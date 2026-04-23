پولیس اہلکار کی موبائل ایپ سے شہری سے رقم ہتھیانے کی کوشش، گرفتار

شاہ پولیس نے مصری شاہ میں موبائل ایپ کے ذریعے شہری سے 25 ہزار روپے ہتھیانے کی کوشش کرنے والے اپنے ہی اہلکار کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی سٹی عاطف امیر نے کہا کہ اختیارات کا غلط استعمال کرنے والوں کو کسی رعایت کا حق نہیں ہے۔
محکمہ پولیس کی بدنامی اور اختیارات کے غلط استعمال کے مرتکب اہلکار کے خلاف سخت کارروائی!
شاہ پولیس نے موبائل ایپ کے ذریعے شہری سے رقم ہتھیانے کی کوشش کرنے والے اپنے ہی اہلکار کو رنگ ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ یہ واقعہ مصری شاہ کے علاقے میں پیش آیا جہاں ایک یونیفارم میں ملبوس پولیس اہلکار نے ایک بے خبر شہری کو موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ میں 25 ہزار روپے منتقل کروائے اور پھر رقم کی ادائیگی کیے بغیر فرار ہونے کی کوشش کی۔ تاہم، پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ اہلکار کو موقع پر ہی گرفتار کر لیا۔ ایس پی سٹی عاطف امیر نے اس واقعہ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی وردی عوام کے لیے اعتماد اور تحفظ کی علامت ہے، اور اس کی پگڑی کو رسوا کرنے والے کسی بھی شخص کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اختیارات کا غلط استعمال کرنے والے اور محکمہ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے عناصر کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ایس پی سٹی نے مزید کہا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور جرم کرنے والے کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ انہوں نے پولیس افسران اور جوانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں اور کسی بھی قسم کے ناجائز فعل سے گریز کریں۔ یہ واقعہ ایک بار پھر پولیس محکمہ میں احتساب اور شفافیت کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ شہریوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ایسے اقدامات ضروری ہیں جو پولیس کی ساکھ کو مضبوط کریں۔ پولیس نے گرفتار اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تفتیش جاری ہے۔ تفتیش میں یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آیا یہ واقعہ پہلی بار پیش آیا ہے یا اس سے پہلے بھی اس اہلکار نے اس طرح کے کوئی اور عمل کیے ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اہلکار اس سے پہلے بھی اس طرح کے جرائم میں ملوث رہا ہے تو اس کے خلاف مزید سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس واقعہ نے پورے پولیس محکمہ میں ہلچل مچا دی ہے اور افسران نے اپنے زیرِ کفالت اہلکاروں کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے لیے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ شہریوں نے پولیس کی اس فوری کارروائی کی تعریف کی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ اس سے دیگر اہلکاروں کو بھی ایک سبق ملے گا اور وہ کسی بھی ناجائز فعل سے باز رہیں گے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پولیس محکمہ اپنے اندر موجود بدعنوان عناصر کے خلاف کارروائی کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔
پولیس جرم رقم ہتھیانا موبائل ایپ شاہ پولیس عاطف امیر احتساب اختیارات کا غلط استعمال
