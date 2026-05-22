پولیس نے قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا

کراچی کے علاقے مومن آباد میں پولیس نے قتل کا معمہ 12 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں حل کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اطلاع ملتے ہی جائے وقوعہ کا دورہ کیا گیا اور ابتدائی معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے قتل میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔ ایس ایس پی ویسٹ کے مطابق گرفتار ملزمان میں مقتول کی دوسری اہلیہ کا والد اور دو سالے شامل ہیں۔ گرفتار افراد کی شناخت شبیر حسین، حاجی محمد اور خیال محمد کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق مقتول کے والد ظہیر عباس کی مدعیت میں درج مقدمے میں تینوں ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا جبکہ مزید تفتیش جاری ہے.
