کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے بلکہ ایندھن کی منڈی میں شفافیت کو یقینی بنانا بھی ہے۔ شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ ایندھن خریداری کے وقت اپنی رسیدوں کا بغور جائزہ لیں اور کسی بھی غیر معمولی کمی کی صورت میں فوراً متعلقہ ایجنسی کو اطلاع دیں۔ حکومت کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آئندہ بھی سائبر کرائم اور ریگولیٹری اداروں کے خلاف کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور ایسے تمام عناصر کو کڑاکے کی سزا دی جائے گی۔
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