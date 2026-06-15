پنجاب سرکار نے میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس چیئرمین کے تقرر کے معیار میں تبدیلی کی

پنجاب حکومت نے عوامی میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس چیئرمین کے تقرر کے لیے عمر کی حد ۷۰ سال اور دوسری ڈویژن کے ایم بی بی ایس پاس امیدواروں کو بھی شامل کیا۔ اس فیصلے سے معیار اور فٹنس کے معیار پر بحث شروع ہوئی۔
پنجاب حکومت نے عوامی میڈیکل یونیورسٹی وں کے وائس چیئرمین کے تقرر کے لیے اہلیت کے معیار میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ نئی ہدایات کے تحت امیدوار کی زیادہ سے زیادہ عمر کا حد ۷۰ سال مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم بی بی ایس کی ڈگری دوسری ڈویژن سے پاس کرنے والے ڈاکٹروں کو بھی وائس چیئرمین کی اسامی کے لیے درخواست دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ۲۴NewsHD TV کے مطابق پیر کے دن سرکاری میڈیا میں نشر ہوا۔ اس تبدیلی کے پیش نظر مختلف طبقات سے مختلف ردعمل سامنے آئے ہیں۔ عوامی میڈیکل کالجز میں داخلے کا نظام انتہائی مسابقتی ہے جہاں طلباء اکثر ۹۰ فیصد سے زائد نمبر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امیدواروں سے ایک پوسٹ گریجویٹ ڈگری یا پی ایچ ڈی اور کم سے کم بیس ریسرچ اشاعتیں لازمی مانگی جاتی ہیں۔ تاہم، عمر کی حد بڑھانے کے باوجود امیدواروں کے لیے کوئی مخصوص طبی، جسمانی یا ذہنی فٹنس کا معیار متعین نہیں کیا گیا۔ اس بات پر تنقید کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ میڈیکل تعلیم کے شعبے میں قیادت کے لیے صرف تعلیمی کارنامے کافی نہیں، بلکہ فٹنس اور صحت کے معیار بھی ضروری ہیں کیونکہ یہ ادارے ملک کے مستقبل کے صحت کے پیشہ ور افراد کی تربیت کرتے ہیں۔ دوسری جانب اس تبدیلی کے حامی دلائل دیتے ہیں کہ تجربہ اور علمی خدمات ہی یونیورسٹی کے سربراہ کی تقرری میں بنیادی عوامل ہونے چاہئیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عمر کا بڑھاؤ اور دوسری ڈویژن کے شرّاح کو شامل کرنا اس نظام کو مزید جامع اور شمولیتی بنائے گا۔ یہ بحث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آئندہ مستقبل میں سرکاری میڈیکل یونیورسٹی وں میں تقرری کے عمل پر کس قدر اثر پڑے گا اور اس سے ملک کی طبی تعلیم کے معیارات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے.
پنجاب حکومت نے عوامی میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس چیئرمین کے تقرر کے لیے اہلیت کے معیار میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ نئی ہدایات کے تحت امیدوار کی زیادہ سے زیادہ عمر کا حد ۷۰ سال مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایم بی بی ایس کی ڈگری دوسری ڈویژن سے پاس کرنے والے ڈاکٹروں کو بھی وائس چیئرمین کی اسامی کے لیے درخواست دینے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ۲۴NewsHD TV کے مطابق پیر کے دن سرکاری میڈیا میں نشر ہوا۔ اس تبدیلی کے پیش نظر مختلف طبقات سے مختلف ردعمل سامنے آئے ہیں۔ عوامی میڈیکل کالجز میں داخلے کا نظام انتہائی مسابقتی ہے جہاں طلباء اکثر ۹۰ فیصد سے زائد نمبر حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امیدواروں سے ایک پوسٹ گریجویٹ ڈگری یا پی ایچ ڈی اور کم سے کم بیس ریسرچ اشاعتیں لازمی مانگی جاتی ہیں۔ تاہم، عمر کی حد بڑھانے کے باوجود امیدواروں کے لیے کوئی مخصوص طبی، جسمانی یا ذہنی فٹنس کا معیار متعین نہیں کیا گیا۔ اس بات پر تنقید کرتے ہوئے ماہرین کا کہنا ہے کہ میڈیکل تعلیم کے شعبے میں قیادت کے لیے صرف تعلیمی کارنامے کافی نہیں، بلکہ فٹنس اور صحت کے معیار بھی ضروری ہیں کیونکہ یہ ادارے ملک کے مستقبل کے صحت کے پیشہ ور افراد کی تربیت کرتے ہیں۔ دوسری جانب اس تبدیلی کے حامی دلائل دیتے ہیں کہ تجربہ اور علمی خدمات ہی یونیورسٹی کے سربراہ کی تقرری میں بنیادی عوامل ہونے چاہئیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ عمر کا بڑھاؤ اور دوسری ڈویژن کے شرّاح کو شامل کرنا اس نظام کو مزید جامع اور شمولیتی بنائے گا۔ یہ بحث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آئندہ مستقبل میں سرکاری میڈیکل یونیورسٹیوں میں تقرری کے عمل پر کس قدر اثر پڑے گا اور اس سے ملک کی طبی تعلیم کے معیارات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے
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