پنجاب کے نجی میڈیکل کالجوں میں ایم بی بی ایس میرٹ لسٹیں جاری
یو ایچ ایس نے پنجاب کے 34 نجی میڈیکل کالجوں کی 4500 ایم بی بی ایس نشستوں کے لیے میرٹ لسٹیں جاری کر دی ہیں۔ کم سے کم میرٹ 75.1354 فیصد رہا۔
پنجاب کے 34 نجی میڈیکل کالج وں میں ایم بی بی ایس کی 4500 نشستوں پر داخلے دیے جا رہے ہیں۔ یو ایچ ایس نے اوپن میرٹ اور اوورسیز پاکستانیوں کے کوٹے کی الگ الگ سلیکشن لسٹیں جاری کی ہیں، جن میں ہر کالج کا میرٹ الگ الگ درج ہے۔
ان لسٹوں کے مطابق ایم بی بی ایس کے لیے کم سے کم میرٹ 75.1354 فیصد رہا۔ سب سے زیادہ میرٹ العلیم میڈیکل کالج لاہور کا رہا، جبکہ سب سے کم میرٹ سہارا میڈیکل کالج نارووال کا رہا۔Also readعالمی بازار میں سونے کی قیمت میں اضافہ - ایکسپریس اردو
ایم بی بی ایس میرٹ لسٹوں کی تفصیلات
العلیم میڈیکل کالج لاہور کا میرٹ 91.6051 فیصد رہا، جو اس فہرست میں سب سے بلند ہے۔ شالامار میڈیکل کالج لاہور کا میرٹ 91.4768 فیصد رہا، جبکہ شریف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا میرٹ 90.0909 فیصد رہا۔
ایف ایم ایچ کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری لاہور کا میرٹ 89.725 فیصد رہا۔ لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا میرٹ 88.6528 فیصد، اختر سعید میڈیکل کالج راولپنڈی کا 87.1167 فیصد اور اختر سعید میڈیکل کالج لاہور کا 87.0404 فیصد رہا۔
راشد لطیف میڈیکل کالج لاہور کا میرٹ 86.2028 فیصد رہا، جبکہ یونیورسٹی کالج آف میڈیسن اینڈ ڈینٹسٹری لاہور کا میرٹ 83.9361 فیصد رہا۔ رہبر میڈیکل کالج لاہور کا میرٹ 83.75 فیصد، وطیم میڈیکل کالج راولپنڈی کا 83.5364 فیصد اور عزیز فاطمہ میڈیکل کالج فیصل آباد کا 83.50 فیصد رہا۔
سینٹرل پارک میڈیکل کالج لاہور کا میرٹ 82.5091 فیصد رہا، جبکہ ابو عمارہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور کا 82.1639 فیصد رہا۔ ملتان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کا میرٹ 81.5101 فیصد اور آر ایل کے یو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور کا 81.4972 فیصد رہا۔
ایوسینا میڈیکل کالج لاہور کا میرٹ 81.4389 فیصد رہا، جبکہ سیالکوٹ میڈیکل کالج کا 81.425 فیصد رہا۔ کانٹی نینٹل میڈیکل کالج لاہور کا میرٹ 81.1667 فیصد، بختاور امین میڈیکل کالج ملتان کا 80.9091 فیصد اور عذرا ناہید میڈیکل کالج لاہور کا 80.2222 فیصد رہا۔
پاک ریڈ کریسنٹ میڈیکل کالج کا میرٹ 79.0778 فیصد رہا، جبکہ یونیورسٹی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج فیصل آباد کا 78.8722 فیصد رہا۔ انڈیپنڈنٹ میڈیکل کالج فیصل آباد کا میرٹ 77.6167 فیصد اور یونیورسٹی کالج سیالکوٹ کا 77.5861 فیصد رہا۔
ابواء میڈیکل کالج فیصل آباد کا میرٹ 77.0253 فیصد رہا، جبکہ آر وائی کے میڈیکل کالج رحیم یار خان کا 76.9737 فیصد رہا۔ آمنہ عنایت میڈیکل کالج شیخوپورہ کا میرٹ 76.3212 فیصد، ایم اسلام میڈیکل کالج گوجرانوالہ کا 76.25 فیصد اور نیازی میڈیکل کالج سرگودھا کا 75.8833 فیصد رہا۔
کوئینز میڈیکل کالج قصور کا میرٹ 75.8131 فیصد رہا، جبکہ شاہدہ اسلام میڈیکل کالج لودھراں کا 75.7917 فیصد رہا۔ رائے میڈیکل کالج سرگودھا کا میرٹ 75.6091 فیصد جبکہ سہارا میڈیکل کالج نارووال کا میرٹ 75.1354 فیصد رہا۔
اوورسیز کوٹے میں میرٹ اور نشستوں کی تقسیم
اوورسیز کوٹے میں سب سے زیادہ میرٹ عذرا ناہید میڈیکل کالج لاہور کا 78.6758 فیصد رہا۔ اس کوٹے میں سب سے کم میرٹ اختر سعید میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج لاہور کا 59.5572 فیصد رہا۔
اوورسیز کوٹے کی فہرست میں مجموعی طور پر 183 نشستیں الاٹ کی گئی ہیں۔ یہ نشستیں اوپن میرٹ کی فہرست سے الگ رکھی گئی ہیں، اور ان پر منتخب ہونے والے امیدواروں کی فہرست علیحدہ جاری کی گئی ہے۔
داخلے کے لیے فیس اور اگلے اقدامات
منتخب امیدواروں کو داخلہ یقینی بنانے کے لیے ابتدائی طور پر 6 لاکھ روپے فیس جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ رقم داخلے کے عمل کا ابتدائی مرحلہ ہے، جس کے بعد متعلقہ کالج میں داخلے کی کارروائی مکمل کی جائے گی۔
امیدواروں کو اپنی میرٹ پوزیشن اور کوٹے کی فہرست کے مطابق متعلقہ نجی میڈیکل کالجوں سے رابطہ کرنا ہوگا۔ یو ایچ ایس کی جاری کردہ لسٹیں ہی داخلے کے فیصلوں کی بنیاد ہوں گی۔
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