پنجاب اسمبلی میں سی سی ڈی پولیس مقابلوں کی تحقیقات کی تحریک
تحریک انصاف کی 15 ارکان نے 924 ہلاکتوں کی تحقیقات اور چیف جسٹس سربراہ کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا۔
تحریک انصاف کی 15 ارکان پنجاب اسمبلی نے پولیس مقابلوں میں ہونے والی ہلاکتوں کی شفاف تحقیقات کے لیے تحریک التوا جمع کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپوزیشن اراکین کا موقف ہے کہ سی سی ڈی کے نام پر ہونے والی کارروائیوں میں قانون کی بالادستی متاثر ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک بااختیار عدالتی کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
924 ہلاکتوں کی رپورٹ اور آئینی حقوق
تحریک التوا کے متن میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مبینہ پولیس مقابلوں میں سی سی ڈی کی کارروائیوں کے دوران 924 افراد ہلاک ہوئے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان (ایچ آر سی پی) کی رپورٹ کے مطابق یہ ہلاکتیں 2025 میں واقع ہوئیں۔ ایچ آر سی پی نے مارچ 2026 میں قائم اپنی تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ میں بھی ان واقعات کی نشاندہی کی۔Also readایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے 924 سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی نشاندہی کی
پولیس مقابلوں میں طاقت کے استعمال اور اس کی قانونی حیثیت کے حوالے سے سنگین سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ متن میں زور دیا گیا ہے کہ کسی بھی شخص پر سنگین جرائم کے الزامات ہونے کے باوجود اسے قانون کے مطابق گرفتاری اور منصفانہ سماعت کا حق حاصل ہے۔
عدالتی کمیشن کی تشکیل کی تجاویز
تحریک انصاف کے ارکان نے چیف جسٹس ہائی کورٹ کی سربراہی میں ایک بااختیار عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مجوزہ کمیشن میں دوسرے صوبے سے تعلق رکھنے والے پولیس کے ریٹائرڈ آئی جی، ہائی کورٹ کے سینئر نمائندے اور انسانی حقوق کے شعبے کے ایک ماہر کو شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔
اس عدالتی کمیشن کا مقصد سی سی ڈی کی کارروائیوں اور ان کے نتیجے میں ہونے والی ہلاکتوں کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنا ہوگا۔ ارکان کا مطالبہ ہے کہ مبینہ پولیس مقابلوں میں مبینہ ہلاک ہونے والے افراد اور ان کے خاندانوں کے لیے انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔
آئین کے آرٹیکلز اور قانونی تحفظات
تحریک التوا میں آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت شہریوں کے بنیادی حقِ زندگی اور تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 10 کے تحت گرفتاری اور حراست کے معاملات میں قانونی تحفظ حاصل ہونا ضروری ہے۔
آرٹیکل 10-A کے تحت منصفانہ سماعت اور قانونی تقاضوں کی پابندی بنیادی حق ہے۔ جبکہ آرٹیکل 14 کے تحت انسانی وقار اور نجی زندگی کے احترام کو بنیادی آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پولیس مقابلوں کے دوران شواہد کے تحفظ اور متعلقہ افسران کی ذمہ داری کا تعین ناگزیر ہے۔
تحریک جمع کرانے والے اراکین اور اگلے اقدامات
اپوزیشن رکن پنجاب اسمبلی احمر بھٹی کی قیادت میں 15 ارکان پنجاب اسمبلی میں تحریک التوا جمع کروائیں گے۔ احمر بھٹی نے بتایا کہ سی سی ڈی کی کارروائیوں کی منصفانہ تحقیقات ضروری ہے۔ وہ 15 کے قریب ممبرز اس تحریک کو مشترکہ طور پر جمع کروائیں گے۔
پولیس حکام کی جانب سے بعض کارروائیوں کو جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں قرار دیا جاتا ہے۔ تاہم پولیس مقابلوں میں ہلاکتوں کی نوعیت اور حالات کا غیر جانبدارانہ تعین ضروری ہے۔ قانون کی خلاف ورزی ثابت ہونے کی صورت میں مؤثر قانونی کارروائی ناگزیر ہے۔
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