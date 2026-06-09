پنجاب حکومت لاہور میں جدید الیکٹرک بائیک رینٹل سروس متعارف کرائے گی

پنجاب حکومت لاہور میں 10,000 الیکٹرک بائیکس اور 300 ڈاکنگ اسٹیشنوں کے ساتھ ایک جدید ای بائیک رینٹل سروس شروع کر رہی ہے، جس کا مقصد ماحول دوست نقل و حمل کو فروغ دینا اور کاربن کے اخراج کو کم کرنا ہے۔
پنجاب حکومت نے پہلی بار لاہور میں جدید الیکٹرک بائیک رینٹل سروس متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جو ماحول دوست عوامی نقل و حمل اور صاف شہری سفر کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں شہر بھر میں 10,000 الیکٹرک بائیک س متعارف کرائی جائیں گی، جبکہ 300 ڈاکنگ اور چارجنگ اسٹیشن بھی قائم کیے جائیں گے۔ یہ منصوبہ پنجاب حکومت کی صوبائی دارالحکومت میں ماحول دوست سفر کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ توقع ہے کہ یہ سروس شہریوں کو کم لاگت اور جدید نقل و حمل کا اختیار فراہم کرے گی، خاص طور پر طلبہ، ملازمین اور عام مسافروں کے لیے۔ منصوبے کے مطابق، لاہور کو پہلے مرحلے میں 10,000 ای بائیکس دی جائیں گی۔ رینٹل سروس کو سپورٹ کرنے کے لیے شہر کے مختلف حصوں میں مجموعی طور پر 300 ڈاکنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ یہ ای بائیک سروس شہریوں کو اہم رہائشی اور تجارتی علاقوں سے قریبی پبلک ٹرانسپورٹ اسٹیشنوں تک سفر کرنے میں مدد دے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ آخری میل کی کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائے گا اور روزانہ سفر کو آسان بنائے گا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بسوں، ٹرینوں اور دیگر عوامی ذرائع نقل و حمل پر انحصار کرتے ہیں۔ شہری ایک موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے ای بائیکس کرایہ پر لے سکیں گے۔ ایپ پر مبنی نظام سے توقع ہے کہ سروس زیادہ قابل رسائی، صارف دوست اور روزانہ مسافروں کے لیے آسان ہوگی۔ اس منصوبے میں کئی ادارے شامل ہوں گے، بشمول لی پارک، ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ، سیف سٹی اور دیگر متعلقہ محکمے۔ حکام نے کہا کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں ڈاکنگ اسٹیشنوں کے لیے مناسب جگہوں کا انتخاب کیا جائے گا تاکہ ہموار رسائی اور وسیع کوریج کو یقینی بنایا جا سکے۔ پنجاب حکومت کو توقع ہے کہ 10,000 ای بائیکس لاہور میں ہر سال ہزاروں ٹن کاربن کے اخراج کو کم کریں گی۔ ہاؤسنگ سیکرٹری نے کہا کہ ای بائیک سروس شہر میں ٹریفک کے دباؤ، ایندھن کے اخراجات اور ماحولیاتی آلودگی کو نمایاں طور پر کم کرے گی۔ یہ منصوبہ نہ صرف شہریوں کو سستا اور جدید سفر کا موقع فراہم کرے گا بلکہ لاہور کو ایک صاف اور سرسبز شہر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ حکومت نے اس سروس کو آہستہ آہستہ شہر کے دیگر حصوں تک پھیلانے کا بھی ارادہ کیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اس سے مستفید ہو سکیں۔ مزید برآں، اس منصوبے سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے، کیونکہ ڈاکنگ اسٹیشنوں کی دیکھ بھال اور ای بائیکس کی مرمت کے لیے عملے کی ضرورت ہوگی۔ یہ اقدام پنجاب حکومت کی پائیدار ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کی کوششوں کا ایک اہم حصہ ہے، جو عوامی نقل و حمل میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے.
پنجاب حکومت نے پہلی بار لاہور میں جدید الیکٹرک بائیک رینٹل سروس متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جو ماحول دوست عوامی نقل و حمل اور صاف شہری سفر کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اس منصوبے کے پہلے مرحلے میں شہر بھر میں 10,000 الیکٹرک بائیکس متعارف کرائی جائیں گی، جبکہ 300 ڈاکنگ اور چارجنگ اسٹیشن بھی قائم کیے جائیں گے۔ یہ منصوبہ پنجاب حکومت کی صوبائی دارالحکومت میں ماحول دوست سفر کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ توقع ہے کہ یہ سروس شہریوں کو کم لاگت اور جدید نقل و حمل کا اختیار فراہم کرے گی، خاص طور پر طلبہ، ملازمین اور عام مسافروں کے لیے۔ منصوبے کے مطابق، لاہور کو پہلے مرحلے میں 10,000 ای بائیکس دی جائیں گی۔ رینٹل سروس کو سپورٹ کرنے کے لیے شہر کے مختلف حصوں میں مجموعی طور پر 300 ڈاکنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ یہ ای بائیک سروس شہریوں کو اہم رہائشی اور تجارتی علاقوں سے قریبی پبلک ٹرانسپورٹ اسٹیشنوں تک سفر کرنے میں مدد دے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ آخری میل کی کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائے گا اور روزانہ سفر کو آسان بنائے گا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بسوں، ٹرینوں اور دیگر عوامی ذرائع نقل و حمل پر انحصار کرتے ہیں۔ شہری ایک موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے ای بائیکس کرایہ پر لے سکیں گے۔ ایپ پر مبنی نظام سے توقع ہے کہ سروس زیادہ قابل رسائی، صارف دوست اور روزانہ مسافروں کے لیے آسان ہوگی۔ اس منصوبے میں کئی ادارے شامل ہوں گے، بشمول لی پارک، ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ، سیف سٹی اور دیگر متعلقہ محکمے۔ حکام نے کہا کہ لاہور کے مختلف علاقوں میں ڈاکنگ اسٹیشنوں کے لیے مناسب جگہوں کا انتخاب کیا جائے گا تاکہ ہموار رسائی اور وسیع کوریج کو یقینی بنایا جا سکے۔ پنجاب حکومت کو توقع ہے کہ 10,000 ای بائیکس لاہور میں ہر سال ہزاروں ٹن کاربن کے اخراج کو کم کریں گی۔ ہاؤسنگ سیکرٹری نے کہا کہ ای بائیک سروس شہر میں ٹریفک کے دباؤ، ایندھن کے اخراجات اور ماحولیاتی آلودگی کو نمایاں طور پر کم کرے گی۔ یہ منصوبہ نہ صرف شہریوں کو سستا اور جدید سفر کا موقع فراہم کرے گا بلکہ لاہور کو ایک صاف اور سرسبز شہر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوگا۔ حکومت نے اس سروس کو آہستہ آہستہ شہر کے دیگر حصوں تک پھیلانے کا بھی ارادہ کیا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ شہری اس سے مستفید ہو سکیں۔ مزید برآں، اس منصوبے سے روزگار کے نئے مواقع بھی پیدا ہوں گے، کیونکہ ڈاکنگ اسٹیشنوں کی دیکھ بھال اور ای بائیکس کی مرمت کے لیے عملے کی ضرورت ہوگی۔ یہ اقدام پنجاب حکومت کی پائیدار ترقی اور ماحولیاتی تحفظ کی کوششوں کا ایک اہم حصہ ہے، جو عوامی نقل و حمل میں ایک انقلاب برپا کر سکتا ہے
الیکٹرک بائیک رینٹل سروس لاہور پنجاب حکومت ماحول دوست
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