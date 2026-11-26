پولیو فری سرٹیفکیٹ: 2029-30 میں پاکستان کو مل سکتا ہے
پاکستان میں پولیو کے کیسز میں کمی، 2029 یا 2030 تک فری سرٹیفکیٹ کی امید، تیسری مہم جاری.
پاکستان میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے کوششوں کے بعد امید پیدا ہوئی ہے کہ ملک کو 2029 یا 2030 تک باضابطہ پولیو فری سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے۔ اگر وائرس کا پھیلاؤ 2026 کے آخر یا 2027 کے آغاز تک مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، تو یہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا امکان واضح ہو جاتا ہے۔ حکومتی اقدامات اور عوامی تعاون کی وجہ سے کیسز میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے مستقبل کے منصوبے مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔
تین سال کا معیار اور تازہ اعداد و شمار
عالمی ادارہ صحت (WHO) کے سخت قوانین کے مطابق، کسی بھی ملک کو پولیو فری قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں مسلسل تین سال تک کوئی کیس یا ماحولیاتی نمونہ مثبت نہ آئے۔ اس معیار کی روشنی میں، پاکستان کو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ابھی کچھ عرصے کا انتظار کرنا ہوگا۔ نومبر 2026 تک ملک مکمل طور پر پولیو فری نہیں ہوا، لیکن اعداد و شمار میں بہتری صاف نظر آ رہی ہے۔Also readٹرمپ کا دعویٰ: ہوانگ کی بحالی کے بعد اینوڈیا کی قیمتوں میں 30 فیصد اضافہ
حکومتی اقدامات کی وجہ سے پولیو کے کیسز میں مسلسل کمی دیکھی گئی ہے۔ 2024 میں 74 کیسز رپورٹ ہوئے تھے، جو کہ 2025 میں کمی ہو کر 31 سے کم رہ گئے۔ نومبر 2026 تک یہ تعداد صرف 10 تک پہنچ گئی ہے، جو کہ ایک تاریخی کم ترین سطح ہے۔
صوبائی تقسیم اور کیسز کی نوعیت
نومبر 2026 کے اعداد و شمار کے مطابق، ملک میں رپورٹ ہونے والے کل 10 کیسز صرف دو صوبوں سے منسوب ہیں۔ ان صوبوں میں خیبر پختونخوا اور سندھ شامل ہیں، جہاں وائرس کے کچھ معاملات سامنے آئے ہیں۔
یہ اعداد و شمار اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پولیو سے متاثرہ علاقے محدود ہو رہے ہیں، لیکن ماحولیاتی نگرانی اور ٹیکے کی مہموں کو جاری رکھنا اب بھی ضروری ہے۔
انسدادِ پولیو مہم کی آخری مرحلہ
2026 کی تیسری اور آخری ملک گیر انسدادِ پولیو مہم 12 سے 18 دسمبر 2026 تک چلائی جائے گی۔ یہ مہم حکومت کی جانب سے وائرس کو مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے اٹھایا گیا اہم قدم ہے۔
اس مہم کے دوران صحت کے ماہرین اور رضاکاروں کا تیز عمل درآمد متوقع ہے۔ ہر بچے کو ٹیکے لگانے اور ماحولیاتی نمونے اکٹھے کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا تاکہ وائرس کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔
مستقبل کے اہداف اور سرٹیفکیٹ کی تیاری
اگر تمام شرائط پوری ہو جاتی ہیں، تو پاکستان کو 2029 یا 2030 تک پولیو فری سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے۔ یہ مرحلہ ملک کی عوامی صحت کے نظام کے لیے ایک اہم دستاویزی کامیابی ہوگی۔
پچھلے برسوں کی کوششوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ مناسب حکمت عملی اور عوامی تعاون سے پولیو کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب صرف تین سال کی صبر کی آزمائش باقی ہے۔
ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔Read the full story at ExpressNewsPK
Get an alert when there is news on HealthFollow Health