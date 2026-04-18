پولیس اور حساس اداروں کے نام پر شہریوں کو لوٹنے والے گروہ کا سرغنہ سمیت 3 افراد گرفتار

نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی (این سی سی آئی اے) نے کراچی میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے پولیس اور حساس اداروں کے افسران کا روپ دھار کر شہریوں سے فراڈ کرنے والے گروہ کے سرغنہ سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان مختلف اشیاء کا آرڈر دے کر رقم کی عدم ادائیگی میں بھی ملوث ہیں اور کروڑوں روپے کی وارداتیں کر چکے ہیں۔
نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ( این سی سی آئی اے ) نے کراچی میں ایک کامیاب کارروائی کے دوران، شہریوں کو پولیس اور حساس اداروں کے افسران کے نام پر فون کالز کے ذریعے لوٹنے والے ایک منظم گروہ کے تین اہم ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کارروائی شہر قائد کے علاقے قائد آباد میں کی گئی، جہاں سے ان ملزمان کو پکڑا گیا جو کافی عرصے سے اس قسم کے فراڈ میں ملوث تھے۔ این سی سی آئی اے حکام کے مطابق، یہ گروہ خود کو پولیس اور حساس اداروں کے اہلکار ظاہر کر کے لوگوں کو اپنی جعل سازی کا شکار بناتا تھا۔ گرفتار ہونے والے ملزمان کی شناخت گروہ کے سرغنہ ابوبکر، نصیراحمد اور محمد محسن کے نام سے ہوئی ہے۔
گرفتار شدہ ملزمان کی سرگرمیوں کا دائرہ کار وسیع تھا اور وہ صرف فون کالز کے ذریعے ہی لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتے تھے بلکہ مختلف قسم کی اشیاء کا بڑی مقدار میں آرڈر دے کر انہیں وصول کرتے اور پھر ان کی ادائیگی سے انکاری ہو جاتے تھے۔ اس طرح وہ نہ صرف خریداروں کو مالی نقصان پہنچاتے بلکہ تاجروں کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے تھے۔ این سی سی آئی اے نے بتایا ہے کہ اس گروہ نے مختلف سم کارڈز کا استعمال کرتے ہوئے شہریوں کو کروڑوں روپے کے فراڈ کا نشانہ بنایا ہے اور ان کی جعل سازی کا جال ملک کے مختلف حصوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ان کی مالی وارداتوں سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد کافی زیادہ بتائی جا رہی ہے۔
نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی تحقیقات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سم کارڈز کی فراہمی میں گروہ کے سرغنہ ابوبکر کے ساتھ ایک سیلولر کمپنی کے فرنچائز سے تعلق رکھنے والے محمد حسن اور نصیراحمد بھی ملوث تھے۔ یہ دونوں افراد اپنے فرنچائز کے ذریعے جعلی ناموں پر سیلولر کمپنی کے سم کارڈز کو فعال کرتے تھے، جس سے ملزمان کو اپنی شناخت چھپانے اور فراڈ کی وارداتوں کو انجام دینے میں آسانی ہوتی تھی۔ این سی سی آئی اے نے اس طرح کے جرائم کے خلاف اپنی مہم جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا ہے اور عوام کو بھی خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی مشکوک فون کال یا ڈیل سے متعلق محتاط رہیں۔
یہ خبر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سائبر کرائم اور فراڈ کے معاملات بڑھ رہے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے نمٹنے کے لیے سرگرم ہیں۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی معلومات اور اثاثوں کے تحفظ کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دیں۔ اس طرح کی گرفتاریاں عوام میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے جرائم میں ملوث دیگر عناصر کے لیے ایک واضح پیغام بھی ہیں
