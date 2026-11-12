پنجاب میں بھٹوں کی انسپکشن دوگنا، آلودگی خلاف کارروائی تیز
پنجاب میں فضائی آلودگی کے خلاف محکمہ ماحولیات کی تیز کارروائی، بھٹوں کی انسپکشن دوگنی اور صنعتی جرمانے 21 کروڑ سے تجاوز، تفصیلات اور اعدادوشمار۔
پنجاب میں فضائی آلودگی کے کنٹرول کے لیے محکمہ تحفظ ماحولیات و موسمیاتی تبدیلی نے انتہائی سخت اور وسیع پیمانے پر کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ محکمہ کی جانب سے جاری کردہ جدید ترین رپورٹس کی روشنی میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت رواں سال بھٹہ خشت کی انسپکشن کی تعداد میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہ اقدام صوبائی دارالحکومت اور دیگر شہروں میں پھیلنے والی خطرناک آلودگی کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔
بھٹوں کی انسپکشن اور تباہی کی تفصیلات
محکمہ تحفظ ماحولیات کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یکم جنوری سے 10 نومبر 2026 کے عرصے میں صوبے میں 80 ہزار 594 بھٹہ خشت کی باقاعدہ انسپکشن کی گئی ہے۔ یہ تعداد گزشتہ سال اسی دورانیے میں ریکارڈ کیے گئے 37 ہزار 838 معائنوں سے کہیں زیادہ ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نگرانی کا معیار دوگنا سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا ہے۔Also readDua Lipa, Madonna and SZA to take over Coachella 2027
انسپکشن کے ساتھ ہی سخت کارروائی بھی کی گئی جہاں رواں سال ایک ہزار 372 غیر معیاری یا آلودگی پھیلانے والے بھٹوں کو مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہزار 190 بھٹہ مالکان کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ تاہم، بھٹوں پر عائد کیے گئے مالی جرمانوں کی مجموعی مالیت میں بھی کافی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔
بھٹوں کے خلاف عائد جرمانوں کی رقم گزشتہ سال 15 کروڑ 60 لاکھ روپے سے بڑھ کر رواں سال 16 کروڑ 33 لاکھ روپے ہو چکی ہے۔ محکمہ کی جانب سے اس کارروائی کی نگرانی سیکرٹری ماحولیات سلوت سعید اور ڈی جی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی پنجاب عبداللہ نیئر شیخ کی براہ راست سربراہی میں کی جا رہی ہے۔
صنعتی یونٹس اور صنعتی آلودگی کے خلاف کارروائی
صنعتی آلودگی کو روکنے کے لیے محکمہ نے صنعتی یونٹس کی نگرانی کو بھی مضبوط بنایا ہے۔ رواں سال 47 ہزار 643 صنعتی یونٹس کا معائنہ کیا گیا، جو کہ گزشتہ سال کے 38 ہزار 98 یونٹس سے کافی زیادہ ہے۔ اس بڑھتی ہوئی نگرانی کا سیدھا اثر صنعتی جرمانوں کی مالیت پر پڑا ہے۔
گزشتہ سال صنعتی یونٹس پر 10 کروڑ 14 لاکھ روپے جرمانے عائد کیے گئے تھے، لیکن رواں سال یہ رقم بڑھ کر 21 کروڑ 69 لاکھ 85 ہزار روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس اضافے کی بڑی وجہ صارفہ صنعتی یونٹس کی بڑی تعداد میں نگرانی اور ان کی طرف سے ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزیوں کے سخت ردعمل کو سمجھا جا سکتا ہے۔
ان سخت پابندیوں کے نتیجے میں صنعتی یونٹس کی کارروائی میں بھی اضافہ دیکھا گیا جہاں 374 یونٹس مسمار اور 1,419 یونٹس کو سیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائیاں ان یونٹس کے خلاف کی گئیں جنہوں نے ماحولیاتی معیارات کی پاسداری نہیں کی یا غیر قانونی طور پر آلودگی پھیلائی۔
پلاسٹک آلودگی اور ریسٹورنٹس کے دھوئیں کا کنٹرول
ماحولیاتی صفائی کے دوسرے اہم پہلو پلاسٹک آلودگی کے خلاف کارروائی ہے، جہاں محکمہ نے انتہائی سخت قدم اٹھائے ہیں۔ رواں سال 4 لاکھ 38 ہزار 159 کلوگرام پلاسٹک قبضے میں لیا گیا، جو کہ گزشتہ سال کے 3 لاکھ 78 ہزار 630 کلوگرام سے زیادہ ہے۔
پلاسٹک کی خلاف ورزیوں پر عائد جرمانوں کی مالیت 76 لاکھ 30 ہزار روپے سے بڑھ کر 3 کروڑ 42 لاکھ 10 ہزار روپے ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ 3,915 مقامات کو سیل کر دیا گیا ہے، جو کہ گزشتہ سال کے 301 مقامات سے کئی گنا زیادہ ہے۔
ریسٹورنٹس، خاص طور پر باربی کیو پوائنٹس سے نکلنے والے دھوئیں کو روکنے کے لیے سکشن ہڈز کی تنصیب پر زور دیا جا رہا ہے۔ 9,802 ریسٹورنٹس کا دورہ کیا گیا اور 3,750 سکشن ہڈز نصب کرائے گئے ہیں۔ ایک ہزار 263 کاروباری مراکز کو بھی سیل کیا گیا ہے، حالانکہ اس شعبے کے لیے گزشتہ سال کا مکمل ڈیٹا دستیاب نہیں تھا کیونکہ اس شعبے میں ڈیٹا جمع کرنا 27 نومبر 2025 کو شروع ہوا تھا۔
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