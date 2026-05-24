پولیس: مقتولہ نرس سعدیہ، چہرے پر 12 بور گن کے فائر کا نشان، واردات میں اسلحہ بھی برآمد

پولیس نے مقتولہ نرس سعدیہ کی شناخت کردی ہے، جسے چارواہ کی رہائشی اور نجی اسپتال میں ملازم سمجھا جاتا ہے۔ مقتولہ کے چہرے پر 12 بور گن کے فائر کا نشان اور واردات میں اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی ہے۔

پولیس کے مطابق مقتولہ کی شناخت سعدیہ دختر بشیر کے نام سے ہوئی ہے جو چارواہ کی رہائشی اور نجی حمزہ سعید اسپتال میں بطور نرس ملازم تھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مقتولہ کے چہرے پر 12 بور گن کے فائر کا نشان موجود ہے جبکہ لاش کے قریب سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ سیکیورٹی گارڈ نے بیان دیا ہے کہ وہ اپنی گن کمرے میں رکھ کر کچھ دیر کے لیے باہر گیا تھا اور واپس آنے پر نرس سعدیہ نے مبینہ طور پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہے۔ پولیس نے لاش اور واردات میں استعمال ہونے والی رائفل کو تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق معاملہ خودکشی نہیں بلکہ قتل معلوم ہوتا ہے جبکہ مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حتمی رپورٹ کے بعد اصل حقائق سامنے لائے جائیں گے۔روس-یوکرائن جنگ فوری بند کی جائے، اقوام متحدہ میں پاکستان کا مطالبہ، کورنگی ڈھائی نمبر کی مرکزی سڑک دھنس گئی، شہری حادثے سے بال بال بچ گئے، وزیراعظم کا دورہ چین؛ ایم او یوز پر دستخط، سی پیک، دیگر شعبوں میں اشتراک کے فروغ پر تبادلہ خیال، خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں.

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