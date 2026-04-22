پولیو کے خاتمے کے لیے وزیراعظم کا عزم، ملک میں کیسز میں نمایاں کمی

وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے کے لیے جائزہ اجلاس، 2026 میں پولیو کیسز میں نمایاں کمی، وزیراعظم نے انسداد پولیو ٹیم کی کاوشوں کی تعریف کی۔
وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے کے لیے اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں انسداد پولیو حکام نے وزیراعظم کو ملک میں پولیو کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ بریفنگ کے مطابق، 2026 میں اب تک پاکستان میں پولیو کا صرف ایک کیس ضلع سجاول سے رپورٹ ہوا ہے، جو کہ گزشتہ برسوں کی نسبت نمایاں کمی ہے۔ 2024 میں پولیو کے 74 کیسز اور 2025 میں 31 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ وزیراعظم کو بتایا گیا کہ صوبہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، اسلام آباد، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر سے اس سال اب تک پولیو کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے، جو کہ پولیو کے خاتمے کی جانب ایک اہم پیشرفت ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ 2025 کی پہلی سہ ماہی میں ملک کے 67 اضلاع پولیو سے متاثرہ تھے، لیکن 2026 کی پہلی سہ ماہی میں یہ تعداد کم ہو کر 23 رہ گئی ہے۔ نیشنل ہاؤس ہولڈ کوریج تمام انسداد پولیو مہمات میں 98 فیصد رہی ہے، جو کہ پولیو کے خاتمے کے لیے ایک حوصلہ افزا نتیجہ ہے۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں پولیو قطروں تک رسائی بہتر ہونے اور انسداد پولیو مہم کی وجہ سے پولیو سے محروم رہنے والے بچوں کی تعداد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ کوئٹہ بلاک میں پولیو وائرس کی مقامی پھیلاؤ میں بھی بڑی کمی دیکھی گئی ہے۔ کراچی میں مارچ کے مہینے میں 12 میں سے 10 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس نہیں پایا گیا، جو کہ ایک قابل قدر پیشرفت ہے۔ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ستمبر 2025 سے پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے اور ضلع بنوں میں پولیو سے زیادہ متاثرہ یونین کونسلوں کی تعداد 62 سے کم ہو کر صرف 6 رہ گئی ہے۔ وزیراعظم نے اجلاس میں وفاق اور صوبائی سطح پر ای پی آئی (Extended Programme on Immunization) اور پی ای آئی (Polio Eradication Initiative) کے انضمام کے لیے حکمت عملی ترتیب دینے پر زور دیا۔ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اقدامات کو انسداد پولیو سے جوڑنے اور مشروط کرنے کے حوالے سے بھی کام کرنے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے پولیو کے خلاف جنگ میں انسداد پولیو ٹیم کی کاوشوں کی تعریف کی اور ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے اپنی پُرعزم عزم کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اور کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ اجلاس میں وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ، وزیر صحت مصطفیٰ کمال، وزیر مملکت قومی صحت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرت، وزیر مملکت خزانہ و ریلوے بلال اظہر کیانی، وزیراعظم کی فوکل پرسن برائے انسداد پولیو سینیٹر عائشہ رضا فاروق اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی۔ وزیراعظم نے پولیو کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں کو جاری رکھنے اور مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیو کے خاتمے سے پاکستان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو گا اور ملک کی صحت کے نظام کو تقویت ملے گی۔ وزیراعظم نے پولیو کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ تعاون جاری رکھنے اور ان سے مدد لینے پر بھی زور دیا.
