پوٹن کا یوکرین جنگ پر موقف: امن ممکن لیکن یوکرین کو نرمی دکھانی ہوگی

روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ماسکو یوکرین کے ساتھ امن معاہدے کے لیے تیار ہے، لیکن کیف کو بھی سمجھوتے کرنے ہوں گے۔ انہوں نے امریکی صدر ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف کی اور یوکرین کے خلاف فوجی پیش رفت کا دعویٰ کیا۔
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ماسکو یوکرین کے ساتھ امن معاہدے کے لیے تیار ہے، لیکن یوکرین کو بھی لچک دکھانی ہوگی۔ سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم کے موقع پر غیر ملکی میڈیا کے ایڈیٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے پوٹن نے یوکرین جنگ پر سخت موقف برقرار رکھا، لیکن کہا کہ مذاکرات کے ذریعے امن ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اینکریج میں ہونے والی ملاقات میں زیر بحث لائی گئی تجاویز کی بنیاد پر یوکرین کے ساتھ پرامن معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ پوٹن نے کہا کہ ہم یقیناً پرامن ذرائع سے یوکرین کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار اور خواہش مند ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ روس نے ٹرمپ کے ساتھ زیر بحث لائی گئی سمجھوتوں کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو بھی ان سمجھوتوں کو قبول کرنا ہوگا تاکہ تنازع جلد از جلد اپنے قدرتی انجام تک پہنچ سکے۔ پوٹن نے کہا کہ روس ی فوج روزانہ پیش قدمی کر رہی ہے اور دعویٰ کیا کہ ماسکو نے پورے لوہانسک علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس ڈونیٹسک کے 85 فیصد اور زاپوریژیا کے 80 فیصد حصے پر قابض ہے، جسے ماسکو نے 2022 میں اپنا علاقہ قرار دیا تھا، لیکن کیف اور زیادہ تر مغربی ممالک اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں۔ تاہم، انہوں نے مشورہ دیا کہ کیف کو سمجھوتے قبول کرنے ہوں گے، جن میں ڈونباس علاقے سے متعلق مسائل بھی شامل ہیں، جہاں ماسکو نے یوکرین سے باقی ماندہ علاقہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پوٹن کے یہ بیانات ایسے وقت میں آئے ہیں جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلینسکی نے ایک کھلا خط شائع کر کے روس ی رہنما سے براہ راست ملاقات کی پیشکش کی ہے تاکہ جنگ کے خاتمے پر اتفاق کیا جا سکے۔ پوٹن کے ترجمان نے کہا کہ کریملن کے سربراہ کو اس خط کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے لیکن انہوں نے ابھی اس کا جائزہ نہیں لیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوگا اگر پوٹن اور زیلینسکی ملاقات کریں۔ پوٹن نے ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر یوکرین کے بحران کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اس وقت ایران کے تنازع میں مصروف ہیں لیکن یورپی یونین کیف کو سمجھوتوں پر راضی کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتی ہے۔ پوٹن نے امید ظاہر کی کہ امریکہ اور ایران ایک معاہدے پر پہنچ جائیں گے اور کہا کہ روس چاہتا ہے کہ ایران کا تنازع جلد از جلد ختم ہو۔ یہ جنگ اب اپنے پانچویں سال میں داخل ہو چکی ہے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کا سب سے مہلک زمینی تنازع ہے۔ پوٹن نے کہا کہ روس کو افرادی قوت، صنعتی وسائل اور قوت ارادی میں برتری حاصل ہے اور دعویٰ کیا کہ روس ی افواج نے حال ہی میں یوکرینی فوج کو تقریباً 2500 کلومیٹر کے علاقے سے پسپا کر دیا ہے۔ تاہم، کچھ مغربی اور یوکرینی فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس کی پیش قدمی میں نمایاں کمی آئی ہے اور ماسکو اپنے بیان کردہ فوجی اہداف کے حصول سے بہت دور ہے۔ پوٹن نے اعتراف کیا کہ روس کو اپنے فضائی دفاعی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یوکرینی ڈرونز روس ی سرزمین تک پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرینی ڈرون حملوں نے ان علاقوں کو بے نقاب کر دیا ہے جہاں ماسکو کو اپنی حفاظت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ روس ی صدر نے اوریوشنک ہائپرسونک میزائل کے بارے میں بھی انتباہ جاری کیا، کہا کہ ماسکو نے ابھی تک اسے یوکرین کے خلاف حقیقی جنگی حالات میں استعمال نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے صرف میزائل کا تجربہ کیا ہے تاکہ اس کے نتائج کا مطالعہ کیا جا سکے اس سے پہلے کہ مستقبل میں بڑے پیمانے پر استعمال کا فیصلہ کیا جائے، بشمول شہری اہداف کے خلاف۔ اوریوشنک، جو روس نے پہلی بار 2024 میں یوکرین کے خلاف فائر کیا تھا، ایک جوہری صلاحیت والا میزائل ہے جس کی رینج 5000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ پوٹن نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اسے روکا نہیں جا سکتا، تاہم مغربی ماہرین نے اس دعوے پر سوال اٹھائے ہیں۔ پوٹن نے بیجنگ کے ساتھ ماسکو کے تعلقات پر بھی بات کی، کہا کہ روس اور چین کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں اور ان کے مفادات ہم آہنگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس اور چین کے درمیان فوجی تعاون ہمیشہ سے موجود ہے اور مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ میڈیا کے ساتھ بات چیت کے دوران پوٹن نے ایک بھارتی صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایسے ریمارکس دیے جو صحافی کو بے زبان چھوڑ گئے۔ انہوں نے پاکستان کو ایک بڑا ملک قرار دیا اور کہا کہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ روئٹرز کے سوال پر کہ وہ 2030 میں اپنی موجودہ مدت ختم ہونے کے بعد سیاسی مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، پوٹن نے براہ راست جواب دینے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی صحت خدا کے ہاتھ میں ہے اور مزید کہا کہ روس کا آئین انہیں 2030 میں دوبارہ انتخاب لڑنے اور جیتنے کی صورت میں 2036 تک خدمات انجام دینے کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو بڑے پیمانے پر اور اہم مسائل کا سامنا ہے، اور انہیں اس کے بارے میں سوچے بغیر حل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ روس کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے.
روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ ماسکو یوکرین کے ساتھ امن معاہدے کے لیے تیار ہے، لیکن یوکرین کو بھی لچک دکھانی ہوگی۔ سینٹ پیٹرزبرگ اکنامک فورم کے موقع پر غیر ملکی میڈیا کے ایڈیٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے پوٹن نے یوکرین جنگ پر سخت موقف برقرار رکھا، لیکن کہا کہ مذاکرات کے ذریعے امن ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اینکریج میں ہونے والی ملاقات میں زیر بحث لائی گئی تجاویز کی بنیاد پر یوکرین کے ساتھ پرامن معاہدے تک پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ پوٹن نے کہا کہ ہم یقیناً پرامن ذرائع سے یوکرین کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے تیار اور خواہش مند ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ روس نے ٹرمپ کے ساتھ زیر بحث لائی گئی سمجھوتوں کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کو بھی ان سمجھوتوں کو قبول کرنا ہوگا تاکہ تنازع جلد از جلد اپنے قدرتی انجام تک پہنچ سکے۔ پوٹن نے کہا کہ روسی فوج روزانہ پیش قدمی کر رہی ہے اور دعویٰ کیا کہ ماسکو نے پورے لوہانسک علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روس ڈونیٹسک کے 85 فیصد اور زاپوریژیا کے 80 فیصد حصے پر قابض ہے، جسے ماسکو نے 2022 میں اپنا علاقہ قرار دیا تھا، لیکن کیف اور زیادہ تر مغربی ممالک اس اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہیں۔ تاہم، انہوں نے مشورہ دیا کہ کیف کو سمجھوتے قبول کرنے ہوں گے، جن میں ڈونباس علاقے سے متعلق مسائل بھی شامل ہیں، جہاں ماسکو نے یوکرین سے باقی ماندہ علاقہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پوٹن کے یہ بیانات ایسے وقت میں آئے ہیں جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلینسکی نے ایک کھلا خط شائع کر کے روسی رہنما سے براہ راست ملاقات کی پیشکش کی ہے تاکہ جنگ کے خاتمے پر اتفاق کیا جا سکے۔ پوٹن کے ترجمان نے کہا کہ کریملن کے سربراہ کو اس خط کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا ہے لیکن انہوں نے ابھی اس کا جائزہ نہیں لیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوگا اگر پوٹن اور زیلینسکی ملاقات کریں۔ پوٹن نے ٹرمپ کی کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر یوکرین کے بحران کو حل کرنے کے لیے سنجیدگی سے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ اس وقت ایران کے تنازع میں مصروف ہیں لیکن یورپی یونین کیف کو سمجھوتوں پر راضی کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتی ہے۔ پوٹن نے امید ظاہر کی کہ امریکہ اور ایران ایک معاہدے پر پہنچ جائیں گے اور کہا کہ روس چاہتا ہے کہ ایران کا تنازع جلد از جلد ختم ہو۔ یہ جنگ اب اپنے پانچویں سال میں داخل ہو چکی ہے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کا سب سے مہلک زمینی تنازع ہے۔ پوٹن نے کہا کہ روس کو افرادی قوت، صنعتی وسائل اور قوت ارادی میں برتری حاصل ہے اور دعویٰ کیا کہ روسی افواج نے حال ہی میں یوکرینی فوج کو تقریباً 2500 کلومیٹر کے علاقے سے پسپا کر دیا ہے۔ تاہم، کچھ مغربی اور یوکرینی فوجی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس کی پیش قدمی میں نمایاں کمی آئی ہے اور ماسکو اپنے بیان کردہ فوجی اہداف کے حصول سے بہت دور ہے۔ پوٹن نے اعتراف کیا کہ روس کو اپنے فضائی دفاعی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یوکرینی ڈرونز روسی سرزمین تک پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرینی ڈرون حملوں نے ان علاقوں کو بے نقاب کر دیا ہے جہاں ماسکو کو اپنی حفاظت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ روسی صدر نے اوریوشنک ہائپرسونک میزائل کے بارے میں بھی انتباہ جاری کیا، کہا کہ ماسکو نے ابھی تک اسے یوکرین کے خلاف حقیقی جنگی حالات میں استعمال نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس نے صرف میزائل کا تجربہ کیا ہے تاکہ اس کے نتائج کا مطالعہ کیا جا سکے اس سے پہلے کہ مستقبل میں بڑے پیمانے پر استعمال کا فیصلہ کیا جائے، بشمول شہری اہداف کے خلاف۔ اوریوشنک، جو روس نے پہلی بار 2024 میں یوکرین کے خلاف فائر کیا تھا، ایک جوہری صلاحیت والا میزائل ہے جس کی رینج 5000 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ پوٹن نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ اسے روکا نہیں جا سکتا، تاہم مغربی ماہرین نے اس دعوے پر سوال اٹھائے ہیں۔ پوٹن نے بیجنگ کے ساتھ ماسکو کے تعلقات پر بھی بات کی، کہا کہ روس اور چین کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں اور ان کے مفادات ہم آہنگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس اور چین کے درمیان فوجی تعاون ہمیشہ سے موجود ہے اور مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ میڈیا کے ساتھ بات چیت کے دوران پوٹن نے ایک بھارتی صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایسے ریمارکس دیے جو صحافی کو بے زبان چھوڑ گئے۔ انہوں نے پاکستان کو ایک بڑا ملک قرار دیا اور کہا کہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ روئٹرز کے سوال پر کہ وہ 2030 میں اپنی موجودہ مدت ختم ہونے کے بعد سیاسی مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، پوٹن نے براہ راست جواب دینے سے گریز کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی صحت خدا کے ہاتھ میں ہے اور مزید کہا کہ روس کا آئین انہیں 2030 میں دوبارہ انتخاب لڑنے اور جیتنے کی صورت میں 2036 تک خدمات انجام دینے کی اجازت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو بڑے پیمانے پر اور اہم مسائل کا سامنا ہے، اور انہیں اس کے بارے میں سوچے بغیر حل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ روس کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے
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