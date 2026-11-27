پنجاب کی ماحولیاتی کوششوں پر نوبل ٹرسٹ کا شکریہ، مریم نواز کو دعوت
نوبل سسٹینبلٹی ٹرسٹ نے پنجاب کی ماحولیاتی کارکردگی کی تعریف کی اور چیف منسٹر مریم نواز کو ہانگ کانگ سمٹ میں شرکت کی دعوت دی۔
نوبل سسٹینبلٹی ٹرسٹ نے پنجاب حکومت کی ماحولیاتی حفاظت، تحفظ اور پائیدار ترقی کی کوششوں کو سراہا ہے اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کو اپنی سالانہ سمٹ میں شرکت کے لیے سرکاری دعوت نامہ بھیج دیا ہے۔ پیٹر نوبل، جو نوبل سسٹینبلٹی ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے نومبر کی تیسری تاریخ کو ہانگ کانگ میں منعقد ہونے والے اس اہم میلے میں شرکت کی دعوت دی، جس میں صوبائی حکومت کی طرف سے کی گئی ان کوششوں کو تسلیم کیا گیا ہے۔
ہانگ کانگ سمٹ میں شرکت کی سرکاری دعوت
نوبل سسٹینبلٹی ٹرسٹ نے صوبائی حکومت کی طرف سے ہوا کے آلودگی کا مقابلہ کرنے، سبز نقل و حمل کو فروغ دینے اور ماحولیاتی تحفظ کو مضبوط بنانے کی کوششوں کو سراہا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر پنجاب میں سبز بسوں کا آغاز کرنے والے منصوبے کی تعریف کی ہے، جس کا مقصد ماحول دوست عوامی نقل و حمل کو فروغ دینا اور آلودگی میں کمی لانا ہے۔Also readپاکستان شاھینز نے بنگلہ دیش اے کے خلاف اے سی سی ایسیا کپ ریزنگ اسٹارز کے سیمی فائنل میں جگہ بنائی
ٹیکسٹیبل ڈویلپمنٹ بجٹ کا ایک فیصد مختص
ٹرسٹ نے پنجاب حکومت کے اس فیصلے کو بھی سراہا ہے جس کے تحت پی سی ون کے تحت چلنے والے ترقیاتی منصوبوں کے بجٹ کے ایک فیصد حصے کو ماحولیاتی بہتری اور پائیداری کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ، پیٹرول اور ڈیزل سے چلنے والی گاڑیوں کی سرکاری خریداری پر پابندی کو بھی پاکیزہ نقل و حمل اور کم کاربن فٹ پرنٹ کو فروغ دینے کی کوشش کے طور پر سراہا گیا ہے۔
جدید ٹیکنالوجی اور آلودگی نگرانی کا نظام
نوبل سسٹینبلٹی ٹرسٹ نے پنجاب کی طرف سے جدید ٹیکنالوجی، ڈیٹا پر مبنی نگرانی اور ماحولیاتی نگرانی کے نظاموں کے ذریعے ہوا کے معیار میں بہتری لانے کی کوششوں کو تسلیم کیا ہے۔ صوبے نے ریکارڈ وقت میں ہوا کی آلودگی کا سامنا کرنے کی پیمائش کی اور ماحولیاتی حالات کی نگرانی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، جسے ٹرسٹ نے قابل تعریف قرار دیا۔
ماحولیاتی تحفظ قوت اور کلیمی_watch کا مرکز
محفوظ ماحول کے لیے ماحولیاتی تحفظ قوت کے قیام اور کلیمی وچ آف کے آغاز کو بھی ٹرسٹ نے نمایاں کیا۔ انہوں نے پنجاب میں پہلے کلیمی وچ آف سینٹر اور پاکستان کے پہلے گرین بلڈنگ کو بھی قابل ذکر اقدام قرار دیا۔ جنگلات کی حفاظت اور بڑے پیمانے پر درخت لگانے کی مہمات کے ساتھ جی آئی ایس پر مبنی جنگلاتی کوریج مونٹرنگ کو بھی پہلی بار شروع کیا گیا۔
جنگلی حیات کی حفاظت اور زرافہ کافی ہاؤس
ٹرسٹ نے پنجاب حکومت کی طرف سے جنگلی حیات کی حفاظت کے لیے وقف جنگلی حیات قوت، پاکستان کے پہلے جنگلی حیات ہسپتال اور صوبے بھر میں پیدل وٹرنری یونٹس کے قیام کی تعریف کی۔ صوبائی حکومت نے سیفاری پارک میں زرافہ کافی ہاؤس قائم کر کے دس زرافے درآمد کیے، جو حیوانات کے تحفظ کی عزم کی علامت ہے۔
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