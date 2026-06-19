پولیس نے ملزموں کو گرفتار کیا، منشیات کے مقدمے میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے

پولیس نے ملزموں کو گزشتہ روز گرفتار کیا ہے۔ دونوں رائڈرز پنکی گینگ کے لئیے کام کرتے تھے۔ رائیڈر عاقب اور غلام مصطفیٰ آن لائن منشیات ڈیلیوری میں ملوث تھے۔ دونوں ملزمان کو بوٹ بیسن پولیس نے گرفتار کیا ہے۔
پولیس کے مطابق ساؤتھ زون پولیس نے ملزموں کو گزشتہ روز گرفتار کیا تھا۔ دونوں رائڈرز پنکی گینگ کے لئیے کام کرتے تھے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے منشیات کے مقدمے میں ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نعیم اختر کی عدالت کے روبرو منزیاف کے مقدمے میں پولیس نے 2 گرفتار ملزمان کو پیش کیا۔ پولیس نے 3 پیکٹ سربمہر منشیات بھی عدالت میں پیش کیں۔ ملزمان میں عاقب اور غلام عباس شامل ہیں۔ مقدمے میں انمول عرف پنکی کو مفرور ظاہر کیا۔ عدالت نے استفسار کیا انمول عرف پنکی کی گرفتار ی کیوں نہیں ڈالی۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمہ کی گرفتار ی ابھی اس مقدمے میں نہیں ڈالی۔ عدالت نے ہدایت کی دونوں ملزمان عاقب اور غلام عباس کا سی آر او کرایا جائے ، ملزمہ کی گرفتار ی اجازت لے کر ڈالی جائے۔ تفتیشی افسر نے ملزمان کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کرلی۔ پولیس کے مطابق ساؤتھ زون پولیس نے ملزموں کو گزشتہ روز گرفتار کیا تھا۔ دونوں رائڈرز پنکی گینگ کے لئیے کام کرتے تھے۔ رائیڈر عاقب اور غلام مصطفیٰ آن لائن منشیات ڈیلیوری میں ملوث تھے۔ دونوں ملزمان کو بوٹ بیسن پولیس نے گرفتار کیا ہے۔ وزیر اعظم آئندہ 48 گھنٹوں میں سعودی عرب کا دور ہ کریں گے، اہم فیصلوں کا امکان کراچی پورٹ نے کنٹینر ہینڈلنگ کا نیا قومی ریکار ڈ قائم کر دیا.
پولیس کے مطابق ساؤتھ زون پولیس نے ملزموں کو گزشتہ روز گرفتار کیا تھا۔ دونوں رائڈرز پنکی گینگ کے لئیے کام کرتے تھے جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے منشیات کے مقدمے میں ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نعیم اختر کی عدالت کے روبرو منزیاف کے مقدمے میں پولیس نے 2 گرفتار ملزمان کو پیش کیا۔ پولیس نے 3 پیکٹ سربمہر منشیات بھی عدالت میں پیش کیں۔ ملزمان میں عاقب اور غلام عباس شامل ہیں۔ مقدمے میں انمول عرف پنکی کو مفرور ظاہر کیا۔ عدالت نے استفسار کیا انمول عرف پنکی کی گرفتاری کیوں نہیں ڈالی۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمہ کی گرفتاری ابھی اس مقدمے میں نہیں ڈالی۔ عدالت نے ہدایت کی دونوں ملزمان عاقب اور غلام عباس کا سی آر او کرایا جائے، ملزمہ کی گرفتاری اجازت لے کر ڈالی جائے۔ تفتیشی افسر نے ملزمان کے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے آئندہ سماعت پر پیش رفت رپورٹ طلب کرلی۔ پولیس کے مطابق ساؤتھ زون پولیس نے ملزموں کو گزشتہ روز گرفتار کیا تھا۔ دونوں رائڈرز پنکی گینگ کے لئیے کام کرتے تھے۔ رائیڈر عاقب اور غلام مصطفیٰ آن لائن منشیات ڈیلیوری میں ملوث تھے۔ دونوں ملزمان کو بوٹ بیسن پولیس نے گرفتار کیا ہے۔وزیر اعظم آئندہ 48 گھنٹوں میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے، اہم فیصلوں کا امکانکراچی پورٹ نے کنٹینر ہینڈلنگ کا نیا قومی ریکارڈ قائم کر دیا
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