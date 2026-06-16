پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلے کے دوران ایک ملزم ہلاک

کراچی میں پولیس اور مبینہ ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلے کے دوران ایک ملزم ہلاک جبکہ چار زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ لیاقت آباد نمبر 4 میں گجر نالے کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں تقریباً 40 سالہ ایک مبینہ ڈاکو ہلاک ہوگیا۔
کراچی میں پولیس اور مبینہ ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلے کے دوران ایک ملزم ہلاک جبکہ چار زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ لیاقت آباد نمبر 4 میں گجر نالے کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں تقریباً 40 سالہ ایک مبینہ ڈاکو ہلاک ہوگیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ملزم اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ کی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دوسری جانب عوامی کالونی پولیس نے کورنگی نمبر 5 اسٹاپ کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد دو ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد کی شناخت شعیب شاہ اور اویس تاج کے ناموں سے ہوئی ہے جنہیں طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ ادھر شارع نور جہاں تھانے کی حدود میں نارتھ ناظم آباد بلاک Q کے علاقے میں بھی مبینہ پولیس مقابلہ ہوا جہاں دو مزید ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی ملزمان کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جن کی شناخت ماجد اور شفیق خان کے ناموں سے کی گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے اسلحہ، موبائل فونز، ڈیڑھ لاکھ روپے نقد رقم اور ایک موٹرسائیکل برآمد کی گئی ہے۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ کراچی ؛ مومن آباد پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی ہونے والے 2 ڈاکو ہلاک۔ کراچی ، ایس آئی یو پولیس کا کریک ڈاؤن، اسٹریٹ کرمنلز اور آن لائن منشیات فروش گرفتار.
کراچی میں پولیس اور مبینہ ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلے کے دوران ایک ملزم ہلاک جبکہ چار زخمی حالت میں گرفتار کر لیے گئے۔ لیاقت آباد نمبر 4 میں گجر نالے کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں تقریباً 40 سالہ ایک مبینہ ڈاکو ہلاک ہوگیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق ملزم اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ کی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دوسری جانب عوامی کالونی پولیس نے کورنگی نمبر 5 اسٹاپ کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد دو ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار افراد کی شناخت شعیب شاہ اور اویس تاج کے ناموں سے ہوئی ہے جنہیں طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔ ادھر شارع نور جہاں تھانے کی حدود میں نارتھ ناظم آباد بلاک Q کے علاقے میں بھی مبینہ پولیس مقابلہ ہوا جہاں دو مزید ملزمان زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمی ملزمان کو عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جن کی شناخت ماجد اور شفیق خان کے ناموں سے کی گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان سے اسلحہ، موبائل فونز، ڈیڑھ لاکھ روپے نقد رقم اور ایک موٹرسائیکل برآمد کی گئی ہے۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ کراچی؛ مومن آباد پولیس سے فائرنگ کے تبادلے میں شدید زخمی ہونے والے 2 ڈاکو ہلاک۔ کراچی، ایس آئی یو پولیس کا کریک ڈاؤن، اسٹریٹ کرمنلز اور آن لائن منشیات فروش گرفتار
پولیس ڈاکوؤں مبینہ مقابلہ کراچی لیاقت آباد
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