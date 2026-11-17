پنجاب میں سکولوں کی تفریحی سیر پر پابندی اور نئے ضوابط جاری
پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے لاہور میں سکولوں کی تفریحی سیر پر 50 کلومیٹر کی حد مقرر کردی ہے اور طلباء کے لیے نئے تعلیمی اور حفظانی ضوابط جاری کر دیے ہیں۔
پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے لاہور میں تعلیمی اداروں کی جانب سے کی جانے والی تفریحی سیروں پر سخت پابندیاں عائد کردی ہیں، جس کے تحت تمام اسکولوں کو صرف ضلعی سطح یا 50 کلومیٹر کے اندر تک کی سیروں کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اقدام طالب علموں کی بھاری تعداد میں ہونے والی اموات اور سیفٹی کے حوالے سے بڑھتی ہوئی تشویش کے پس منظر میں اٹھایا گیا ہے، تاکہ تعلیمی ماحول کو محفوظ اور منظم بنایا جا سکے۔
تفصیلی ضوابط اور حفظانی اقدامات
ڈپارٹمنٹ نے عوامی اور نجی دونوں طرح کے اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز کو خصوصی ہدایات جاری کی ہیں، جن میں طلباء کی سیفٹی، ہائیجین اور تعلیمی معیارات کو بہتر بنانا مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ نئے گائیڈ لائنز کے تحت تمام اسکولوں کو لازمی طور پر طلباء کے لیے فیس ماسکس اور ہینڈ سانائٹائزرز کی دستیابی یقینی بنانی ہوگی، تاکہ صحت کے مسائل سے بچا جا سکے۔Also readامریکہ میں پیدائشی خسرے کے کیسز رپورٹ اور میازلز کی بے ثباتی کا اعلان
اس کے علاوہ، اسکول انتظامیہ کو یہ ہدایت بھی دی گئی ہے کہ وہ صفر پیروڈ (Zero Period) کے دوران طلباء کو روزانہ ایک نیا انگریزی کا لفظ سکھائے اور انہیں اس لفظ کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنانے کی عادت ڈالے، تاکہ زبان کے مہارت کو فروغ دیا جا سکے۔
تعلیمی ماحول اور زیر تعمیر کام
ڈپارٹمنٹ نے طلباء کے لیے بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنے کے لیے اسکولوں کی ظاہری شکل کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے، جس میں خود مدد کی بنیاد پر کاموں پر زور دیا گیا ہے۔ خاص طور پر عوامی اسکولوں کے انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کلاس رومز کی دیواریں مختلف رنگوں سے رنگ کریں، تاکہ ماحول کو کشادہ اور پرکشش بنایا جا سکے۔
اسکول انتظامیہ کو مزید یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ جاری تعمیراتی کاموں کی رفتار کو تیز کیا جائے اور یقینی بنایا جائے کہ یہ کام وقت پر مکمل ہو جائیں، تاکہ بچوں کے رہنے کے حالات میں بہتری لائی جا سکے۔
سرکاری میٹنگ اور نگرانی کی حکمت عملی
یہ تمام ہدایات اسکول ایجوکیشن سیکرٹری کی زیر صدارت منعقدہ ایک اہم میٹنگ کے دوران جاری کی گئیں، جس میں صوبے کے تمام اضلاع کے ایجوکیشن اتھارٹیز کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز (CEOs) نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں تعلیمی نظام کو مزید مضبوط بنانے اور نئے ضوابط کی عملدرآمدی کے طریقہ کار پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔
ڈپارٹمنٹ نے سختی کے ساتھ یہ وارننگ جاری کی ہے کہ وہ افسران اور اسکول کے سربراہ جنہیں اس ہدایات پر عملدرآمد میں کوتاہی نظر آئے گی، انہیں اپنی نگرانی میں ناکامی کے ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔
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