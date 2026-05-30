پنجاب کے ڈیجیٹل گورننس ماڈل کو اقوام متحدہ میں عالمی چیمپئن کا اعزاز

پاکستان نے اقوام متحدہ کے ورلڈ سمٹ آن دی انفارمیشن سوسائٹی (WSIS) پرائزز 2026 میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے بچوں کے تحفظ کے منصوبے 'میرا پیارا' کو عالمی چیمپئن قرار دینے کے ساتھ ایک اہم اعزاز حاصل کیا۔ یہ منصوبہ ڈیجیٹل گورننس اور عوامی خدمات میں بہترین کارکردگی کی علامت ہے، جس نے 1,45,000 سے زائد بچوں کو تحفظ فراہم کیا اور لاپتہ بچوں کو ان کے خاندانوں سے ملانے میں مدد کی۔
پاکستان نے ایک اہم بین الاقوامی اعزاز حاصل کیا ہے جب پنجاب حکومت کے ڈیجیٹل گورننس ماڈل کو اقوام متحدہ کے ایک معتبر فورم پر پزیرائی ملی، اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے بچوں کے تحفظ کے اقدام کو عالمی چیمپئن پروجیکٹ قرار دیا گیا۔ حکام کے مطابق، پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا 'ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی (میرا پیارا)' کو ورلڈ سمٹ آن دی انفارمیشن سوسائٹی (WSIS) پرائزز 2026 میں دنیا کے معروف ڈیجیٹل گورننس اقدامات میں شمار کیا گیا، جو اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ڈیجیٹل گورننس اور عوامی خدمات کے لیے ایک عالمی سطح پر معتبر پلیٹ فارم ہے۔ یہ کامیابی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ڈیجیٹل گورننس کے وژن کی ایک بڑی کامیابی ہے، جن کی انتظامیہ نے ٹیکنالوجی پر مبنی عوامی خدمات اور شہری مرکزیت والی گورننس پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اپریل 2026 میں، پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے دو منصوبے - ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی - کو WSIS پرائز ز کے لیے عالمی سطح پر شارٹ لسٹ کیا گیا۔ پاکستان واحد ملک بن گیا جس کے دو منصوبے اقوام متحدہ کے ای-گورننس کے زمرے میں شارٹ لسٹ ہوئے۔ ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی، جسے 'میرا پیارا' بھی کہا جاتا ہے، نے دنیا کے پانچ اعلیٰ چیمپئن منصوبوں میں جگہ بنائی اور بچوں کے تحفظ اور ڈیجیٹل عوامی خدمات میں اس کے کردار کی تعریف کی گئی۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کے ترجمان کے مطابق، اس منصوبے نے 1,45,000 سے زائد بچوں پر مشتمل مقدمات میں موثر کارروائی کی ہے۔ حکام نے بتایا کہ اس اقدام نے 54,000 سے زائد لاپتہ بچوں کے مقدمات کو کامیابی سے نمٹایا اور 77,000 سے زائد بچوں کو ان کے خاندانوں سے ملانے میں مدد کی، جن میں ہزاروں خصوصی ضروریات والے بچے شامل ہیں۔ یہ منصوبہ بچوں کے استحصال، آن لائن ہراسانی، سائبر خطرات، اور بچوں کی حفاظت سے متعلق دیگر خدشات کے معاملات میں ڈیجیٹل مدد اور مداخلت بھی فراہم کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ بین الاقوامی پزیرائی پنجاب کے ٹیکنالوجی پر مبنی گورننس فریم ورک پر بڑھتے ہوئے عالمی اعتماد کی عکاسی کرتی ہے اور عالمی سطح پر پاکستان کے مثبت اور جدید امیج کو اجاگر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، 'یہ عالمی کامیابی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے متعارف کردہ شہری مرکزیت اور ٹیکنالوجی پر مبنی گورننس ماڈل پر بین الاقوامی اعتماد کا عکاس ہے۔' حکام نے مزید کہا کہ یہ ایوارڈ پاکستان کی عوامی شعبے کی ڈیجیٹل خدمات کی بڑھتی ہوئی بین الاقوامی پہچان کو ظاہر کرتا ہے اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کو عوامی خدمت کی جدت، بچوں کے تحفظ، اور جدید ڈیجیٹل گورننس میں ایک Leading ادارے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس پزیرائی کو پاکستان کے لیے ایک اہم سنگ میل سمجھا جا رہا ہے، جو سماجی چیلنجوں سے نمٹنے اور عوامی خدمات کی فراہمی کو بہتر بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کے استعمال میں ملک کی ترقی کو بین الاقوامی سطح پر ظاہر کرتا ہے۔ یہ کامیابی نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کے لیے فخر کا باعث ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل گورننس کے میدان میں عالمی معیار پر پورا اتر رہا ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے پاکستان کا بین الاقوامی تشخص مزید مستحکم ہوتا ہے اور ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے میں مدد ملتی ہے.
اسلام آباد (17 مئی 2026): گیا ہے بجٹ 27-2026 اگلے ماہ پیش کیا جائے گافیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری (ایف پی سی سی آئی) نے مالی سال 27-2026 کے بجٹ کیلئے وزارتِ خزانہ کو تجاویز ارسال کر دی ہیں۔ جس میں تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں کمی، سپر ٹیکس کے خاتمے سمیت دیگر اہم تجاویز دی گئی ہیں۔ ایف پی سی سی آئی نے آئندہ مالی سال میں تنخواہ دار طبقے پر عائد انکم ٹیکس 5 فیصد کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹیکس کی شرح 36 فیصد سے کم کر کے 30 فیصد کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس کے علاوہ تنخواہ دار طبقے پر 9 فیصد سرچارج کو ختم کرنے، نان ٹیکس سلیب کو 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کرنے کی تجاویز دی گئی ہیں۔
