پنجگور کے جناح انفارمیشن ٹیکنالوجی حب نے نوجوانوں کو ڈیجیٹل خودمختاری کی طرف مائل کیا

پنجگور میں موجود جناح انفارمیشن ٹیکنالوجی حب 80 جدید کمپیوٹر، 150 سیٹوں اور متعدد سہولتوں کے ساتھ مقامی نوجوانوں کو جدید تعلیم، ای‑کامرس اور تخلیقی مہارتوں تک رسائی فراہم کرتا ہے۔
پنجگور میں قائم جناح انفارمیشن ٹیکنالوجی حب نے مقامی نوجوانوں کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ جدید مرکز 80 تازہ ترین کمپیوٹر سسٹمز سے لیس ہے اور ایک ہی وقت میں 150 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ حب کے اندر مختلف سہولیات ایک ہی چھت کے نیچے ایک ساتھ موجود ہیں: ڈیجیٹل لائبریری ، آئی ٹی لیب ، ای‑کامرس سینٹر اور کریٹیو کارنر ۔ اس جامع ماڈل نے تعلیم، جدت اور کاروباری مواقع تک بے مثال رسائی کو ممکن بنایا ہے۔ ڈیجیٹل لائبریری میں چار ہزار سے زائد مطبوعہ کتب موجود ہیں جن میں ٹیکنالوجی، سائنس، معاشیات اور ثقافت کے موضوعات شامل ہیں۔ نوجوان یہاں مفت میں تحقیق اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی لیب میں 50 نئے کمپیوٹر نصب ہیں اور 50 افراد بیک وقت تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیب میں بنیادی پروگرامنگ، ویب ڈیزائن، ڈیٹا اینالیسس اور سائیبر سیکورٹی کے کورسز فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف طلباء کی فنی صلاحیتیں بڑھتی ہیں بلکہ ان کی عالمی معیار کی مارکیٹ میں مسابقت بھی بڑھتی ہے۔ ای‑کامرس سینٹر میں 18 ہائی‑اینڈ کمپیوٹرز کی سہولت ہے جہاں نوجوان آن لائن کاروبار، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای‑کامرس پلیٹ فارم کی تشکیل سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے انہیں خودمختار معاشی سرگرمیوں کی طرف قدم رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ساتھ ہی کریٹیو کارنر میں ڈیزائن تھنکنگ، میڈیا پروڈکشن اور سوشل میڈیا مانیجمنٹ کی عملی ورکشاپس منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ تمام سرگرمیاں مل کر پنجگور کے نوجوان وں کو ڈیجیٹل تبدیلی کے سفر میں اہم سنگ میل بناتی ہیں اور انہیں عالمی معیشت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے قابل بناتی ہیں.
پنجگور میں قائم جناح انفارمیشن ٹیکنالوجی حب نے مقامی نوجوانوں کے مستقبل پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ یہ جدید مرکز 80 تازہ ترین کمپیوٹر سسٹمز سے لیس ہے اور ایک ہی وقت میں 150 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش رکھتا ہے۔ حب کے اندر مختلف سہولیات ایک ہی چھت کے نیچے ایک ساتھ موجود ہیں: ڈیجیٹل لائبریری، آئی ٹی لیب، ای‑کامرس سینٹر اور کریٹیو کارنر۔ اس جامع ماڈل نے تعلیم، جدت اور کاروباری مواقع تک بے مثال رسائی کو ممکن بنایا ہے۔ ڈیجیٹل لائبریری میں چار ہزار سے زائد مطبوعہ کتب موجود ہیں جن میں ٹیکنالوجی، سائنس، معاشیات اور ثقافت کے موضوعات شامل ہیں۔ نوجوان یہاں مفت میں تحقیق اور مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی لیب میں 50 نئے کمپیوٹر نصب ہیں اور 50 افراد بیک وقت تربیت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیب میں بنیادی پروگرامنگ، ویب ڈیزائن، ڈیٹا اینالیسس اور سائیبر سیکورٹی کے کورسز فراہم کیے جاتے ہیں۔ اس سے نہ صرف طلباء کی فنی صلاحیتیں بڑھتی ہیں بلکہ ان کی عالمی معیار کی مارکیٹ میں مسابقت بھی بڑھتی ہے۔ ای‑کامرس سینٹر میں 18 ہائی‑اینڈ کمپیوٹرز کی سہولت ہے جہاں نوجوان آن لائن کاروبار، ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ای‑کامرس پلیٹ فارم کی تشکیل سیکھ سکتے ہیں۔ اس سے انہیں خودمختار معاشی سرگرمیوں کی طرف قدم رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ساتھ ہی کریٹیو کارنر میں ڈیزائن تھنکنگ، میڈیا پروڈکشن اور سوشل میڈیا مانیجمنٹ کی عملی ورکشاپس منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ تمام سرگرمیاں مل کر پنجگور کے نوجوانوں کو ڈیجیٹل تبدیلی کے سفر میں اہم سنگ میل بناتی ہیں اور انہیں عالمی معیشت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے قابل بناتی ہیں
ڈیجیٹل لائبریری آئی ٹی لیب ای‑کامرس سینٹر کریٹیو کارنر پنجگور کے نوجوان
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