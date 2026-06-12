پنجاب حکومت نے فنکاروں کو مصنوعی ذہانت کے غلط استعمال سے بچانے کے لیے ایک تاریخی قانون کا مسودہ تیار کیا ہے۔ اس قانون کے تحت فنکاروں کی ڈیجیٹل شناخت، آواز اور چہرے کا بغیر اجازت استعمال ممنوع ہوگا، اور خلاف ورزی پر سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔
پنجاب حکومت نے مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال اور تخلیقی پیشہ ور افراد کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے پنجاب پرفارمرز ڈیجیٹل آئیڈینٹی اور مصنوعی ذہانت تحفظ ایکٹ، 2026 کا مسودہ تیار کیا ہے۔ یہ مجوزہ قانون فنکاروں کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے ان کی شناخت، آواز اور چہرے کے غیر مجاز استعمال سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں ڈیپ فیک، آواز کی نقل اور دیگر مصنوعی ذہانت پر مبنی دھوکہ دہی شامل ہیں۔ اس قانون کے تحت فنکاروں کی ڈیجیٹل شناخت کو قانون ی طور پر محفوظ ملکیت قرار دیا گیا ہے، جس سے تخلیقی پیشہ ور افراد کو ان کی صورت، آواز اور ڈیجیٹل موجودگی پر مضبوط ملکیتی حقوق حاصل ہوں گے۔ یہ ایک نیا قانون ی فریم ورک تشکیل دے گا جو ڈیجیٹل دور میں تخلیقی افراد کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ مجوزہ بل میں شفافیت اور اجازت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے کسی بھی فنکار کی شناخت کے استعمال سے پہلے اس کی واضح، تحریری اور مخصوص رضامندی لینا ضروری ہوگی۔ بغیر اجازت فنکار کی آواز، چہرے یا شناخت کا کوئی ڈیجیٹل کاپی، ریپلیکا یا مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ ورژن جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ، مصنوعی ذہانت پر مبنی پرفارمنس کے لیے علیحدہ معاوضہ اور معاہدہ لازمی قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ فنکاروں کو جب بھی ان کی ڈیجیٹل شناخت استعمال ہوگی، وہ مخصوص مالی انتظامات کے حقدار ہوں گے۔ قانون میں جعلی توثیق، من گھڑت اشتہارات اور سیاسی پیغامات کے لیے مصنوعی ذہانت کے استعمال پر سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں لاکھوں کی بجائے کروڑوں روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، نیز تین سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ مواد پر واضح ڈس کلیمر لگانا بھی لازمی ہوگا تاکہ سامعین مستند اور مصنوعی مواد میں فرق کر سکیں۔ قانون میں 18 سال سے کم عمر فنکاروں کے لیے اضافی تحفظات فراہم کیے گئے ہیں، جن کے لیے والدین کی رضامندی لازمی ہوگی۔ مرحوم فنکاروں کی ڈیجیٹل شناخت کو ان کی وفات کے 25 سال بعد تک محفوظ رکھا جائے گا۔ اس قانون کے تحت پنجاب میں ایک ڈیجیٹل رائٹس رجسٹری قائم کی جائے گی جو فنکاروں کے ڈیجیٹل حقوق کو ریکارڈ، منظم اور محفوظ کرے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ قانون پاکستان میں مصنوعی ذہانت سے پیدا کردہ مواد کے لیے سب سے جامع قانون ی فریم ورک ثابت ہو سکتا ہے اور ڈیجیٹل دور میں فنکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نیا معیار قائم کرے گا.
پنجاب حکومت نے مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال اور تخلیقی پیشہ ور افراد کے تحفظ کے لیے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے پنجاب پرفارمرز ڈیجیٹل آئیڈینٹی اور مصنوعی ذہانت تحفظ ایکٹ، 2026 کا مسودہ تیار کیا ہے۔ یہ مجوزہ قانون فنکاروں کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے ان کی شناخت، آواز اور چہرے کے غیر مجاز استعمال سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں ڈیپ فیک، آواز کی نقل اور دیگر مصنوعی ذہانت پر مبنی دھوکہ دہی شامل ہیں۔ اس قانون کے تحت فنکاروں کی ڈیجیٹل شناخت کو قانونی طور پر محفوظ ملکیت قرار دیا گیا ہے، جس سے تخلیقی پیشہ ور افراد کو ان کی صورت، آواز اور ڈیجیٹل موجودگی پر مضبوط ملکیتی حقوق حاصل ہوں گے۔ یہ ایک نیا قانونی فریم ورک تشکیل دے گا جو ڈیجیٹل دور میں تخلیقی افراد کے تحفظ کو یقینی بنائے گا۔ مجوزہ بل میں شفافیت اور اجازت کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے کسی بھی فنکار کی شناخت کے استعمال سے پہلے اس کی واضح، تحریری اور مخصوص رضامندی لینا ضروری ہوگی۔ بغیر اجازت فنکار کی آواز، چہرے یا شناخت کا کوئی ڈیجیٹل کاپی، ریپلیکا یا مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ ورژن جائز نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ، مصنوعی ذہانت پر مبنی پرفارمنس کے لیے علیحدہ معاوضہ اور معاہدہ لازمی قرار دیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ فنکاروں کو جب بھی ان کی ڈیجیٹل شناخت استعمال ہوگی، وہ مخصوص مالی انتظامات کے حقدار ہوں گے۔ قانون میں جعلی توثیق، من گھڑت اشتہارات اور سیاسی پیغامات کے لیے مصنوعی ذہانت کے استعمال پر سخت سزائیں تجویز کی گئی ہیں۔ خلاف ورزی کی صورت میں لاکھوں کی بجائے کروڑوں روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے، نیز تین سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ مواد پر واضح ڈس کلیمر لگانا بھی لازمی ہوگا تاکہ سامعین مستند اور مصنوعی مواد میں فرق کر سکیں۔ قانون میں 18 سال سے کم عمر فنکاروں کے لیے اضافی تحفظات فراہم کیے گئے ہیں، جن کے لیے والدین کی رضامندی لازمی ہوگی۔ مرحوم فنکاروں کی ڈیجیٹل شناخت کو ان کی وفات کے 25 سال بعد تک محفوظ رکھا جائے گا۔ اس قانون کے تحت پنجاب میں ایک ڈیجیٹل رائٹس رجسٹری قائم کی جائے گی جو فنکاروں کے ڈیجیٹل حقوق کو ریکارڈ، منظم اور محفوظ کرے گی۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ قانون پاکستان میں مصنوعی ذہانت سے پیدا کردہ مواد کے لیے سب سے جامع قانونی فریم ورک ثابت ہو سکتا ہے اور ڈیجیٹل دور میں فنکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نیا معیار قائم کرے گا
پنجاب مصنوعی ذہانت فنکاروں کا تحفظ ڈیجیٹل شناخت قانون
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