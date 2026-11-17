پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دو مراحل میں ہوں گے الیکشن کمیشن نے تجویز منظور
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کو دو مرحلوں میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت پہلے مرحلے میں بیس ایک اضلاع اور دوسرے مرحلے میں بیس اضلاع میں انتخابات ہوں گے۔
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت کی تجویز کو منظور کرتے ہوئے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کو دو مختلف مراحل میں منعقد کرنے کا اہم فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت صوبے کے چالیس اضلاع میں انتخابات الگ الگ مراحل میں کروائے جائیں گے جس سے انتخابی عمل کو منظم کرنے میں مدد ملنے کی امید ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے چیف سیکریٹری پنجاب کو بھیجے گئے سرکاری مراسلے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے پیش کی گئی تجویز کو مدنظر رکھتے ہوئے انتخابی عمل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں بیس ایک اضلاع میں انتخابات ہوں گے جبکہ دوسرے مرحلے میں بیس اضلاع میں الگ سے پولنگ کا عمل انجام دیا جائے گا۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ چوہدری ندیم قاسم نے چیف سیکریٹری پنجاب کو ایک تفصیلی مراسلہ ارسال کیا ہے جس میں تمام متعلقہ ضلعی انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے کل چالیس اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا جن میں پہلے مرحلے میں چکوال، تلہ گنگ، پاکپتن، سیالکوٹ، اوکاڑہ، راجن پور، نارووال، چنیوٹ، خانیوال، ننکانہ صاحب، قصور، راولپنڈی، مری، ڈیرہ غازی خان، تونسہ، بہاولپور، لاہور، لودھراں، سرگودھا، حافظ آباد اور بھکر شامل ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ساہیوال، گوجرانوالہ، وزیر آباد، بہاولنگر، اٹک، خوشاب، منڈی بہاؤالدین، وہاڑی، جہلم، شیخوپورہ، مظفر گڑھ، کوٹ ادو، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، ملتان، میانوالی، لیہ، جھنگ، گجرات اور رحیم یار خان میں الگ سے پولنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ صوبائی حکومت کی درخواست اور انتخابی عمل کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے پیش نظر کیا گیا ہے تاکہ ہر ضلع میں مناسب انتظامیہ اور سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا سکیں۔ الیکشن کمیشن نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ دونوں مرحلے میں عوام کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور انتخابی نتائج کو منصفانہ طریقے سے ٹھہرایا جا سکے۔ اس ضمن میں متعلقہ ضلعی انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ تمام ضروری تیاریاں بروقت مکمل کریں اور عوام کو انتخابات کے شیڈول کے بارے میں آگاہ رکھیں۔ الیکشن کمیشن کا یہ قدم صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون اور بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ تمام متعلقہ فریقین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس فیصلے کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ انتخابات بغیر کسی رکاوٹ کے منعقد ہو سکیں۔.
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکومت کی تجویز کو منظور کرتے ہوئے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کو دو مختلف مراحل میں منعقد کرنے کا اہم فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس فیصلے کے تحت صوبے کے چالیس اضلاع میں انتخابات الگ الگ مراحل میں کروائے جائیں گے جس سے انتخابی عمل کو منظم کرنے میں مدد ملنے کی امید ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے چیف سیکریٹری پنجاب کو بھیجے گئے سرکاری مراسلے میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے پیش کی گئی تجویز کو مدنظر رکھتے ہوئے انتخابی عمل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں بیس ایک اضلاع میں انتخابات ہوں گے جبکہ دوسرے مرحلے میں بیس اضلاع میں الگ سے پولنگ کا عمل انجام دیا جائے گا۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لوکل گورنمنٹ چوہدری ندیم قاسم نے چیف سیکریٹری پنجاب کو ایک تفصیلی مراسلہ ارسال کیا ہے جس میں تمام متعلقہ ضلعی انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ مراسلے میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کے کل چالیس اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا جائے گا جن میں پہلے مرحلے میں چکوال، تلہ گنگ، پاکپتن، سیالکوٹ، اوکاڑہ، راجن پور، نارووال، چنیوٹ، خانیوال، ننکانہ صاحب، قصور، راولپنڈی، مری، ڈیرہ غازی خان، تونسہ، بہاولپور، لاہور، لودھراں، سرگودھا، حافظ آباد اور بھکر شامل ہیں۔ دوسرے مرحلے میں ساہیوال، گوجرانوالہ، وزیر آباد، بہاولنگر، اٹک، خوشاب، منڈی بہاؤالدین، وہاڑی، جہلم، شیخوپورہ، مظفر گڑھ، کوٹ ادو، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، ملتان، میانوالی، لیہ، جھنگ، گجرات اور رحیم یار خان میں الگ سے پولنگ کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ صوبائی حکومت کی درخواست اور انتخابی عمل کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے پیش نظر کیا گیا ہے تاکہ ہر ضلع میں مناسب انتظامیہ اور سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا سکیں۔ الیکشن کمیشن نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ دونوں مرحلے میں عوام کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور انتخابی نتائج کو منصفانہ طریقے سے ٹھہرایا جا سکے۔ اس ضمن میں متعلقہ ضلعی انتظامیہ کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ تمام ضروری تیاریاں بروقت مکمل کریں اور عوام کو انتخابات کے شیڈول کے بارے میں آگاہ رکھیں۔ الیکشن کمیشن کا یہ قدم صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون اور بلدیاتی نظام کو مضبوط بنانے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ تمام متعلقہ فریقین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس فیصلے کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تاکہ انتخابات بغیر کسی رکاوٹ کے منعقد ہو سکیں۔
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