پولیس انسپکٹر گرفتار، 1 کروڑ کا تاوان لینے والا اغوا کار
ملیر پولیس نے کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی میں تعینات پولیس انسپکٹر کو 1 کروڑ روپے تاوان لے کر اغوا کرنے کے الزام میں گرفتار کرلیا۔
ضلع ملیر کراچی کی پولیس نے کرائم انوسٹی گیشن ایجنسی (سی آئی اے) میں تعینات ایک پولیس انسپکٹر اور اس کے پرائیویٹ ساتھی کو سنگین جرم میں گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کارروائی تب سامنے آئی جب پولیس کے ان ملازمین نے ایک شہری کو اغوا کر کے بھاری رقم کا تاوان لیا تھا۔ ضلع ملیر پولیس کے ترجمان کی جانب سے جاری کردہ باضابطہ بیان میں اس واقعے کی تفصیلات کو واضح کیا گیا ہے۔
ملزمان کی شناخت اور عہدے
گرفتار ملزمان میں سے ایک کی شناخت پولیس انسپکٹر رسول بخش کٹھیان کے نام سے ہوئی ہے۔ وہ حال ہی تک اے وی ایل سی لیاقت آباد میں ڈی آئی او کے طور پر تعینات رہ چکے ہیں۔ دوسرے ملزم فیصل صداقت کا تعلق پولیس کی کسی باضابطہ تنظیم سے نہیں بلکہ یہ انسپکٹر رسول بخش کا پرائیویٹ ساتھی بتایا جاتا ہے۔ دونوں ملزمان کو ملیر کینٹ پولیس نے اغوا کے الزامات کے تحت حراست میں لیا ہے۔Also readNicholls hundred rallies New Zealand after Bumrah strikes early for India
اغوا کا واقعہ اور تاوان کی وصولی
ترجمان ضلع ملیر پولیس نے بتایا کہ ملزمان نے 14 نومبر کو شہری محمد شان کو ملیر کینٹ کی حدود سے اغوا کیا تھا۔ اغوا کے بعد ملزمان نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک کروڑ روپے کا تاوان وصول کیا۔ اس رقم کی وصولی کے بعد پولیس کے ان ملازمین نے مغوی کو رہا کر دیا تھا۔ یہ واقعہ ایک سنگین خیانِتِ امان کا مظہر ہے جس میں قانون نافذ کرنے والے افسر شہری کے بنیادی حقوق کی پامالی کر رہے تھے۔
گرفتاری کا طریقہ کار اور قانونی کارروائی
مغوی محمد شان کی نشان دہی کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان نے وضاحت کی کہ ملزمان کی نشاندہی کی بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اب اس مقدمے کو قانونی کارروائی کے تحت اے وی سی سی کے حوالے کر دیا گیا ہے تاکہ مقدمے کی مزید تحقیقات ممکن ہو سکے۔ یہ کارروائی شہریوں میں پولیس ادارے کے اعتماد کی بحالی کے لیے اہم قدم ہے۔
عوامی ردعمل اور ادارے کا رویہ
اس نوعیت کے واقعات میں پولیس کے ملازمین کا ملوث ہونا عوام میں تشویش کی وجہ بنتا ہے۔ ضلع ملیر پولیس کی جانب سے فوری کارروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پولیس ادارہ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے گا جو عوام کی جان و مال کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں۔ شہری محمد شان کی جانب سے دی گئی نشان دہی نے پولیس کو ملزمان تک پہنچنے میں مدد دی۔
مقدمے کی مزید تفصیلات اور نتائج
مقدمہ اے وی سی سی میں دائر کیا گیا ہے جس میں ملزمان کے خلاف شہادت اور ثبوتوں کی بنیاد پر قانونی کارروائی جاری ہوگی۔ پولیس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ گرفتاری کے بعد تمام ضروری قانونی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے۔ یہ واقعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پولیس کے اندر سے آنے والی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ شہریوں کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔
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