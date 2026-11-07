پولینڈ میں کراکوف پلےس فائرنگ: 5 افراد ہلاک
پولینڈ کے شہر کراکوف کے مرکزی بازار میں گولیاں چلنے کے نتیجے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے واقعے پر مقامی اور بین الاقوامی سطح پر شدید تشوہ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
پولینڈ کے شہر کراکوف میں منگل نو نومبر دو ہزار چھ بیس کی صبح ایک خوفناک فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں کم از کم پانچ افراد ہلاک اور ایک دس سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق شہر کے مرکزی بازار میں ایک شخص نے گھیراوے کے دوران لوگوں پر بے تحاشا گولیاں چلائیں۔ اس واقعے میں شامل مشتبہ شخص کو موقع پر ہی پولیس نے ہلاک کر دیا اور اس کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
واقعے کی تفصیلات اور پولیس کی کارروائی
پولیس افسران کے مطابق حکام کو اطلاع ملی کہ ایک گاڑی بھیڑ بھاڑ والے مرکزی بازار میں داخل ہوئی جہاں موجود شخص نے اندر سے لوگوں پر بے ترتیب انداز میں فائرنگ شروع کر دی۔ صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کی۔ مشتبہ شخص کو گولی مار کر زخمی کر دیا گیا جسے ہسپتال پہنچایا گیا۔Also readپرنس ولیم کا تھکس کنزرویشن ایوارڈز میں شرکت کا اعلان
صدر اور سرکاری عہدیداروں کا موقف
پولینڈ کے صدر کارل ناروسکی نے اس واقعے پر گہری تشوہ کا اظہار کرتے ہوئے متاثرہ افراد، زخمیوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اپنی ہمدردی کا اظہار کیا۔ صدر ناروسکی نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ وہ متعلقہ حکام سے رابطے میں ہیں اور اس واقعے کی مکمل تفتیش کا مطالبہ کیا ہے۔
صدر ناروسکی نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ پولینڈ کے قومی سلامتی ادارے کے سربراہ فوری طور پر کراکوف روانہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ عوامی سلامتی ملک کی سب سے بڑی ترجیح ہے اور حکومت اس واقعے کی سختی سے تفتیش کروائے گی تاکہ ذمہ داریوں کے بارے میں واضح حقائق سامنے آ سکیں۔
بین الاقوامی ردعمل اور سفارتی اظہار
پولینڈ میں امریکی سفیر ٹام روز نے بھی اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے ٹوئٹر کے پلیٹ فارم پر لکھا کہ یہ ایک وحشیانہ جرم تھا جس نے ملک کے سکون کو متاثر کیا۔ سفیر روز نے کہا کہ کراکوف کے تاریخی مرکزی بازار میں ہونے والے اس واقعے میں چند معصوم جانیں ضائع ہو گئیں۔
امریکی سفیر ٹام روز نے مزید کہا کہ وہ پولینڈ اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور متاثرہ خاندانوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اس واقعے نے نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی شدید حیرت اور افسوس کا باعث بنا ہے۔
عوامی ردعمل اور آنے والے اقدامات
واقعے کے بعد کراکوف کے مرکزی بازار میں امن و امان کی صورتحال کو سختی سے یقینی بنایا گیا ہے۔ پولیس نے عوام کو اپیل کی ہے کہ وہ احتیاط برتیں اور ضرورت پڑنے پر متعلقہ حکام سے رابطہ کریں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تفتیشی عمل کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا۔
حکومتی سطح پر اس واقعے کو لے کر نئے اقدامات کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ عوامی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سخت سیکیورٹی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف پولینڈ کے لیے ایک المیہ ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی تشویش کا باعث بنا ہے۔
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