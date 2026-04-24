پنجاب حکومت کا بے روزگاروں کے لیے ’اپنا کھیت اپنا روزگار‘ اسکیم کا آغاز

پنجاب حکومت نے بے روزگار افراد کے لیے ’اپنا کھیت اپنا روزگار‘ اسکیم شروع کر دی ہے، جس کے تحت بے زمین کسانوں کو مفت زمین اور گرانٹ فراہم کی جائے گی۔ اس اسکیم کا مقصد دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور زرعی شعبے کو ترقی دینا ہے۔
پنجاب حکومت نے بے روزگار شہریوں کے لیے ایک نئی اسکیم ’ اپنا کھیت اپنا روزگار ‘ شروع کر دی ہے، جس کا مقصد دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور زرعی شعبے کو ترقی دینا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے اس اسکیم کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ وزیراعلیٰ مریم نواز کا اہم ترین پروگرام ہے جو پنجاب میں ایک زرعی انقلاب برپا کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت بے زمین کسانوں اور دیہی باشندوں کو مفت زمین فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اپنی معاشی حالت بہتر بنا سکیں۔ یہ اسکیم نہ صرف بے روزگاری کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی بلکہ پنجاب میں خوراک کی پیداوار میں بھی اضافہ کرے گی۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اس اسکیم کے تحت زمین کے ساتھ ساتھ 50 ہزار روپے سے لے کر ڈھائی لاکھ روپے تک کی گرانٹ بھی فراہم کرے گی۔ یہ گرانٹ کسانوں کو بیج، کھاد اور دیگر ضروری آلات خریدنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ زمین صرف کاشتکاری کے لیے استعمال کی جائے گی اور کسی بھی دوسری غرض کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ اس اسکیم کے لیے حکومت پنجاب نے 160 ارب روپے کی لاگت سے اراضی مختص کی ہے، جو کہ دیہی علاقوں میں واقع ہے۔ عظمیٰ بخاری نے اس بات پر زور دیا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز صرف وعدے نہیں کرتے بلکہ عملی اقدامات اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کسانوں کو کسان کارڈ، گرین ٹریکٹر، سپر سیڈر اور ٹیوب ویل سولرائزیشن جیسی سہولتیں فراہم کی ہیں، جس کے نتیجے میں پنجاب میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے۔ یہ اقدامات پنجاب کی زرعی معیشت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ مریم نواز کسانوں اور زراعت کے لیے حقیقی طور پر پرعزم ہیں اور زراعت کے شعبے کو ان کی اولین ترجیح حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کسانوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسکیم پنجاب کے دیہی علاقوں میں خوشحالی لائے گی اور کسانوں کو خود کفیل بنائے گی۔ اس اسکیم کے تحت، بے زمین کسانوں کو نہ صرف زمین ملے گی بلکہ انہیں جدید زرعی تکنیکوں اور وسائل تک رسائی بھی حاصل ہوگی۔ اس سے ان کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ان کی آمدنی بڑھے گی۔ عظمیٰ بخاری نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس اسکیم کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پنجاب کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ’ اپنا کھیت اپنا روزگار ‘ اسکیم پنجاب میں ایک نئی زرعی تاریخ رقم کرے گی۔ اس کے علاوہ، انہوں نے کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی واردات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور سندھ حکومت کے یکم مئی کو عام تعطیل کے اعلان کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپریس میڈیا گروپ ہمیشہ خبروں اور حالات حاضرہ کے بارے میں درست اور بروقت معلومات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے.
پنجاب حکومت نے بے روزگار شہریوں کے لیے ایک نئی اسکیم ’اپنا کھیت اپنا روزگار‘ شروع کر دی ہے، جس کا مقصد دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور زرعی شعبے کو ترقی دینا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے اس اسکیم کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ وزیراعلیٰ مریم نواز کا اہم ترین پروگرام ہے جو پنجاب میں ایک زرعی انقلاب برپا کرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت بے زمین کسانوں اور دیہی باشندوں کو مفت زمین فراہم کی جائے گی تاکہ وہ اپنی معاشی حالت بہتر بنا سکیں۔ یہ اسکیم نہ صرف بے روزگاری کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی بلکہ پنجاب میں خوراک کی پیداوار میں بھی اضافہ کرے گی۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت اس اسکیم کے تحت زمین کے ساتھ ساتھ 50 ہزار روپے سے لے کر ڈھائی لاکھ روپے تک کی گرانٹ بھی فراہم کرے گی۔ یہ گرانٹ کسانوں کو بیج، کھاد اور دیگر ضروری آلات خریدنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ زمین صرف کاشتکاری کے لیے استعمال کی جائے گی اور کسی بھی دوسری غرض کے لیے اس کا استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ اس اسکیم کے لیے حکومت پنجاب نے 160 ارب روپے کی لاگت سے اراضی مختص کی ہے، جو کہ دیہی علاقوں میں واقع ہے۔ عظمیٰ بخاری نے اس بات پر زور دیا کہ وزیراعلیٰ مریم نواز صرف وعدے نہیں کرتے بلکہ عملی اقدامات اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کسانوں کو کسان کارڈ، گرین ٹریکٹر، سپر سیڈر اور ٹیوب ویل سولرائزیشن جیسی سہولتیں فراہم کی ہیں، جس کے نتیجے میں پنجاب میں گندم کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے۔ یہ اقدامات پنجاب کی زرعی معیشت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ مریم نواز کسانوں اور زراعت کے لیے حقیقی طور پر پرعزم ہیں اور زراعت کے شعبے کو ان کی اولین ترجیح حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کسانوں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ اسکیم پنجاب کے دیہی علاقوں میں خوشحالی لائے گی اور کسانوں کو خود کفیل بنائے گی۔ اس اسکیم کے تحت، بے زمین کسانوں کو نہ صرف زمین ملے گی بلکہ انہیں جدید زرعی تکنیکوں اور وسائل تک رسائی بھی حاصل ہوگی۔ اس سے ان کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور ان کی آمدنی بڑھے گی۔ عظمیٰ بخاری نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس اسکیم کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پنجاب کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ ’اپنا کھیت اپنا روزگار‘ اسکیم پنجاب میں ایک نئی زرعی تاریخ رقم کرے گی۔ اس کے علاوہ، انہوں نے کراچی میں نوجوان کے اغوا اور ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے ہزاروں ڈالرز ہتھیانے کی واردات پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور سندھ حکومت کے یکم مئی کو عام تعطیل کے اعلان کا خیرمقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپریس میڈیا گروپ ہمیشہ خبروں اور حالات حاضرہ کے بارے میں درست اور بروقت معلومات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے
