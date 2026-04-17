پن بجلی میں اضافہ، شارٹ فال 3000 میگاواٹ رہ گیا، اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ ختم

ملک میں ڈیموں سے پانی کے اخراج میں اضافہ، پن بجلی کی پیداوار میں نمایاں بہتری، اور موسم کی بہتری کے باعث بجلی کی طلب میں کمی کے نتیجے میں بجلی کا شارٹ فال کم ہو کر 3000 میگاواٹ تک پہنچ گیا ہے۔ اسلام آباد ریجن میں لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی گئی ہے۔
ملک میں پن بجلی کی پیداوار میں ڈیم وں سے پانی کے اخراج میں اضافے کے باعث نمایاں بہتری آئی ہے، جس کے نتیجے میں بجلی کا شارٹ فال کم ہو کر 3 ہزار میگاواٹ رہ گیا ہے۔ ارسا (انڈس ریور سسٹم اتھارٹی) نے صوبوں کی جانب سے پانی کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے ڈیم وں سے پانی کے اخراج میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں، تربیلا ڈیم سے پانی کا اخراج 8 ہزار کیوسک سے بڑھا کر 30 ہزار کیوسک کر دیا گیا ہے، جبکہ منگلا ڈیم سے 15 ہزار کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ صوبہ سندھ کے حصے میں پانی کی فراہمی 35 ہزار کیوسک
سے بڑھا کر 50 ہزار کیوسک کر دی گئی ہے، اور پنجاب کے لیے بھی اس میں 33 ہزار کیوسک سے اضافہ کر کے 43 ہزار کیوسک کر دیا گیا ہے۔ آئندہ دنوں میں پانی کے اخراج میں مزید اضافے کا امکان ہے، جس سے بجلی کی پیداوار میں مزید بہتری کی توقع ہے۔ ڈیموں سے پانی کے اخراج میں اضافے کا براہ راست اثر پن بجلی کی پیداوار پر پڑا ہے، جو اس وقت بجلی کی کل پیداوار کا ایک اہم حصہ بن رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی، موسم کی بہتری کے باعث بجلی کی طلب میں بھی کمی واقع ہوئی ہے، جس نے شارٹ فال کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق، تھرمل پاور پلانٹس سے 8 ہزار میگاواٹ، جوہری بجلی گھروں سے 2880 میگاواٹ، ونڈ پاور پلانٹس سے 1300 میگاواٹ، سولر ذرائع سے 350 میگاواٹ اور بیاس پاور پلانٹ سے 80 میگاواٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ ملک میں بجلی کی مجموعی پیداوار 16 ہزار 10 میگاواٹ ہے جبکہ کل طلب 19 ہزار میگاواٹ کے قریب ہے۔ اگرچہ ابھی بھی تھوڑے سے شارٹ فال کا سامنا ہے، لیکن صورتحال میں گزشتہ دنوں کے مقابلے میں کافی بہتری آئی ہے۔ بجلی کی صورتحال میں اس بہتری کا براہ راست فائدہ اسلام آباد کے صارفین کو پہنچا ہے، جہاں لوڈشیڈنگ کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، جس سے ان کی مشکلات میں کمی واقع ہوئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پانی کے ذخائر میں اضافہ اور پن بجلی کی بڑھتی ہوئی پیداوار کے باعث آئندہ دنوں میں ملک کے دیگر علاقوں میں بھی لوڈشیڈنگ کے دورانیے میں کمی متوقع ہے۔ یہ پیش رفت ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے اور پن بجلی کے استعمال کو بڑھانے کے حکومتی اقدامات کی کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔ دیگر خبروں میں، حطار انڈسٹریل اسٹیٹ میں آتشزدگی سے 8 افراد جاں بحق ہوئے اور کراچی سے پشاور جانے والی رحمٰن بابا ایکسپریس میں آتشزدگی کے نتیجے میں ایک پولیس انسپکٹر ہلاک ہوا
بجلی شارٹ فال پن بجلی ڈیم لود شیڈنگ
