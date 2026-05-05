پنجاب اسمبلی نے مزدوروں کے سماجی تحفظ قانون میں ترمیم منظور کی

پنجاب اسمبلی نے ملازمین کے سماجی تحفظ آرڈیننس 1965 میں ترمیم بل منظور کر دیا ہے، جس کے تحت کم سے کم تنخواہ 40 ہزار روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ یہ قانون سازی مزدوروں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے سماجی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔
پنجاب اسمبلی نے مزدوروں کے سماجی تحفظ قانون میں ترمیم بل منظور کر دیا، کم سے کم تنخواہ 40 ہزار روپے مقرر کردی گئی۔ پنجاب حکومت نے مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا ہے، پنجاب اسمبلی نے ملازمین کے سماجی تحفظ آرڈیننس 1965 میں ترمیم بل کو اکثریت کی ووٹوں سے منظور کر دیا۔ یہ قانون سازی مجوزہ صوبائی ملازمین کے سماجی تحفظ (ترمیم) ایکٹ 2026 کے تحت اہم اصلاحات متعارف کراتی ہے، جس کا مقصد دہائیوں پرانے فریم ورک کو جدید محنت کی ضروریات کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ بل کی تفصیلات کے مطابق، قانونی ترامیم کا مقصد 1965 کے ایکٹ کو موجودہ سماجی و معاشی حالات کے مطابق اپ ڈیٹ کرنا ہے۔ ترامیم میں سب سے اہم نکات میں سے ایک کم سے کم تنخواہ کا 조정 ہے، جسے 40 ہزار روپے مقرر کیا گیا ہے۔ تاہم، قانون ساز عمل کے دوران موجودہ فریم ورک کے اندر موجود عدم مطابقت کے بارے میں خدشات اٹھائے گئے۔ کم سے کم تنخواہ کو 40 ہزار روپے تک بڑھا دیا گیا ہے، لیکن مبینہ طور پر 1965 کے مسودہ قانون سے پرانی تنخواہ کی حد کا شق ابھی بھی موجود ہے، جس سے نفاذ میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیا گیا کہ موجودہ ڈھانچے کے تحت 22 ہزار روپے کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ کی حد اب بھی موجود ہے۔ عہدیداروں نے نشاندہی کی کہ یہ تضادات قانونی اور محکمہ جاتی پیچیدگیوں کا باعث بن رہے ہیں، جس سے اصلاحات کو مکمل طور پر نافذ کرنا اور کچھ معاملات میں انتظامی کارروائیوں کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا ہے۔ مزید بتایا گیا کہ بروقت قانونی اصلاحات کی عدم موجودگی کے باعث محکمہ جاتی کارروائیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بل میں سماجی تحفظ کے عطیات کے حوالے سے بھی شقیں شامل ہیں، جن میں جولائی 2022 سے کیے گئے ادائیگیوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جن کی توقع ہے کہ نئے قانونی فریم ورک کے تحت تصدیق کی جائے گی۔ پارلیمانی کارروائیوں میں اس بات کو اجاگر کیا گیا کہ تجویز کردہ اصلاحات محنت کی فلاحی نظام میں مبہمی کو دور کرنے اور آسانی سے حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ بل نہ صرف مزدوروں کی معاشی حالت کو بہتر بنائے گا بلکہ ان کے سماجی تحفظ کو بھی یقینی بنائے گا۔ اس اقدام سے پنجاب میں صنعتی ماحول کو فروغ ملے گا اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ حکومت نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھائے گی۔ اس بل کی منظوری سے پنجاب کے لاکھوں مزدوروں کو فائدہ ہوگا۔ یہ بل پنجاب حکومت کی مزدور دوست پالیسی کا عملی مظہر ہے۔ حکومت نے مزدوروں کے لیے صحت، تعلیم اور رہائش کے شعبوں میں بھی بہتری لانے کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے ہیں۔ یہ بل ان منصوبوں کو مزید موثر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن نے بھی بل کی حمایت کی، لیکن انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مزدوروں کے حقوق کی مکمل حفاظت کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جائیں۔ اپوزیشن نے یہ بھی تجویز کیا کہ بل میں مزدوروں کے لیے پنشن اور بیمہ کی سہولیات شامل کی جائیں۔ حکومت نے اپوزیشن کے تجاویز پر غور کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ بل پنجاب کے مزدوروں کے لیے ایک نئی امید کی کرن ہے
