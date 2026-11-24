پنجاب میں لاپتہ خواتین کی بازیابی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دیں
لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں لاپتہ خواتین کی بازیابی کے لیے الگ خصوصی انوسٹیگیشن ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم دے دیا۔ آئی جی پنجاب کی رپورٹ کے مطابق 2021 سے اب تک ایک لاکھ سے زائد کیسز درج ہوئے ہیں۔
لاہور ہائیکورٹ کے چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے پنجاب میں لاپتہ خواتین کے کیسز میں سکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سخت تنقید کی ہے اور خصوصی انوسٹیگیشن ٹیمیں تشکیل دینے کا حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے موجودہ انوسٹیگیشن عمل میں عدم تسلی بخش صورتحال کا نوٹ لیتے ہوئے نئے محکمانہ اقدامات کی ہدایت کی۔
خاص تحقیقاتی ٹیموں کا اعلان اور فوری حکم
چیف جسٹس عالیہ نیلم نے واضح طور پر حکم جاری کیا کہ انوسٹیگیشن لاہور ونگ کی موجودہ کارکردگی کو ناقص قرار دیتے ہوئے اسے تبدیل کیا جائے۔ عدالتی حکم کے مطابق لاپتہ خواتین کے کیسز کے لیے الگ مخصوص ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی تاکہ کارروائی میں تیزی اور شفافیت پیدا کی جا سکے۔Also readPakistan's first astronaut Zeeshan Ali set for historic spaceflight
آئندہ سماعت پر سرکاری وکیل سے حکومت کی جانب سے پیش رفت کی رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایت کی ہے کہ وہ حکومت سے واضح ہدایات حاصل کر کے اور تیار کردہ رپورٹ کے ساتھ اگلی سماعت میں پیش ہوں۔
آئی جی پنجاب کی پیش کردہ تفصیلی رپورٹ کا جائزہ
عدالتی حکم کے مطابق آئی جی پنجاب راؤ عبد الکریم عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور لاپتہ خواتین کی بازیابی کے حوالے سے تفصیلی پیش رفت رپورٹ جمع کروائی۔ رپورٹ میں سال 2021 سے 2025 کے درمیان ایک لاکھ سے زائد لاپتہ خواتین کے کیسز درج ہونے کا اندازہ لگایا گیا۔
اس عرصے میں درج ہونے والے تمام کیسز میں سے صرف تین سو اسی (387) خواتین کے کیسز ابھی تک حل نہیں ہو سکے۔ یہ اعداد و شمار اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اکثر کیسز حل ہو چکے ہیں لیکن باقی ماندہ کیسز میں خاص توجہ کی ضرورت ہے۔
2026 کے اعداد و شمار اور باقی ماندہ کارروائی
پیش کی گئی رپورٹ میں سال 2026 کے لیے دوہری نوعیت کے اعداد و شمار بھی شامل ہیں۔ سال 2026 میں پچیس ہزار نو سو ستاون (25,027) خواتین کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔
اسی سال کے لیے ایک ہزار سات سو اسی (1,781) کیسز کی حل نہ ہونے کی تعداد بھی سامنے آئی ہے۔ آئی جی پنجاب نے یہ تصدیق کی ہے کہ سال 2026 میں ایک ہزار سات سو اسی (1,781) کیسز ابھی تک حل ہونے باقی ہیں۔
سب سے زیادہ کیسز کی رپورٹنگ کا مقام اور مقدمہ
چیف جسٹس عالیہ نیلم نے آئی جی پنجاب سے استفسار کیا کہ لاپتہ خواتین کے کیسز سب سے زیادہ کہاں رپورٹ ہوئے ہیں۔ آئی جی نے عدالت کو بتایا کہ لاپتہ خواتین کے کیسز کی اکثریت لاہور سے رپورٹ کی گئی ہے۔
اس سلسلے میں چیف جسٹس عالیہ نیلم نے سلمی بی بی کی درخواست پر بھی سماعت کی۔ خاتون سلمی بی بی نے اپنی بیٹی مقدس کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کی ہوئی ہے جو اس کیس کے اہم محرکات میں شامل ہے۔
عدالت نے تمام فریقین کو نئے احکامات کی روشنی میں کام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت یکم دسمبر تک ملتوی کر دی ہے۔ آئندہ سماعت تک سرکاری وکیل کو تمام اقدامات کی مکمل رپورٹ عدالت میں جمع کرانا لازمی قرار دی گئی ہے۔
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