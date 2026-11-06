پنجاب میں کرائم سرویلنس یونٹ کا افتتاح، اسمارٹ پولیسنگ کا آغاز
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کرائم سرویلنس یونٹ کا افتتاح کیا جس میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور اسمارٹ پولیسنگ کے جدید نظام متعارف کرائے گئے۔
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کرائم سرویلنس یونٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا، جس کے تحت صوبے بھر میں اسمارٹ پولیسنگ کا نیا دور شروع ہو گیا ہے۔ اس یونٹ کے ذریعے ضلع، سرکل اور پولیس اسٹیشن کی سطح پر پولیس افسران کی کارکردگی کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جائے گی۔ اس اقدام کا مقصد صوبے میں جرائم کے خاتمے کی مہم کو مؤثر بنانا اور عوامی شکایات کے بروقت ازالے کو یقینی بنانا ہے۔
نئے نظام کی تفصیلات اور ڈیٹا مینجمنٹ
نئے نظام کے تحت پنجاب کے ہر تھانے میں جرائم سے متعلق تازہ ترین ڈیٹا ایک کلک پر دستیاب ہوگا۔ اس سسٹم میں جرائم کی 20 مختلف کیٹیگریز کا ڈیٹا مرتب کیا جائے گا اور یونٹ میں موجود ماہرین فوری طور پر ڈیٹا اینالیسس رپورٹ تیار کریں گے۔ ڈی پی او، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او سمیت تمام پولیس افسران کی کارکردگی کا تجزیہ اس سسٹم کے ذریعے کیا جائے گا۔Also readپاکستان نے فلسطین اور حوثی حملوں پر خطے کی کشیدگی پر زور دیا
کرائم سرویلنس یونٹ کے سربراہ عثمان طاہر نے وزیراعلیٰ کو یونٹ کے امور اور نظام سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ اس ڈیجیٹل سسٹم کی مدد سے شہریوں کی شکایات اور درخواستوں کے بروقت ازالے کی نگرانی کی جا سکے گی۔ اگر کسی درخواست میں تاخیر ہوتی ہے تو متعلقہ حکام کے خلاف فوری کارروائی کی جا سکے گی، جس سے انتظامی ذمہ داری کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔
پولیس اصلاحات اور سیکیورٹی پالیسیاں
وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے آئی جی پنجاب سے پولیس اصلاحات کا پلان طلب کرتے ہوئے ہدایت کی کہ پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ کے ڈیٹا کا درست استعمال یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے ایف آئی آر کے اندراج میں بلاجواز تاخیر کی شکایات پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ وزیراعلیٰ نے پولیس کے بارے میں منفی پروپیگنڈے پر فوری ردعمل دینے کی بھی ہدایت کی تاکہ عوامی اعتماد بحال کیا جا سکے۔
مریم نواز شریف نے زور دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب کو ہر قسم کے جرائم سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اور چند افراد کی وجہ سے پوری پولیس فورس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان لگانا درست نہیں ہے۔ پنجاب میں مؤثر اصلاحات کے نتیجے میں جرائم کی شرح میں کمی کا تاریخی رجحان خوش آئند ہے جسے مزید مستحکم کیا جائے گا۔
آن لائن نگرانی اور آئندہ اقدامات
کرائم سرویلنس یونٹ سوشل میڈیا پر قومی سلامتی کے تقاضوں کے مطابق قابلِ توجہ پوسٹس کی نشاندہی بھی کرے گا۔ یہ نئی حکمت عملی ڈیجیٹل ماحول میں ممکنہ سیکیورٹی خطرات سے نمٹنے اور معلوماتی غلط فہمیوں کو درست کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ یونٹ کے ذریعے ملزمان کی شناخت اور گرفتاری میں تیزی لانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی۔
اس نئے یونٹ کے قیام سے پولیس کی کارکردگی میں نمایاں بہتری متوقع ہے۔ ڈیٹا اینالیسس کی بدولت جرائم کے رجحانات کا جائزہ لیا جا سکے گا اور وقت کی ضرورت کے مطابق پولیس کی تعیناتی میں بہتری لائی جا سکے گی۔ یہ اقدام پنجاب حکومت کے عوامی سروسز کو بہتر بنانے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی میں بہتری لانے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
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