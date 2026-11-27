پول میکینزی کو 123 پیروکاروں کی موت کا مجرم ٹھہرایا گیا
کینیا کی عدالت نے شکارہولا جنگل میں 123 پیروکاروں کی بھوک ہڑتال کی موت کے معاملے میں پول میکینزی کو قتل کا مجرم ٹھہرایا ہے۔
کینیا کی عدالت نے پیرا کی شکارہولا جنگل میں 123 پیروکاروں کی موت کے سنگین معاملے میں پول میکینزی کو قتل کا مجرم ٹھہرایا ہے۔ منڈی کی عدالت میں دیا گیا یہ فیصلہ جدید تاریخ کے سب سے خونی مذہبی فرقوں کے قتل عام میں سے ایک کے لیے سزائے موت کے بعد سامنے آیا ہے۔ میکینزی پہلے ہی قریب قریب 200 بچوں کی ہلاکت کے لیے 200 سال قید کی سزا بھگت رہے ہیں، جس کی تفصیلات اس ماہ سامنے آئی تھیں۔
عدالتی حکم اور مجرم کے جرم کی تفصیلات
منڈی میں مقعدت کی پیشی کے دوران، جج الیکس ایتھوکو نے واضح طور پر فیصلہ دیا کہ پول میکینزی نے پیروکاروں کو موت تک بھوکے رہنے کا حکم دیا۔ جج نے عدالت کو بتایا کہ میکینزی نے یہ طے کیا کہ کون سا پیروکار کس ترتیب میں مرے گا اور انہیں تنہا جگہوں پر بھوک ہڑتال کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پول میکینزی ان تمام واقعات میں براہ راست شامل تھا جن کے نتیجے میں 123 افراد کی ہلاکت ہوئی۔Also readکینیا میں شاکہولا جنگل قتل عام کے مرکزی ملزم پال مکیکنزی کو 123 افراد کی قتل عام کا قصوروار قرار دیا گیا
یہ ایک انتہائی اےپوکلیپٹک مسیحی گرجا گھر تھا جو کینیا کے بحرالکاہل کے ساحل کے قریب ایک جنگل میں واقع تھا۔ پول میکینزی نے اپنے ماننے والوں کو یہ باور کرایا کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے جنت جانے کے لیے خود اور اپنے بچوں کو بھوکا مرنا ضروری ہے۔ اس مذہبی گروہ کی سرگرمیاں اپریل 2023 کے بعد سے سامنے آئیں جنہوں نے پوری کینیا کو ہلا کر رکھ دیا۔
سیاسی جوابات اور عالمی موازنہ
اس واقعے نے کینیا میں مذہبی گروہوں پر سخت نگرانی کے مطالبات کو تقویت دی ہے۔ کینیا کے صدر ولیم روتو نے 2023 میں اعتراف کیا کہ حکومت کی جانب سے ان ہلاکتوں کو روکنے میں ناکامی کا ذمہ دار خود انہیں ٹھہراتے ہیں۔ صدر روتو نے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا کیونکہ ان ہلاکتوں کو روکنے کے لیے مناسب انتظامی اقدامات وقت پر نہیں کیے گئے تھے۔
یہ واقعہ عالمی سطح پر دیگر مذہبی فرقوں کے قتل عام سے ملتا جلتا ہے۔ 2000 میں یوگنڈا میں ایک آخری وقت کے فرقے نے 700 سے زائد افراد کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اسی طرح 1978 میں گیانا میں ایک امریکی فرقہ کے سربراہ نے زہر پلا کر 900 سے زائد افراد کو ہلاک کیا تھا۔ شکارہولا جنگل میں 123 افراد کی موت کا معاملہ جدید دور میں سب سے شدید فرقہ وارانہ المیوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔
مکینزی کی قانونی صورتحال اور مستقبل
پول میکینزی نے قتل کے الزامات کی انکار کرتے ہوئے بے قصور ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ان کے وکیل نے عدالتی فیصلے کے بعد سزا کے اعلان کے فوراً بعد اپیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم، میکینزی پہلے ہی بچوں کے ساتھ زیادتی، تشدد، ریڈیکلائزیشن اور دہشت گردی سے متعلقہ دیگر جرموں کے لیے بھی مجرم ٹھہر چکے ہیں۔
اس فیصلے کے بعد مذہبی رہنماؤں اور گروہوں کی نگرانی کے نئے معیارات متعارف کروانے کے لیے حکومتی سطح پر تجاویز سامنے آئی ہیں۔ عدالتی حکام کا کہنا ہے کہ ایسے انتہا پسند گروہوں کو روکنے کے لیے معاشرتی اور قانونی فریم ورک میں سختی لانے کی ضرورت ہے۔
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